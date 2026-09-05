শিক্ষক নে ভগৱানৰ দূত ! ১,৬৪৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদী কোন ?
দেশৰ শিক্ষক সমাজৰ বাবে উচৰ্গা কৰি তেওঁৰ লগতে মহান শিক্ষক সমাজক শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ অৰ্থে প্ৰতিবছৰে ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় ।
Published : September 5, 2026 at 9:06 AM IST
বৰ্ণালী দেৱী
শিক্ষাক এগৰাকী ব্যক্তিৰ তৃতীয় নয়ন বুলি কোৱা হয় আৰু যিসকলে জ্ঞানৰ বন্তিৰে এগৰাকী ব্যক্তিৰ তৃতীয় নয়নৰ প্ৰদীপ প্ৰজ্জ্বলিত কৰে, তেওঁলোকেই হৈছে শিক্ষক । শিক্ষক এক সাধাৰণ শব্দ নহয়, ই হৈছে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ অন্যতম উপাদান । সমাজ গঠনত শিক্ষকৰ ভূমিকা অপৰিসীম । জ্ঞানচক্ষুৰ জ্যোতিৰে সমাজৰ অন্ধকাৰ বিনাশি পোহৰৰ বাট কাটিবলৈ শিক্ষক সমাজেই শিকায় । সেয়ে শিক্ষকসকলৰ এই মহান সামাজিক দায়িত্ববোধক সন্মান প্ৰদৰ্শনৰ বাবেই আজিৰ এই বিশেষ দিনটো উদযাপন কৰা হয় ।
আজি শিক্ষক দিৱস ৷ গুৰু-শিষ্যৰ পবিত্ৰ সম্পৰ্কক উদযাপন কৰাৰ দিন ৷ তাৰ লগতে দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ আজি জন্মদিন ৷ দেশৰ শিক্ষক সমাজৰ বাবে উচৰ্গা কৰি তেওঁৰ লগতে মহান শিক্ষক সমাজক শ্ৰদ্ধা নিবেদনৰ অৰ্থে প্ৰতিবছৰে ৫ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয় । ছাত্ৰৰ জীৱন গঢ়াত এগৰাকী শিক্ষকৰ ভূমিকা কি, সেয়া হয়তো নতুনকৈ উল্লেখ কৰাৰ প্ৰয়োজন নাই ৷
আজিৰ এই বিশেষ দিনটোত সেইগৰাকী শিক্ষকৰ বিষয়ে দুটামান কথা উল্লেখ কৰিবলৈ বিচাৰিছো, যিগৰাকীয়ে নেপালৰ শেহতীয়া বান পৰিস্থিতিৰ সময়ত একাধিক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ৷ তেওঁৰ নাম ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদী ৷ নেপালৰ ভোটে কোশী নদীত বান অহাৰ সময়ত তেওঁ কৰ্মৰত বিদ্যালয়খনত পাঠদানত ব্যস্ত আছিল ৷
পিছে তাৰে কিছুসময় পূৰ্বে তেওঁ এই বান অহাৰ খবৰ লাভ কৰে আৰু ক্ষন্তেক চিন্তা কৰাৰ পাছত বিদ্যালয়খনৰ ঘণ্টাটো বজাই দিয়ে ৷ তাৰ পাছতে ততাতৈয়াকৈ শিক্ষাৰ্থী তথা বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক-কৰ্মচাৰীসকলক বাহিৰলৈ ওলাই আহি ওখ স্থান অভিমুখে যাবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে ৷
ইয়াৰ কিছু সময়ৰ পিছতে বিদ্যালয়খন বানে বুৰাই পেলায় ৷ বিপদৰ সতৰ্কবাণী পোৱাৰ পাছতেই বিদ্যালয়খন খালী কৰাৰ বাবে দাৱাদীয়ে লোৱা সিদ্ধান্তই কমেও ৯০০ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰে । ত্ৰিভুৱন ত্ৰিশূলি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত প্ৰায় ১,৬৪৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আছিল । নিজৰ দায়িত্ব সুকলমে পালন কৰা দাৱাদি সেইদিনা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে একপ্ৰকাৰ ভগৱানৰ স্বৰূপ যেন আছিল ৷
কোন এই ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদী ?
৪৭ বছৰীয়া ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদী নেপালৰ এখন বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কৰ্মৰত । নেপালৰ নুৱাকোট জিলাৰ ত্ৰিশূলী বজাৰ উপত্যকাৰ ত্ৰিভূৱন ত্ৰিশূলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰে পৰা কাম কৰি আহিছিল ৷ অৱশ্যে সেই বিদ্যালয়ৰ এতিয়া কোনো চিন-মোকাম নাই ৷ নেপালৰ বিধ্বংসী বানে বিদ্যালয়খন দাৱাদীৰ চকুৰ সন্মুখতে উটুৱাই নিয়ে ৷ দাৱাদীৰ শেহতীয়া কৰ্মই বিশ্বজুৰি প্ৰশংসা লাভ কৰিছে ৷
শিক্ষা জীৱন
ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদী ত্ৰিশূলী বজাৰ এলেকাৰ বাসিন্দা । ত্ৰিশূলী বজাৰস্থিত ৰাম মন্দিৰৰ সমীপত থকা ত্ৰিভূৱন ত্ৰিশূলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত তেওঁ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰে । জীৱনৰ ভেটি গঢ়া একেখন বিদ্যালয়তে তেওঁ পৰৱৰ্তী সময়ত অধ্যক্ষ হিচাপে যোগদান কৰি শিক্ষকৰ দৰে পবিত্ৰ বৃত্তিত জড়িত হৈ আহিছে । এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা শিক্ষকগৰাকী সকলোৰে চকুত ‘নায়ক’ হৈ পৰিছে ৷ অৱশ্যে তেওঁ নায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিবলৈ কোনোধৰণে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰা নাই ।
ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰি প্ৰশংসা লাভ
শিক্ষকগৰাকীয়ে আৰু মাত্ৰ ১০ মিনিটমান পলম কৰা হ’লেই এক বৃহৎ বিপৰ্যয়ৰ সন্মুখীন হ’লহেঁতেন । তেওঁৰ এই সাহসিকতা আৰু সময়োপযোগী পদক্ষেপৰ বাবে নেপাল চৰকাৰৰ লগতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংবাদ মাধ্যমেও উচ্চ প্ৰশংসা কৰিছে । নেপালত থকা ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰদূত নবীন শ্ৰীবাস্তৱেও ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদীক সাক্ষাৎ কৰি এই মহান কাৰ্যৰ বাবে সন্মান জনায় ।
আনকি সামাজিক মাধ্যমতো তেওঁ যথেষ্ট প্ৰশংসা লাভ কৰে ৷ আনন্দ মহিন্দ্ৰাৰ দৰে দেশৰ আগশাৰীৰ উদ্যোগপতিসকলেও তেওঁৰ এই কাৰ্যৰ যথেষ্ট ভূয়সী প্ৰশংসা কৰিছে ৷ শিক্ষক দিৱসৰ পবিত্ৰ দিনটোত এইগৰাকী শিক্ষকলৈ থাকিল সশ্ৰদ্ধ প্ৰণিপাত ৷
লগতে পঢ়ক: জন্মাষ্টমীৰ শুভেচ্ছা: ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ, সকলো ৰাজনৈতিক নেতাৰ বাৰ্তা