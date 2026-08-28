অসমত এক নতুন কৰ ব্য়ৱস্থাই চিন্তাত পেলাইছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক

অসমত এক নতুন কৰ ব্য়ৱস্থাই চিন্তাত পেলাইছে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক
অসম বিত্ত বিভাগৰ ২০২৫ চনৰে কৰ বিষয়ক এখন জাননীক লৈ মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়া । কৰৰ পৰিমাণ দেখি চিন্তিত একাংশ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক ।
Published : August 28, 2026 at 7:36 PM IST
কলিয়াবৰ: ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ শোষণ বন্ধ কৰা আৰু ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া ৯ বছৰৰ আগৰ তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত দিয়া এটা প্ৰসংগ পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে । যাক লৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
যোৱা ১ এপ্ৰিল, ২০২৫ চনৰ পৰা বলবৎ কৰা হোৱাৰ পাছৰে পৰা বহু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীয়ে 'অসম পেছা, বাণিজ্য, জীৱিকা আৰু নিয়োজন কৰ আইন, ১৯৪৭’ৰ ৪ নম্বৰ ধাৰাৰ নিয়ম মতে কৰ নিয়মীয়াকৈ দি আছে । কিন্তু পুনৰ চৰ্চালৈ আহিছে এই কৰ আইনখন । এবছৰৰ পূৰ্বেই এই আইন প্ৰযোজ্য হৈছিল যদিও বহু ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠান, বিদ্যালয়লৈ সেই সময়ত জাননী প্ৰেৰণ কৰা হোৱা নাছিল ।
অসম চৰকাৰৰ বিত্ত বিভাগে ‘অসম পেছা, বাণিজ্য, জীৱিকা আৰু নিয়োজন কৰ আইন, ১৯৪৭’ৰ ধাৰা ৪-ৰ অধীনত লাভ কৰা ক্ষমতা প্ৰয়োগ কৰি পেছাদাৰী কৰৰ পুৰণি তালিকাত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংশোধন আনিছে । এই নতুন নিয়মৰ জৰিয়তে ৰাজ্যখনৰ দৰমহা বা মজুৰিপ্ৰাপ্ত কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহেকীয়া উপাৰ্জনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি পেছাদাৰী কৰৰ হাৰ পুনৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ।
নতুন কৰৰ গাঁথনি সংশোধিত সূচী অনুসৰি, কৰ্মচাৰীসকলৰ মাহেকীয়া দৰমহাৰ ওপৰত তলত দিয়া ধৰণে কৰ আৰোপ কৰা হৈছে –
- ১৫,০০০ টকালৈকে: কোনো পেছাদাৰী কৰ দিব নালাগে
- ১৫,০০১ টকাৰ পৰা ২৫,০০০ টকাতকৈ কম: প্ৰতি মাহে ১৮০ টকা কৰ দিবলগীয়া হ’ব
- ২৫,০০০ টকা বা তাতকৈ অধিক: প্ৰতি মাহে ২০৮ টকা কৰ দিববলগীয়া হ’ব
এই আইন যোৱা ১ এপ্ৰিল, ২০২৫ চনৰ পৰা বলবৎ কৰা হৈছে আৰু বহু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীয়ে এই কৰ নিয়মীয়াকৈ দি আছে ।
ইতিমধ্যে ২০২৫ চনৰ ১ এপ্ৰিলৰ পৰা প্ৰযোজ্য হোৱা এই কৰ বহু ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰীয়ে পৰিশোধ কৰি আছে । কিন্তু অভিযোগমতে চৰকাৰী গাফিলতি নে আন কাৰণত সকলোয়ে সময়মতে জাননী লাভ নকৰাত এই কৰৰ বিষয়ে অৱগত হোৱা নাছিল ।
কিন্তু শেহতীয়াকৈ এই জাননী প্ৰায় সকলো প্ৰতিষ্ঠানে লাভ কৰিছে । চৰকাৰী তথ্য মতে, এই কৰ প্ৰণালী অতি সৰল । ইয়াৰ ফলত সাধাৰণ ৰাইজ আৰু হিচাপ ৰক্ষকসকলৰ বাবে কৰ গণনা কৰাটো অতি সহজ হ’ব । এই কৰে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ৰাজহ বৃদ্ধিত সহায় হ'ব । ২৫,০০০ টকাতকৈ অধিক দৰমহা পোৱা কৰ্মচাৰীৰ কৰৰ হাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ ফলত চৰকাৰৰ পুঁজি বা ৰাজহ বাঢ়িব । এই ধন ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কামত ব্যৱহাৰ কৰিব পৰা যাব ।
কিন্তু এই কৰৰ ফলত ১৫০০০ টকাৰ অধিক অথচ ২৫০০০ টকাৰ মাহেকীয়া দৰমহা বা মজুৰি কম তেওঁলোকে মাহে ১৮০ টকাকৈ বছৰি ২,১৬০ টকাকৈ কৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হ'লে আৰ্থিকভাৱে সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব । নিত্য ব্যৱহাৰ্য সামগ্ৰীৰ আকাশলংঘী মূল্যবৃদ্ধিৰ সময়ত এই কৰে মধ্যবিত্তৰ ওপৰত অতিৰিক্ত বোজা বৃদ্ধি হ'ব ।
মধ্যমীয়া আয়ৰ কৰ্মচাৰী, যাৰ দৰমহা ২৫,০০০ টকা বা তাতকৈ বেছি তেওঁলোকে প্ৰতি মাহে ২০৮ টকা, বছৰেকত ২,৪৯৬ টকা কৰ দিব লাগিব । ই তেওঁলোকৰ মাহেকীয়া সঞ্চয়ত নিশ্চিতৰূপে প্ৰভাৱ পেলাব । আনহাতে, এই ব্যৱস্থাই কাৰ্যালয়ৰ কামৰ চাপ বৃদ্ধি কৰিব ।
নতুন নিয়ম কাৰ্যকৰী হোৱাৰ বাবে সকলো প্ৰতিষ্ঠানৰ মানৱ সম্পদ আৰু গাণনিক বিভাগে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰৰ হিচাপ-নিকাচত সালসলনি কৰিব লাগিব । তদুপৰি, ১৫,০০১ টকাৰ পৰা ২৪,৯৯৯ টকালৈকে একেটা হাৰতে ১৮০ টকা কৰ প্ৰযোজ্য হ’ব । ফলত ১৫,০০১ টকা উপাৰ্জন কৰা এজন ব্যক্তিৰ বাবে এই কৰৰ বোজা ২৪,৯০০ টকা উপাৰ্জন কৰাজনতকৈ তুলনামূলকভাৱে অলপ বেছি যেন অনুভৱ হৈছে ।
কৰ বিষয়াৰ পৰা এবছৰ চাৰিমাহ পাৰ হোৱা পাছত অতি শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা জাননীখনক লৈ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ মাজত মিশ্ৰিত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । বিশেষকৈ, যোৱা ২০২৫ চনৰ ১ এপ্ৰিলতে প্ৰযোজ্য হোৱা আইনখন সকলো ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানক সেই সময়ৰ পৰা কাৰ্যকৰী কৰাটো বাধ্যতামূলক নকৰাৰ ফলত যদি সেই তাৰিখৰ পৰাই এই কৰ পৰিশোধ কৰিবলগীয়া হয়, তেনেহ'লে কৰ্মচাৰীসকল আৰ্থিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব ।
তদুপৰি, পোন্ধৰ হাজাৰৰ অধিক দৰমহা লাভ কৰা এনে শিক্ষকৰ সংখ্যা সমগ্ৰ অসমত বৰ বেছি নহয় । তথাপিও প্ৰচলিত এখন আইনৰ বিৰোধিতা কৰাৰ চিন্তা কৰা নাই যদিও সন্তুষ্টিও প্ৰকাশ কৰা নাই । এই ক্ষেত্ৰত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষকসকলে ২০১৭ চনৰ তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰীৰ এক পুৰণি ঘোষণাৰ প্ৰসংগ উত্থাপন কৰি, নতুন কৰ ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা আগতে যদি পুৰণি ঘোষণাটো বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিলেহেঁতেন, তেতিয়া চৰকাৰী কৰ ব্যৱস্থাটোৱে বৰ বেছি সমস্যাত নেপেলালেহেঁতেন ।
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ তৰফৰ পৰা কোৱা হৈছে যে, ২০১৭ চনৰ ২৭ আগষ্টত তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰা এক টুইটত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ বাবে নূন্যতম দৰমহা নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ কথা কোৱা হৈছিল, যাতে তেওঁলোকৰ শোষণ বন্ধ হয় আৰু ন্যায় প্ৰদান কৰিব পাৰে ।
এই ঘোষণাৰ জৰিয়তে এইটোও প্ৰতিপন্ন হৈছিল যে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল শোষিত আৰু ন্যায় লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছিল । কিন্তু ন বছৰ পাৰ হোৱাৰ পাছতো তদানীন্তন শিক্ষামন্ত্ৰী তথি বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰেই ঘোষণা কাৰ্যকৰী কৰাৰ ক্ষেত্ৰত একো পদক্ষেপ নল'লে । সেয়ে, পুৰণি টুইটৰ ঘোষণাৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক বিষয়টো বিবেচনা কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।
এই সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰৰ এখন আগশাৰীৰ ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষকে কয়,"ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়সমূহে অতি কম দৰমহাৰ মাজতো আন্তৰিকতাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক পাঠদান কৰে । উচ্চ মাধ্যমিক আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ চুড়ান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফলেই ইয়াৰ প্ৰমাণ ।"
তেওঁ কয়,"দিনে-দিনে চৰকাৰী বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে । এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-শিক্ষয়ত্ৰীসকল শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদানৰ ঠাইত অনান্য অনাশৈক্ষিক কাম নিয়োজিত হৈ থাকিবলগীয় হয় । বৰ্তমান চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল দেশৰ লোকপিয়লত জড়িত হোৱাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যিদৰে ক্ষতি হৈছে, সেই ক্ষতি পূৰণ নহয় । ইফালে সমুখত ছমহীয়া পৰীক্ষা ।"
ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষকৰ কাৰ্যসূচীৰ কথা উল্লেখ কৰি গোস্বামীয়ে কয়,"তাৰ বিপৰীতে, ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলে বছৰৰ প্ৰায় বাৰমাহেই পাঠদানত জড়িত হৈ থাকে । সেইমতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলো লাভান্বিত হয় । গতিকে, স্বাভাৱিকতে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ বাহিৰে অভিভাৱকসকলৰ গত্যন্তৰ নোহোৱা হৈছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"গতিকে, চৰকাৰী নীতিৰ আওটাত ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলৰ দৰমহা এক মৰ্যাদাসম্পন্ন হ'ব লাগে, যিটো স্বয়ং বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েই এসময়ত ঘোষণা কৰিছিল । পেছাগত আৰু কৰ দিয়াত যাতে এই খণ্ডৰ বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকল তথা আন প্ৰতিষ্ঠানৰো কৰ্মচাৰীসকল সমস্যাত নপৰে, তাৰ বাবে এক সু-ব্যৱস্থা কৰক ।"