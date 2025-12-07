ETV Bharat / state

এনেকৈয়ে চলিছে ৰাজ্যৰ শিক্ষাখণ্ড ! এজন শিক্ষকেই চাৰি-পাঁচটাকৈ শ্ৰেণীত কৰে পাঠদান

বৰডুমচা কুজুপথাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হাইস্কুলত ৯ গৰাকী শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিছে ৷ বিপৰীতে মাত্ৰ এগৰাকীকহে দিয়া হৈছে নিযুক্তি ।

Srimanta Sankardev High School in Tinsukia
বৰডুমচা কুজুপথাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হাইস্কুল (ETV Bharat Assam)
December 7, 2025

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম-অৰুণাচল সীমান্তৰ বৰডুমচাৰ বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ একমাত্ৰ উচ্চ শিক্ষাৰ মাধ্যম হৈছে কুজুপথাৰস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হাইস্কুল । প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চ মাধ্যমিক শ্ৰেণীলৈ দীৰ্ঘদিনে কেৱল ৭ গৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়েহে কৰি আহিছে শিক্ষাদান । পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নথকাত একেজন শিক্ষকেই চাৰি-পাঁচটাকৈ শ্ৰেণীত পাঠদান কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ।

সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ এটি প্ৰতিনিধি দল বিদ্যালয়খনত উপস্থিত হৈ শিক্ষানুষ্ঠানখনত পৰ্যাপ্ত শিক্ষক নিযুক্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে । এই সন্দৰ্ভত সদৌ অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলনৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক দেৱজিৎ বৰুৱাই কয়, "অতি দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে চৰকাৰী শিক্ষক হিচাপে ১০ টা শ্ৰেণীত মাত্ৰ ৭ গৰাকী শিক্ষকে পাঠদান কৰি থাকিবলগা হৈছে । এইখন বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা অনুসৰি যেনেদৰে শিক্ষকৰ নিযুক্তি কৰিব লাগে, সেই অনুপাতে নিযুক্তি কৰিবলৈ আমি চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক আবেদন জনাইছো ।’’

বৰডুমচা কুজুপথাৰৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ হাইস্কুল (ETV Bharat Assam)

‘‘এইক্ষেত্ৰত স্থানীয় এগৰাকী ব্যক্তি তথা তিনিচুকীয়া জিলা পৰিষদৰ সভাপতি ভাদেশ্বৰ মৰাণ আৰু মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মাক বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি শিক্ষক নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো”- তেওঁ এইদৰে কয় ।

বিদ্যালয়খনৰ এগৰাকী শিক্ষকে ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি কয়, "বিদ্যালয়খনত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা দশম শ্ৰেণীলৈকে ৪০০ ৰো অধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে ৷ সেই অনুপাতে শিক্ষকৰ সংখ্যা বহুত কম হোৱা বাবে আমি চাৰি-পাঁচটাকৈ পাঠদান কৰিবলগা হয় । কেতিয়াবা উপায় নাপায় ছয়টাও কৰিবলগা হয় । লগতে বহি চোৱা, প্ৰশ্ন কটাৰ দায়িত্বও আছে । শিক্ষকৰ অভাৱৰ বাবে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক আমি যিমানখিনি দিব লাগে সিমানখিনি দিব পৰা নাই ।"

শিক্ষকগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "বৰ্তমান ৮ গৰাকী শিক্ষক আছে যদিও ডিচেম্বৰ মাহত এগৰাকীয়ে অৱসৰ ল’ব । বিদ্যালয়খনৰ পৰা ৯ গৰাকীমান শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে যদিও ২০২২ চনত মাত্ৰ এগৰাকীহে নিযুক্তি দিলে । সেইবাবে আমি বিচাৰিছো অতি কমেও তিনিগৰাকী শিক্ষক আমাক লাগে । প্ৰতিটো শ্ৰেণী হিচাপে যদি শিক্ষক নাথাকে বহুত কষ্ট হয় ৷ এতিয়া বিজ্ঞান বিভাগৰ শিক্ষক নাই, অংক বিভাগৰ শিক্ষক নাই, ক’লা বিভাগৰ শিক্ষকেই অংক বিভাগৰ পাঠদান দিবলগা হৈছে । লগতে হিন্দী বিভাগৰ শিক্ষকৰ পদটো খালী হৈ আছে । গতিকে চৰকাৰ তথা বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো যে বিজ্ঞান, অংক মিলাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ ভৱিষ্যতৰ কথা চিন্তা কৰি অতি কমেও তিনিগৰাকী শিক্ষক আমাৰ বিদ্যালয়ত প্ৰদান কৰে যেন ।”

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
TINSUKIA
অসম মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন
TEACHER SHORTAGE
DEMANDS FOR TEACHER RECRUITMENT

