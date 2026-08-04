উজনিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ চিকিৎসক-ঔষধ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে: নলবাৰীত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহল
নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলৰ ৷ মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ সৈতে বিভাগীয় বিষয়াক লগত লৈ প্ৰতিটো কক্ষ পৰিদৰ্শন স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : August 4, 2026 at 8:09 PM IST
নলবাৰী : নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত উপস্থিত হৈ মঙলবাৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে হাস্পতালখনৰ বিভিন্ন আন্তঃগাঁথনি পৰিদৰ্শন কৰাৰ লগতে অভাৱ-অভিযোগৰ পৰ্যালোচনা কৰে ।
চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালখনৰ প্ৰতিটো বিভাগ আৰু কক্ষ পৰিদৰ্শন কৰি স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে বৰ্তমানৰ সা-সুবিধা সন্দৰ্ভত অৱগত হয় । তেওঁৰ এই পৰিদৰ্শনকালত মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, বিধায়ক নাৰায়ণ ডেকাৰ লগতে বিভাগীয় বহু বিষয়াই তেওঁক সংগ দিয়ে আৰু কেইবাটাও বিভাগ পৰিদৰ্শন কৰে ৷
ইয়াৰ পিছতে নলবাৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতাল কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলৰ সৈতে দুঘণ্টাজোৰা এক পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰে ৷
আনহাতে, সকলো বিভাগ পৰিদৰ্শন কৰাৰ পিছত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে সাংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "নলবাৰী মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলখন এখন নতুন হস্পিটেল যদিও হস্পিটেলখনে সকলো দিশতে অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিছে । যেতিয়ালৈকে পিজিৰ শিক্ষাৰ্থীৰে ভৰ্তি হ'ব তেতিয়ালৈকে নলবাৰী মেডিকেল কলেজে এখন সকলো দিশতে পূৰ্ণাংগ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপ পাব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "অহা বছৰ ইয়াৰ পৰা এমবিবিএছৰ ছাত্র-ছাত্ৰী ওলাব । তাৰ পিছত পিজিৰ ছাত্র-ছাত্ৰীবোৰ অহা আৰম্ভ হ'ব । আৰু চাওঁতে চাওঁতে অহা দুই-তিনি বছৰৰ ভিতৰত নলবাৰী মেডিকেল কলেজ এখন ভাল মেডিকেল কলেজ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব । কিছু অভাৱ-অভিযোগ আছে, সেয়া আমি পূৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম । মেডিকেলখন যিটো প্ৰক্ৰিয়াৰে চলিব লাগে বৰ্তমান তেনেকৈয়েই চলি আছে ।"
উজনিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চললৈ শতাধিক চিকিৎসক প্ৰেৰণ: স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী
আনহাতে, উজনিৰ বানপীড়িত অঞ্চলত বুধবাৰৰ পৰা বিশেষ স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হ’ব বুলি ঘোষণা কৰে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী অশোক সিংহলে । তেওঁ কয়, "ইতিমধ্যে উজনিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহলৈ ১০০ৰো অধিক চিকিৎসক প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । ডিব্ৰুগড় আৰু যোৰহাট মেডিকেল কলেজৰ পৰা শতাধিক চিকিৎসক, চিকিৎসাকৰ্মী তালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজৰ পৰাও এএনএম, জিএনএম পঠিওৱাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ লগতে সকলো ৰোগৰে ঔষধ আদি ইতিমধ্যে প্ৰেৰণ কৰা হৈছে।"
তেওঁ লগতে কয়, "বেছিকৈ তাত লোকসকল চৰ্ম ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে । তাৰো ঔষধ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে । আজি নিশা মই উজনিলৈ ৰাওনা হ’ম । বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ উজনি অসমলৈ আহিছে কেন্দ্ৰীয় স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী জেপি নাড্ডা ৷"