মৰিগাঁও শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত প্ৰাথমিক আচাৰ্য প্ৰশিক্ষণ বৰ্গৰ শুভাৰম্ভ

মুখ্য অতিথি হিচাপে জিলা আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীৰ অংশগ্ৰহণ ।

মৰিগাঁও শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতনত প্ৰাথমিক আচাৰ্য প্ৰশিক্ষণ বৰ্গ
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 8, 2026 at 9:00 PM IST

মৰিগাঁও: মৰিগাঁও চহৰৰ অন্যতম অগ্ৰণী শিক্ষানুষ্ঠান শংকৰদেৱ বিদ্যা নিকেতন প্ৰাঙ্গণত শুকুৰবাৰৰ পৰা অত্যন্ত উলহ-মালহেৰে আৰম্ভ হৈছে ‘প্ৰাথমিক আচাৰ্য প্ৰশিক্ষণ বৰ্গ-২০২৬’ । বিদ্যা ভাৰতী অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থানৰ সংবদ্ধ তথা শিশু শিক্ষা সমিতি, অসমৰ উদ্যোগত আয়োজিত এই বিশেষ প্ৰশিক্ষণ শিবিৰত জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা আচাৰ্য-আচাৰ্যাসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

অনুষ্ঠানত মৰিগাঁও জিলাৰ আয়ুক্ত অনামিকা তিৱাৰীয়ে মুখ্য অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকি প্ৰশিক্ষণ বৰ্গৰ শুভাৰম্ভ কৰাৰ লগতে শিক্ষক সমাজৰ উদ্দেশ্যে এক প্ৰেৰণাদায়ক ভাষণ আগবঢ়ায় ।

শিক্ষকতা এক পৱিত্ৰ মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ অভিযান

আচাৰ্যসকলক সম্বোধন কৰি জিলা আয়ুক্তগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষকতা কেৱল এক জীৱিকা নহয়, এয়া এক মহৎ বৃত্তি । তেওঁ উল্লেখ কৰে, "শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকল অত্যন্ত সৌভাগ্যৱান যে তেওঁলোকে এনে এক পৱিত্ৰ বৃত্তিৰ সৈতে জড়িত হোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিছে । তেওঁলোকে কোনো জটিল যান্ত্ৰিক কাম কৰিবলগীয়া হোৱা নাই, বৰং দেশৰ ভৱিষ্যৎ তথা মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়াৰ দৰে এক মহান দায়িত্বত ব্ৰতী হৈছে ।"

মূল্যবোধ আৰু গুণগত শিক্ষাৰ ওপৰত গুৰুত্ব

আয়ুক্ত তিৱাৰীয়ে তেওঁৰ ভাষণত শিক্ষকসকলৰ নিয়মানুৱৰ্তিতা আৰু কৰ্তব্যনিষ্ঠাৰ ভূয়সী প্ৰশংসা কৰে । সমাজ গঠনত শিক্ষক সমাজৰ অৱদান অনন্য বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ বৰ্তমানৰ প্ৰেক্ষাপটত গুণগত শিক্ষাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ কথা দোহাৰে ।

তেওঁৰ মতে, কেৱল কিতাপৰ জ্ঞানেই শিক্ষাৰ চৰ্ত হ’ব নোৱাৰে; ইয়াৰ সৈতে মূল্যবোধ, চহকী সংস্কৃতি আৰু নৈতিকতাৰ সমন্বয় ঘটিব লাগিব । তেনে এক শিক্ষা ব্যৱস্থাইহে নতুন প্ৰজন্মক সঠিক দিশ দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ’ব ।

প্ৰশিক্ষণত উপস্থিত থকা শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক উৎসাহিত কৰি আয়ুক্তগৰাকীয়ে আহ্বান জনায় যে এই প্ৰশিক্ষণ বৰ্গৰ পৰা লাভ কৰা অভিজ্ঞতাক যেন তেওঁলোকে বিদ্যালয়ৰ শ্ৰেণীকোঠাত সফলভাৱে প্ৰয়োগ কৰে । তেওঁ কয় যে শিক্ষকসকলে যিমানেই সক্ৰিয় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব, সমাজ সিমানেই শক্তিশালী হ’ব ।

উল্লেখ্য যে শিশু শিক্ষা সমিতি, অসমে আয়োজন কৰা এই অনুষ্ঠানৰ মূল বিষয় হৈছে আচাৰ্যসকলৰ দক্ষতা বিকাশ আৰু শৈক্ষিক মানৰ উন্নয়ন ।

প্ৰশিক্ষণ বৰ্গৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত শিশু শিক্ষা সমিতিৰ বিষয়ববীয়াসকলৰ লগতে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিসকলো উপস্থিত থাকে । এই প্ৰশিক্ষণৰ জৰিয়তে জিলাখনৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাই এক নতুন গতি লাভ কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰা হৈছে ।

