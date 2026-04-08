টাইৱান আৰু ভাৰতৰ শৈক্ষিক সম্পৰ্ক সুদৃঢ়কৰণ : অসম ডনবস্ক' বিশ্ববিদ্যালয়ত টাইৱানৰ প্ৰতিনিধি দল
অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু টাইৱানৰ মাজত শৈক্ষিক আৰু সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক অধিক শক্তিশালী কৰাৰ দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা হয় ।
Published : April 8, 2026 at 8:31 PM IST
সোণাপুৰ: ভাৰতত থকা টাইৱানৰ টাইপেই অৰ্থনৈতিক আৰু সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ(TECC)-ৰ এটি উচ্চস্তৰীয় প্ৰতিনিধি দলে বুধবাৰে অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সোণাপুৰৰ টেপেছিয়াস্থিত চৌহদটো ভ্ৰমণ কৰে । এই প্ৰতিনিধি দলটোত TECC- ৰ প্ৰতিনিধি ডঃ মুমিন চেন আৰু শিক্ষা বিভাগৰ সঞ্চালিকা উপস্থিত থাকে ।
শৈক্ষিক আলোচনা আৰু ডঃ মুমিন চেনৰ প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণ
ভ্ৰমণৰ অংশ হিচাপে ডঃ মুমিন চেনে ‘টাইৱান-ভাৰত সম্পৰ্ক : সফলতা, প্ৰত্যাহ্বান আৰু সম্ভাৱনা’ শীৰ্ষক বিষয়ৰ ওপৰত বিশেষ বক্তৃতা প্ৰদান কৰে । তেওঁ বাণিজ্য, শিক্ষা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত টাইৱান আৰু ভাৰতৰ ক্ৰমবৰ্ধমান সহযোগিতাৰ কথা উল্লেখ কৰে । কেনেকৈ এখন সৰু দ্বীপৰাষ্ট্ৰই বিশ্বৰ এক আই টি জায়েণ্ট(IT Giant) হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিলে, সেই বিষয়ে তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অৱগত কৰে ।
অসম চাহ আৰু টাইৱানৰ ঐতিহাসিক সংযোগ
ভাষণ প্ৰসংগত ড৹ চেনে অসমৰ চাহৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰি এক আমোদজনক ঐতিহাসিক তথ্য দাঙি ধৰে । তেওঁ কয়, ‘‘টাইৱানত আমি ক’লা চাহক অসম চাহ বুলি কওঁ । বহু টাইৱানীয়ে ইয়াৰ কাৰণ নাজানিলেও ইতিহাসত এক গভীৰ সংযোগ আছে । ১৯২৫ চনত জাপানীসকলে অসমৰ চাহগছ নি টাইৱানত ইয়াৰ খেতি আৰম্ভ কৰিছিল । গতিকে আমাৰ বাবে ক’লা চাহ মানেই হ’ল অসম চাহ ।’’
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে টাইৱান আৰু অসমৰ জলবায়ু আৰু প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে ৷ যাৰ বাবে তেওঁ ইয়ালৈ আহিলে সদায় নিজৰ ঘৰত থকা যেন অনুভৱ কৰে ।
বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ আৰু নবীকৰণ
এই ভ্ৰমণৰ এক অন্যতম বিশেষ মুহূৰ্ত আছিল অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু TECC-ৰ মাজত এক বুজাবুজিৰ চুক্তি স্বাক্ষৰ তথা নবীকৰণ । এই চুক্তিৰ মূল লক্ষ্য হৈছে - শৈক্ষিক আদান-প্ৰদান আৰু যুটীয়া গৱেষণা, প্ৰতিষ্ঠানিক অংশীদাৰিত্বক উৎসাহিত কৰা, টাইৱানীজ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাজত শিক্ষাৰ্থীৰ আদান-প্ৰদান কৰাৰ লগতে সাংস্কৃতিক আৰু ভাষিক সংযোগ ৷
উল্লেখ্য যে, অসম ডনবস্ক’ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিগত ছবছৰ ধৰি এগৰাকী টাইৱান অধ্যাপকৰ জৰিয়তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক মেণ্ডেৰিণ(Mandarin) ভাষাৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰি আহিছে । এয়া বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয়কৰণৰ দিশত এক সফল পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত ড৹ চেনে কয় যে অসম টাইৱানৰ বাবে এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশীদাৰ । বিগত কেইবাবাৰো অসম ভ্ৰমণৰ অভিজ্ঞতা সুঁৱৰি তেওঁ অসমৰ অৰ্থনৈতিক বিকাশ আৰু মানুহৰ আতিথ্যৰ শলাগ লয় । আজিৰ এই অনুষ্ঠানে টাইৱান আৰু ভাৰতৰ মাজত শৈক্ষিক উৎকৰ্ষতা আৰু সাংস্কৃতিক বিনিময়ৰ এক নতুন পথ প্ৰশস্ত কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে
লগতে পঢ়ক: জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ বিষয়টো আগত ৰাখি ভোট দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান জুবিন অনুৰাগীৰ