শাক কুটি ময়ো বৰ ভালপাওঁ, পিছে তোমাৰ দৰে মিহিকৈ কুটিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব... ! ভূপেন্দ্ৰ সোঁৱৰণ
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি শততম জন্মদিন ৷ অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপ-সঞ্চালক নৃপেন কুমাৰ ভাগৱতীৰ মুখেৰে শুনক সুধাকণ্ঠৰ কথা ৷
Published : September 8, 2026 at 3:35 PM IST
গুৱাহাটী: মানৱতাৰ জয়গানেৰে প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ হৃদয় হেন্দোলিত কৰা বিশ্ববৰেণ্য শিল্পী ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি শততম জন্মদিন ৷ ৰাজ্যৰ চৌদিশে মঙলবাৰৰ দিনটোত বাজিছে ভূপেন্দ্ৰ সংগীত ৷
ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা যিকোনো লোকেই তেওঁৰ উপদেশ, পৰামৰ্শ সাৰোগত কৰি জীৱনযুদ্ধত আগবঢ়া দেখা যায় ৷ মাটিৰ মানুহ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সান্নিধ্য লাভ কৰা তেনে এগৰাকী ব্যক্তি হৈছে নৃপেন কুমাৰ ভাগৱতী ৷ ভাগৱতীয়ে অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগৰ এগৰাকী অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপ-সঞ্চালক হিচাপে কৰ্মজীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৷
সুধাকণ্ঠৰ ওপজা দিনৰ লগত সংগতি ৰাখি নৃপেন কুমাৰ ভাগৱতী আৰু ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ প্ৰথমটো সাক্ষাতৰ কিছু বিশেষ কথা এই প্ৰতিবেদনত আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক টেলিফোনিক সাক্ষাৎকাৰৰ জৰিয়তে ভাগৱতীয়ে এই বিশেষ ক্ষণৰ কথা সদৰী কৰে ৷
‘‘সেয়া ৫৫ বছৰৰ আগৰ কথা অৰ্থাৎ ১৯৭১ চন । সেই সময়ত মই তিনিচুকীয়াত থকা মোৰ সদ্যপ্ৰয়াত খুৰা সুৰেন্দ্ৰ নাথ ভাগৱতীৰ চৰকাৰী বাসগৃহৰ ঘৰুৱা আলহী হিচাপে আছিলোঁ ৷’’ জনতাৰ শিল্পী ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ সৈতে হোৱা প্ৰথমটো সাক্ষাতৰ বিষয়ে এনেদৰে নৃপেন কুমাৰ ভাগৱতীয়ে আৰম্ভ কৰে ৷
ভাগৱতীয়ে কয়, ‘‘এদিন হঠাৎ আমাৰ ঘৰলৈ আগমন ঘটিছিল সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকা দেৱৰ । তেতিয়া তিনিচুকীয়াখন আছিল ডিব্ৰুগড় জিলাৰ এটি মহকুমা মাত্ৰ । গতিকে মহকুমা প্ৰশাসনে তেওঁ থকাৰ বাবে ডাকবঙলাত এটা কোঠা ঠিক কৰিছিল । কিন্তু ডাকবঙলাত উপস্থিত হৈ জানিব পাৰিছিল যে গায়িকা বীণা ভাগৱতী আৰু তেওঁৰ স্বামী এটি ডাঙৰ চৰকাৰী আবাসগৃহত থাকে । গতিকে ডাকবঙলা এৰি তেওঁ আমাৰ ঘৰ ওলাইছিল । আহিয়েই খুৰাক সুধিছিল, ‘সুৰেন, দুই নিশাৰ বাবে মই তোমালোকৰ আলহী হ'ব পাৰিমনে ?’ খুৰাই আথে-বেথে বহিবলৈ দি কৈছিল ‘নিশ্চয় পাৰিব ছাৰ’ ৷ ইতিমধ্যে খুৰীও আহি ড্ৰয়িংৰূমত বহি লৈছিল । কণ্ঠশিল্পী হিচাপে খুৰীক(বীণা ভাগৱতী) তেখেতে আগৰে পৰা চিনি পাইছিল । আনহাতে, খুৰাক চিনি পাইছিল কটন কলেজৰ ছাত্ৰ হিচাপে । এসময়ত হেনো তেখেতে কটন কলেজত অধ্যাপনা কৰিছিল আৰু সেই সময়ত খুৰা আছিল কটনৰ ছাত্ৰ । মই ৰেডিঅ’ যোগে ভূপেন দাৰ গীত মাজে-সময়ে শুনিছিলো যদিও তেতিয়ালৈকে মানুহজনক ওচৰৰ পৰা দেখাৰ সৌভাগ্য হোৱা নাছিল ।’’
অতি আৱেগিকভাৱে তেওঁ লগতে কয়, ‘‘খুৰাই মোক ওচৰলৈ মাতি নি ভূপেন দাৰ সৈতে চিনাকি কৰি দিছিল । লগে লগে মই তেখেতৰ ভৰিত ধৰি সেৱা কৰিছিলো । তেখেতে মৰম কৰি তেওঁৰ ওচৰতে মোক বহুৱাই লৈছিল । ইতিমধ্যে ঠাকুৰ দা(ৰান্ধনি)ই খুৰাৰ লগতে থকা গজি কাই(গজেন্দ্ৰ নাথ বৰ্মন)ৰ সৈতে তেখেতৰ বাবে শোৱাকোঠা এটি সাজু কৰাত লাগি গৈছিল । খুৰীয়ে ভূপেন দাক সুধিছিল, ‘‘ৰাতিলৈ ভাত কিহেৰে খাব ?’’ ভূপেন দাই তপৰাই কৈছিল, ‘‘পাৰা যদি কুঢ়ি মাছৰ মূৰেৰে অমিতাৰ খাৰ খাবলৈ মন আছিল ।’’ খুৰাই কৈছিল, ‘‘যত্ন কৰি চাওঁচোন ৷’’
লগে লগে খুৰাই মোক মাতি নি কুঢ়ি মাছ আৰু অমিতা আনিবলৈ বজাৰলৈ পঠিয়াইছিল । ভাগ্য ভাল আছিল যে বজাৰত দুটা ডাঙৰ কুঢ়ি মাছ পাইছিলো । গতিকে কুঢ়ি মাছ দুটা আৰু অমিতা কিনি আনিছিলো । সিদিনা সন্ধিয়ালৈ আমাৰ ঘৰত জলসা সদৃশ সংগীতানুষ্ঠান এটি হৈছিল । ভূপেন দা আৰু খুৰীয়ে বহুত সময় ধৰি ধুনীয়া ধুনীয়া গীত গাইছিল । সেই সময়ৰ স্কুলীয়া ল’ৰা পবন বৰদলৈয়ে তবলা বজাইছিল । পৰৱৰ্তী সময়তো পবন বৰদলৈয়ে ভূপেন দাৰ লগত তবলা সংগত কৰা দেখিছিলো । তেখেতে গুৱাহাটী আকাশবাণী কেন্দ্ৰত তবলা বাদকৰ নিয়মীয়া চাকৰি কৰি ইতিমধ্যে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ।’’
তেওঁ আৰু কয়, ‘‘কথা প্ৰসংগত জানিব পাৰিছিলো যে পিছদিনা পুৱাৰ ভাগত তেখেত শদিয়ালৈ যাব । উদ্দেশ্য আছিল তাত এটি সাংস্কৃতিক প্ৰকল্প খোলাৰ বাবে অসম চৰকাৰে ৭০ বিঘা মাটি দিব আৰু ভূপেন দাই তাৰ দায়িত্ব বুজি ল'ব । তেতিয়াই জানিব পাৰিছিলো যে শদিয়াখন ভূপেন দাৰ ওপজা ঠাই । পিছদিনা মহকুমা প্ৰশাসনে দিয়া গাড়ী এখন লৈ এগৰাকী বিষয়াৰ সৈতে শদিয়ালৈ বুলি যাত্ৰা কৰিছিল । সেইদিনাই ঘূৰি আহি আকৌ আমাৰ ঘৰত থকাৰ কথা ।’’
‘‘তেখেত যোৱাৰ পিছত আমাৰ খুৰাই শদিয়া সম্পৰ্কে আমাক থুলমূলকৈ কিছু আভাস দিছিল । খুৰাৰ পৰা জনা মতে, দিহিং, দিবাং আৰু লোহিত নদীৰ সংগমেৰে গঠিত বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰই সৃষ্টি কৰা পৃথিবীৰ আটাইতকৈ বৃহৎ ভূ-খণ্ডৰ নামেই শদিয়া । এসময়ত সেই ঠাইখন চুতীয়াসকলৰ ৰাজধানী আছিল । শদিয়াৰ কীৰ্তিচিহ্নসমূহতো চুতীয়া ৰজাৰ নাম খোদিত আছে । ভীষ্মক নগৰ আৰু ৰুক্মিণী নগৰৰ ইটাত চুতীয়া ৰজা লক্ষ্মীনাৰায়ণৰ নাম খোদিত আছিল । ১৯২৬ চনৰ এই শদিয়াৰ বুলুং নামৰ এখন গাঁৱত সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম হৈছিল ।
শদিয়া অঞ্চল দেউৰী-চুতীয়াসকলৰ পূজা-অৰ্চনাৰ স্থান । পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে তাত কিছুমান বলিশাল আছে । শদিয়াৰ সেই শালবোৰত দেউৰী-চুতীয়াসকলে অতীজৰে পৰা পূজা-অৰ্চনা কৰি আহিছে । প্ৰতিবছৰে ব’হাগ, আহাৰ বা শাওণ, কাতি আৰু মাঘ মাহত বলি-বিধানেৰে পূজা কৰা হয় । তিনি বছৰৰ মূৰে মূৰে চতুৰ্থ বছৰত ম'হ বলি দিয়া নিয়ম আছিল । অতীতত এই শালসমূহত নৰবলিও দিয়া হৈছিল হেনো ।
এই শালসমূহত এতিয়াও দেউৰীসকলৰ পূজাৰীয়ে পূজা-পাৰ্বণ চলাই আছে । ১৯৫০ চনৰ বৰ ভূমিকম্পত হেনো পুৰণি শদিয়া নগৰ একেবাৰে ধ্বংস হৈ গৈছিল । ১৯৭৯ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীৰ আগলৈ শদিয়া এখন সীমান্ত অঞ্চল হিচাপে আছিল । সেই সময়ত শদিয়াৰ প্ৰশাসনিক কাম-কাজসমূহ চোৱাচিতাৰ বাবে তাত এগৰাকী এপিঅ’(APO) নিয়োগ কৰা হৈছিল । ভূপেন দাই ৭০ বিঘা মাটিৰ দায়িত্ব ল'বলৈ যাওতে নৰহৰি দাস নামৰ এগৰাকী বিষয়া সেই দায়িত্বত আছিল । চাপাখোৱা নামৰ ঠাইডোখৰক মূল স্থান হিচাপে লৈ ১৯৭৯ চনৰ ২৬ জানুৱাৰীতহে শদিয়াক তিনিচুকীয়া জিলাৰ মহকুমা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল । শদিয়া নেদেখাকৈয়ে খুৰাৰ পৰা থুলমূলকৈ এইখিনি জানিছিলো ৷’’ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ সৈতে জড়িত পুৰণি দিনৰ কথা সুঁৱৰি নৃপেন কুমাৰ ভাগৱতীয়ে এনেদৰে কয় ৷
ভাগৱতীয়ে কয়, ‘‘সিদিনা নিশাৰ সাজৰ বাবে পুনৰ ঘৰুৱা শাক-পাচলিৰ যোগাৰ কৰা হৈছিল । কিয়নো, ভূপেন দাই পৰম্পৰাগত খাদ্য বৰ ভাল পাইছিল । সেইমতে ঢেকীয়া ভাজি, পছলা আৰু নৰসিংহৰ সৈতে সৰু মাছৰ জোল আদিৰ যোগাৰ কৰা হৈছিল । তাৰোপৰি, ঘৰত সিদিনা হৰিণাৰ মাংসও আছিল । সন্ধিয়া ৮ মান বজাত তেখেত শদিয়াৰ পৰা আহিয়েই যাত্ৰাকালত হোৱা অভিজ্ঞতাৰ কথা আমাৰ আগত বৰ্ণনা কৰিবলৈ পাহৰা নাছিল ।
ফেৰীৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰ হোৱাৰ পিছত দেখিছিল, নৰহৰি দাস নামৰ বিষয়াগৰাকীয়ে তেখেতক আদৰিবলৈ অপেক্ষা কৰি আছিল । বালিৰ বাবে গাড়ীখন ওচৰলৈ আনিব পৰা নাছিল । সেয়ে বালিৰে খোজকাঢ়ি গৈ থাকোতে বালিৰ মাজতে থকা এখন অস্থায়ী চাহ দোকানৰ মালিকে হেনো জোৰকৈ দোকানৰ ভিতৰত বহিবলৈ দি বিশুদ্ধ গাখীৰত বনোৱা চাহ আৰু আৰু মালপোৱা খাবলৈ দিছিল ।
তাৰ বিনিময়ত তেওঁ কোনো পইচা লোৱা নাছিল । তেওঁৰ ঘৰ ক'ত বুলি সোধাত বৰপেটাত বুলি কৈছিল হেনো । এইখিনিতে বৰপেটীয়া মানুহৰ তেনে ব্যৱসায়িক মানসিকতাৰ বাবে ভূপেন দাই শলাগ লৈছিল । খোৱাৰ সময়ত ভূপেন দা আৰু খুৰাক আগতীয়াকৈ খাবলৈ দিয়া হৈছিল । সেইদিনা আমিষ-নিৰামিষ মিলি কেইবাখনো ব্যঞ্জন ৰন্ধা হৈছিল । মই বনাইছিলো এখন বিশেষ চালাড । পালেং-ধনীয়া পাত, জলকীয়া, পিয়াজৰ পাত মিহিকৈ কাটি লৈ নেমুটেঙা চেপি দি নিমখ-তেল সনা । শাকজাতীয় সামগ্ৰী কেইবিধ বহুত মিহিকৈ কটা হৈছিল । চালাড খাওঁতে শাক কোনে কাটিছে বুলি ভূপেন দাই সুধিছিল । খুৰা-খুৰীয়ে মই কটা বুলি কৈছিল । তেতিয়া তেখেতে কৈছিল, ‘শাক কুটি ময়ো বৰ ভালপাওঁ ৷ পিছে তোমাৰ দৰে মিহিকৈ কুটিবলৈ যত্ন কৰিব লাগিব’ ।
‘‘সেয়া আছিল মোৰ জীৱনৰ অনাবিল আনন্দ । পৰৱৰ্তী কালত(১৯৭৩ চনৰ পৰা) ভূপেন দা উপস্থিত থকা প্ৰায় সকলোবোৰ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানত উপস্থিত থকাৰ প্ৰয়াস কৰিছিলো । পিছে শদিয়াত দখলৰ বুজি লোৱা ৭০ বিঘা মাটিৰ বৰ্তমানৰ স্থিতি সম্পৰ্কেহে আজিৰ তাৰিখত জনা নাযায় । চাকৰিকালত শদিয়া নামৰ ঠাইখনলৈ বহুবাৰ যোৱাৰ সৌভাগ্য হৈছিল । সেইসময়ত খবৰ লৈ জানিব পাৰিছিলো, সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ বাবে আবণ্টিত অধিকাংশ ভূমি ইতিমধ্যে বেদখলকাৰীৰ কবলত । এতিয়াৰ স্থিতি অৱশ্যে একো জনা নাযায় ৷’’ এনেদৰে পুৰণি কথা সুঁৱৰি নৃপেন ভাগৱতীয়ে ওপজা দিনৰ শতবৰ্ষত ভূপেন দালৈ শতকোটি প্ৰণাম জনায় ৷
লগতে পঢ়ক: গীতৰ কথাৰে স্বাৰ্থান্বেষী, সুবিধাবাদীৰ বিৰুদ্ধে হুংকাৰ দি গ'ল ভূপেনদাই