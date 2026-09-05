ETV Bharat / state

শিক্ষক দিৱস : ৰাধাকৃষ্ণণৰ অনুৰোধতেই ভাৰতত ৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষকৰ বিশেষ দিন হৈ আহিছে, কিন্তু কিয়?

৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটোত ভাৰতত সকলোৱে শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰে ৷ কিন্তু কিয় এই দিৱসটো পালন কৰা হয়, জানেনে ?

TEACHERS DAY 2026
শিক্ষক দিৱস (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 8:07 AM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

প্ৰীতি ৰেখা তামুলী

আজি ৫ ছেপ্টেম্বৰ; শিক্ষক দিৱস ৷ প্ৰতিবছৰে সমগ্ৰ দেশতে এই বিশেষ দিনটোত অতি ধুমধামেৰে শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় ৷ কাৰণ ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকী ৷ মহান শিক্ষাবিদ ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ পবিত্ৰ জন্মজয়ন্তীৰ স্মৃতি স্বৰূপে সমগ্ৰ দেশতে এই দিৱস পালন কৰা হয় ।

কেতিয়াবা আপোনাৰ মনলৈ এই প্ৰশ্ন আহিছেনে যে কিয় ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকীটো আমি শিক্ষক দিৱস হিচাবে পালন কৰো ? আচলতে ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্ম বাৰ্ষিকীটো শিক্ষক দিৱস হিচাবে পালন কৰিবলৈ তেওঁ নিজেই কৈছিল ৷

সেয়া আছিল ১৯৬২ চনৰ কথা ৷ ১৯৬২ চনত যেতিয়া ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পদত অধিষ্ঠিত হৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ একাংশ ছাত্ৰ আৰু গুণমুগ্ধই তেওঁৰ জন্মদিনটো উলহ-মালহেৰে উদযাপন কৰাৰ অনুমতি বিচাৰিছিল । তেতিয়া ৰাধাকৃষ্ণণে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি কৈছিল - "মোৰ জন্মদিনটো সুকীয়াকৈ উদযাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে ৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো যদি 'শিক্ষক দিৱস' হিচাপে পালন কৰা হয়, তেন্তে মই আটাইতকৈ বেছি গৌৰৱবোধ কৰিম ।"

সেয়ে সেই তেতিয়াৰে পৰা ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়েই তেওঁৰ জন্ম বাৰ্ষিকীটো শিক্ষক দিৱস হিচাবে পালন কৰি অহা হৈছে ৷ ১৯৬২ চনৰ ৫ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখৰ পৰাই ভাৰতত আনুষ্ঠানিকভাৱে শিক্ষক দিৱস উদযাপন কৰা হয় ।

  • ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ কোন ?

ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ এগৰাকী শিক্ষক, পণ্ডিত আৰু দাৰ্শনিক আছিল ৷ সৰুৰে পৰাই তেওঁ অতি মেধাবী ছাত্ৰ আছিল ৷ জীৱনৰ কোনো পৰীক্ষাতে ৰাধাকৃষ্ণণে কেতিয়াও দ্বিতীয় স্থান লাভ কৰা নাছিল । বিভিন্ন বৃত্তিৰ জৰিয়তে তেওঁ ছাত্ৰ জীৱন আগবঢ়াই নিছিল ।

এজন ৰাজনীতিবিদ, দাৰ্শনিক আৰু অধ্যাপক এই নিৰৱ মানুহজন ছাত্ৰ জীৱনত অতি প্ৰতিভাশালী আছিল ৷ ১৯০৫ চনত মাদ্ৰাজ খ্ৰীষ্টান কলেজৰ পৰা দৰ্শন বিষয়ত স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল । স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰিবলৈ তেওঁ "বেদান্তৰ নৈতিকতা আৰু ইয়াৰ আধ্যাত্মিক পূৰ্বধাৰণা" শীৰ্ষক গৱেষণা পত্ৰ লিখিছিল ।

তেওঁ ভাবিছিল যে তেওঁৰ গৱেষণা পত্ৰখন দৰ্শন বিজ্ঞানৰ অধ্যাপকজনে নাকচ কৰিব । কিন্তু অধ্যাপক আলফ্ৰেড জৰ্জ হগে তেওঁৰ গৱেষণা পত্ৰখন পঢ়ি বহুত আনন্দিত হৈছিল । এই গৱেষণা পত্ৰখন প্ৰকাশ পোৱাৰ সময়ত ৰাধাকৃষ্ণণৰ বয়স আছিল মাত্ৰ ২০ বছৰ ৷ তেওঁৰ মতে, শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য কেৱল জ্ঞান আহৰণ কৰাই নহয়, বৰঞ্চ একো একোজন ভাল মানুহ গঢ়ি তোলাটোহে ।

তেওঁ মহীশূৰ বিশ্ববিদ্যালয়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠিত প্ৰতিষ্ঠানত অধ্যাপনা কৰিছিল । তেওঁ অন্ধ্ৰ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল ।

ভাৰতৰ সক্ৰিয় ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে ১৯৪৯ চনৰ পৰা ১৯৫২ চনলৈকে সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে ছোভিয়েট ইউনিয়নত ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰদূত হিচাপে নিযুক্ত হৈছিল, য’ত তেওঁ অতি সফলতাৰে কূটনীতি পৰিচালনা কৰিছিল । তাৰ পাছত ১৯৫২ চনত তেওঁ ভাৰতৰ প্ৰথম উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাবে নিৰ্বাচিত হয় ৷ ১৯৬২ চনত ড৹ ৰাজেন্দ্ৰ প্ৰসাদৰ পাছতে ভাৰতৰ দ্বিতীয়জন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে ৰাধাকৃষ্ণণে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰে ।

তেওঁক ভাৰত চৰকাৰে ১৯৫৪ চনত দেশৰ সৰ্বোচ্চ অসামৰিক সন্মান ভাৰত ৰত্ন প্ৰদান কৰে । ১৯৭৫ চনৰ ১৭ এপ্ৰিলত এই মহান মনিষীগৰাকীৰ দেহাৱসান ঘটে ।

  • ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা (উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়)

ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণক সন্মান জনাই প্ৰতিবছৰে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ৰ দ্বাৰা শিক্ষকসকলক এক বিশেষ সন্মানীয় ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰেৰণ কৰা হয় ৷ যি বঁটা শিক্ষক দিৱসৰ দিনা নতুন দিল্লীত দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে প্ৰদান কৰে ৷

এইবাৰো দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে বিজ্ঞান ভৱনত ৰাষ্ট্ৰপতি শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰিব ৷ এইবাৰ অন্য় শিক্ষকসকলৰ লগতে এই বঁটাৰ বাবে গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণ সংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ অধ্যাপক অংকুৰণ দত্ত নিৰ্বাচিত হৈছে ৷ কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে জাৰি কৰা এক প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিত এই কথা প্ৰকাশ পাইছে ৷ PIB-এ জাৰি কৰা এক বিবৃত্তিত উল্লেখ কৰা মতে, এই বৰ্ষত উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু পলিটেকনিকৰ ২১ গৰাকী শিক্ষক/অধ্যাপকক ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ।

  • আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অংকুৰণ দত্ত কোন ?

বৰ্তমান গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গণসংযোগ আৰু সাংবাদিকতা বিভাগৰ অধ্যাপক তথা মুৰব্বী হিচাপে কৰ্মৰত অংকুৰণ দত্ত হৈছে এজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, সাংস্কৃতিক গৱেষক, সংবাদ মাধ্যমৰ নিৰ্মাতা (media maker)। শিক্ষা, সংবাদ মাধ্যম, কূটনীতি আৰু উন্নয়ন খণ্ডৰ দুটা দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় আৰু আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত শ শ প্ৰকাশনৰ সৈতে তেওঁ আন্তঃসাংস্কৃতিক আলোচনা আৰু সম্প্ৰদায়ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ প্ৰথাক যথেষ্ট উন্নত কৰিছে ।

Teachers' Day 2026
আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত অংকুৰণ দত্ত (Ankuran Dutta's FB Page)

অধ্যাপক দত্তই বৈদেশিক পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰণালয়ৰ ভাৰতীয় সাংস্কৃতিক সম্পৰ্ক পৰিষদৰ অধীনত ভাৰতীয় বৈদেশিক সেৱাৰ প্ৰথম সচিব হিচাপে কূটনৈতিক পদবীত ভাৰতীয় উচ্চায়ুক্ত স্বামী বিবেকানন্দ সাংস্কৃতিক কেন্দ্ৰ, কল'ম্বোৰ সঞ্চালক হিচাপে কাৰ্যকাল সমাপ্ত কৰিছে ।

ভাৰতৰ হৈ (ডিচেম্বৰ ২০২২- জানুৱাৰী ২০২৬) কূটনৈতিক নিযুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁ বহু সংগঠনত সেৱা আগবঢ়াইছিল, যিবোৰত তেওঁ উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সংবাদ মাধ্যমৰ শিক্ষাৰ উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিছিল ।

ভাৰতৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি মন্ত্ৰালয়ৰ বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি যোগাযোগৰ বাবে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটাও (২০১৮) লাভ কৰিছিল ৷ নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হোৱা মিডিয়া এণ্ড মিডিয়া এডুকেচন ছামিট, ২০১৮ ত শ্ৰেষ্ঠ মিডিয়া এডুকেটৰ অধ্যাপক দত্তৰ অৱদানসমূহে জনসংযোগৰ সৈতে বিদ্বান কঠোৰতাক সেতুবন্ধন কৰিছিল ।

  • ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা (উচ্চ মাধ্য়মিক পৰ্যায়)

উচ্চ শিক্ষাৰ পৰ্যায়ৰ লগতে ভাৰত চৰকাৰে প্ৰদান কৰা প্ৰাথমিকৰ পৰা উচ্চ মাধ্য়মিক পৰ্যায়ৰ শিক্ষকসকলৰ বঁটা প্ৰাপকৰ তালিকাও প্ৰকাশ পাইছে ৷ বিদ্যালয় শিক্ষা আৰু সাক্ষৰতাৰ ক্ষেত্ৰত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ স্বীকৃতি স্বৰূপে চৰকাৰে ৪৮ গৰাকী শিক্ষকৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬ ঘোষণা কৰা হৈছে । চৰকাৰে প্ৰকাশ কৰা এই তালিকাত অসমৰ পৰা স্থান লাভ কৰা একমাত্ৰ শিক্ষকগৰাকী হৈছে ৰাজেশ বৰদলৈ ।

  • ৰাজেশ বৰদলৈ কোন ?

যোৰহাটৰ বৰভেটা জেইল ৰোড নিবাসী ৰাজেশ বৰদলৈ হৈছে এগৰাকী শিক্ষক, যিয়ে জিলাখনৰ আদৰ্শ ট্ৰাইবেল উচ্চতৰ মাধ্য়মিক বিদ্য়ালয়, কলবাৰীৰ সহকাৰী শিক্ষক হিচাপে সেৱা আগবঢ়াই আছে । এইগৰাকী বঁটা লাভ কৰা শিক্ষকে সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ সৈতে জড়িত থাকি সমল ব্য়ক্তি ৰূপেও দায়িত্ব পালন কৰিছে ।

আদৰ্শ ট্ৰাইবেল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক ৰাজেশ বৰদলৈয়ে ২৫বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক কৃতী শিক্ষকৰো বঁটা লাভ কৰিছিল । এইগৰাকী শিক্ষকে নিৰক্ষৰ মাতৃসকলক সাক্ষৰতা প্ৰদানৰ বাবে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰি আহিছে‌ ।

Teachers' Day 2026
ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬ প্ৰাপক ৰাজেশ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)

জনজাতীয় অঞ্চলত বাল্য বিবাহ ৰোধ, শৈক্ষিক জাগৰণ আদিৰ ক্ষেত্ৰতো বৰদলৈয়ে কাম কৰি আহিছে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ অসম ভূগোল বিষয়ৰ সপ্তম আৰু অষ্টম শ্ৰেণীৰ পাঠ্যপুথি প্ৰস্তুতকৰণৰ এগৰাকী অন্যতম লেখক হৈছে ৰাজেশ বৰদলৈ ।

ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটাৰ বাবে নাম ঘোষণাৰ পাছতেই ৰাজেশ বৰদলৈয়ে নিজৰ অনুভৱ ব্য়ক্ত কৰি ইটিভি ভাৰত আগত কয়, ‘‘এজন শিক্ষকৰ বাবে ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বঁটা লাভ কৰাটো গৌৰৱৰ কথা । এইটো মোৰ স্মৰণীয় মুহূৰ্ত । এই বঁটা লাভ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিদ্যালয়খনৰ পৰা যি সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিছো তাৰ বাবে সকলোকে ধন্য়বাদ জ্ঞাপন কৰিছো ।’’

লগতে পঢ়ক : গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক অংকুৰণ দত্তলৈ ২০২৬ বৰ্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষকতা বঁটা

লগতে পঢ়ক : ৪৮ গৰাকী শিক্ষকলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬ : অসমৰ ৰাজেশ বৰদলৈ তালিকাভুক্ত

লগতে পঢ়ক : অসম ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা ২০২৬ৰ অনলাইন আবেদন তথা স্ব-মনোনয়নৰ সময়সীমা বৃদ্ধি

TAGGED:

শিক্ষক বঁটা 2026
শিক্ষক দিৱস 2026
ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণ
শিক্ষক দিৱস পালনৰ উদ্দেশ্য
TEACHERS DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.