ৰাজ্যত শীঘ্ৰে সংশোধন হ’ব শিক্ষকৰ চাকৰি সেৱা বিধি: বিধানসভাত ঘোষণা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ

নতুন সংশোধিত সেৱা বিধি অনুসৰি চৰাঞ্চল বা দূৰ্গম এলেকাত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলে যাতে বদলি লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।

ASSAM BUDGET SESSION 2026
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 19, 2026 at 11:57 PM IST

গুৱাহাটী : অতি শীঘ্ৰে সংশোধন কৰা হ’ব শিক্ষকৰ চাকৰিৰ সেৱা বিধি । ইতিমধ্যে শিক্ষকৰ চাকৰি সেৱা বিধি সংশোধনীৰ বাবে কেবিনেট বৈঠকত আলোচনা কৰা হৈছিল । শিক্ষক সংগঠনসমূহৰ লগতো এই বিষয়ে আলোচনাৰ কৰা হৈছে । শীঘ্ৰে এই নতুন সেৱা বিধি প্ৰৱৰ্তন কৰা হ’ব । এই নতুন সংশোধিত সেৱা বিধি অনুসৰি চৰাঞ্চল বা দূৰ্গম এলেকাত কৰ্মৰত শিক্ষকসকলে যাতে বদলি লৈ যাব নোৱাৰে তাৰ বাবে ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।

বৃহস্পতিবাৰে সদনৰ মজিয়াত এই গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে । বিধায়ক ৱাজেদ আলী চৌধুৰীয়ে উত্থাপন কৰা এক পৰিপূৰক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দি মন্ত্ৰী পেগুৱে কয়, "দূৰ্গম বা চৰ এলেকাত নিযুক্তি পোৱা শিক্ষকে তাত কাম কৰিব নিবিচাৰে । সেয়ে বদলি বিচাৰি থাকে । একেদৰে বদলি হোৱাত খালী হোৱা পদত পিছত নিযুক্তি দিবলৈ সমস্যা হৈ পৰে । এতিয়া নতুন সেৱা বিধি আনি সেইবোৰ এলেকাত স্থানীয় যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । যাতে কোনেও বদলি বিচাৰি আবেদন নকৰে ।"

মন্ত্ৰী পেগুৱে কয়, "মুঠতে দুৰ্গম এলেকাৰ বিদ্যালয়ত বিশেষ শিক্ষক নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব । কিন্তু সেই এলেকাত যোগ্য শিক্ষক থাকিব লাগিব । তেওঁলোক যোগ্য হোৱাৰ পিছতহে নিযুক্তি প্ৰদান কৰা হ’ব । ইয়াৰ বাবে স্থানীয় লোক ওলাই আহিলেহে এই সমস্যাৰ সমাধান হ’ব ।" ইফালে খালী পদ পূৰ্ণ সন্দৰ্ভত মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে কয়, "বৰ্তমান ‘শিক্ষাসেতু’ এপ হোৱাত আমি বৰ্তমানৰ তথ্যই নহয়, অহা পাঁচ বছৰত কিমান শিক্ষক পদ খালী হ’ব সেয়াও অৱগত হৈছো । কিন্তু আগতে চৰকাৰে খালী পদৰ বিপৰীতে নিযুক্তি দিছিল । কিন্তু এতিয়া আমি অহা ৫ বা ৬ মাহ পিছত খালী হ’ব লগা পদৰ বাবে বিজ্ঞাপন দি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিম ।"

তেওঁ আৰু কয়, "প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত খালী পদসমূহ পূৰণৰ বাবে ইতিমধ্যে নিম্ন প্রাথমিক আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ ৫৫৫০ টা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত কৰা হৈছিল আৰু নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সম্পন্ন হৈছে । তদুপৰি প্ৰাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়, অসমৰ অধীনত ৪৫০০ টা খালী পদৰ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হৈছে আৰু নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু বৰ্তমানে এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ অধীনত নথি-পত্ৰ পৰীক্ষণৰ কাম চলি আছে । এই নিযুক্তি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হ’লে পর্যাপ্ত শিক্ষক নোহোৱা বিদ্যালয়সমূহত শিক্ষক নিয়োগ কৰি শিক্ষক অভাব দূৰ কৰিব পৰা যাব । আনহাতে ইয়াৰ পিছতো ৰৈ যোৱা খালী পদৰ বিপৰীতে অতি কম দিনৰ ভিতৰত বিজ্ঞাপন দি নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ।"

