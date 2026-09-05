শিক্ষক দিৱস: কেৱল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণেই নহয়, সফল ৰাজনীতিবিদৰ মাজতো আছিল শিক্ষক

শিক্ষক দিৱস: কেৱল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণেই নহয়, সফল ৰাজনীতিবিদৰ মাজতো আছিল শিক্ষক
ৰাজনীতি আৰু শিক্ষকতাৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকিলেও ভাৰতীয় ৰাজনীতিত বহু শিক্ষক পাছলৈ প্ৰভাৱশালী ৰাজনীতিবিদ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে । বিকাশ ডেকাৰ প্ৰতিবেদন...
Published : September 5, 2026 at 9:54 AM IST
গুৱাহাটী : শ্ৰেণীকোঠাত পাঠদান কৰা ব্যক্তিগৰাকীকে কেৱল শিক্ষক বুলি কোৱা ভুল হ'ব । শিক্ষক সমাজ গঢ়াৰ অন্যকম খনিকৰো । এগৰাকী শিক্ষকে জ্ঞান দিয়াৰ লগতে শিক্ষাৰ্থীৰ চিন্তা, মূল্যবোধ আৰু নেতৃত্বৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰে । ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসলৈ চকু ফুৰালেও দেখা যায় যে দেশৰ বহু সফল ৰাজনীতিবিদে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে শিক্ষকতা, অধ্যাপনা বা শিক্ষা-গৱেষণাৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
প্ৰতি বছৰে ৫ ছেপ্টেম্বৰত ভাৰতত শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় । দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি, দাৰ্শনিক তথা বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিন উপলক্ষে শিক্ষক সমাজৰ সন্মানত এই দিৱস পালন কৰা হয় । ৰাধাকৃষ্ণণৰ কেৰিয়াৰ শিক্ষা আৰু ৰাজহুৱা জীৱনৰ মাজৰ সম্পৰ্কৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ উদাহৰণ । কিন্তু তেওঁৱে একমাত্ৰ নহয় । স্বাধীন ভাৰতৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসত এনে বহু ব্যক্তি আছে যিসকলে শিক্ষকতাৰ পৰা ৰাজনীতিবিদলৈ যাত্ৰাৰ অংশ হৈছে ।
ড৹ এপিজে আব্দুল কালাম : ভাৰতৰ একাদশ ৰাষ্ট্ৰপতি আছিল প্ৰয়াত ড৹ এপিজে আব্দুল কালাম । কেৱল ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে নহয় তেওঁৰ ব্যক্তিত্ব সকলোৰে আদৰৰ আছিল । যাৰ বাবে তেওঁক দেশবাসীয়ে 'ৰাইজৰ ৰাষ্ট্ৰপতি' হিচাপে আজিও স্মৰণ কৰে । বিজ্ঞানী হিচাপে তেওঁৰ অৱদান অনন্য আছিল । কিন্তু তেওঁ জীৱনৰ অন্তিম সময়লৈ নিজকে এগৰাকী শিক্ষক হিচাপে গণ্য কৰিছিল ।
ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে অৱসৰ লোৱাৰ পিছতো তেওঁক দেশৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰা দেখা গৈছিল । ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো (IIM) তেওঁ ভিজিটিং প্ৰফেছৰ হিচাপে শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে জড়িত আছিল । লক্ষণীয়ভাৱে ২০১৫ চনৰ ২৭ জুলাইত মেঘালয়ৰ আইআইএম শ্বিলঙত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সন্মুখত ভাষণ দি থকাৰ সময়তে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল । জীৱনৰ অন্তিম মুহূৰ্ততো তেওঁক শিক্ষাদান কৰা দেখা গৈছিল । শিক্ষক দিৱসৰ প্ৰসংগত কালামৰ জীৱন সেয়ে এক শক্তিশালী প্ৰতীক । কাৰণ ক্ষমতাৰ শীৰ্ষত থাকিও তেওঁ কেতিয়াও শিক্ষকতা এৰি দিয়া নাছিল ।
ড৹ মনমোহন সিং : ভাৰতৰ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী প্ৰয়াত ড৹ মনমোহন সিং কেৱল ৰাজনীতিবিদ হিচাপে নহয়, প্ৰসিদ্ধ অৰ্থনীতিবিদ হিচাপেও পৰিচিত আছিল । ৰাজনৈতিক জীৱনত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে তেওঁ অধ্যাপনা কৰিছিল । পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়, দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ দিল্লী স্কুল অৱ ইক'ন'মিকছৰ দৰে প্ৰতিষ্ঠানত তেওঁ অধ্যাপক আছিল । অৰ্থনীতিৰ দিশত অধ্যয়ন আৰু শিক্ষকতাৰ অভিজ্ঞতাই পৰৱৰ্তী সময়ত দেশৰ অৰ্থনৈতিক নীতি নিৰ্ধাৰণতো তেওঁক সহায় কৰিছিল ।
প্ৰণৱ মুখাৰ্জী : ভাৰতৰ ত্ৰয়োদশ ৰাষ্ট্ৰপতি প্ৰয়াত প্ৰণৱ মুখাৰ্জীও ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে শিক্ষকতা বৃত্তিৰে জড়িত আছিল । তেওঁ মহাবিদ্যালয়ত ৰাজনীতি বিজ্ঞান আৰু ইতিহাস বিভাগৰ অধ্যাপক আছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাষ্ট্ৰপতি হ'লেও তেওঁ শিক্ষাৰ্থী আৰু শিক্ষা জগতৰ সৈতে সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিছিল । বিশেষকৈ শিক্ষক দিৱসত তেওঁ শিক্ষাৰ্থীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিছিল আৰু সমাজত শিক্ষাৰ গুৰুত্বৰ বিষয়ে ভাষণ দিছিল ।
দ্ৰৌপদী মুৰ্মু : দেশৰ বৰ্তমানৰ ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মুও শিক্ষক আছিল । দেশৰ প্ৰথমগৰাকী জনজাতীয় মহিলা ৰাষ্ট্ৰপতি মুৰ্মুৱে ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে শিক্ষকতা কৰিছিল । ৰাজনীতিত সক্ৰিয় হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ ওড়িশাৰ শ্ৰী অৰবিন্দ ইণ্টিগ্ৰেল এডুকেশ্বন চেণ্টাৰৰ শিক্ষয়িত্ৰী আছিল । শিক্ষকতা, সমাজ সেৱা আৰু ৰাজনীতি অতিক্ৰম কৰি তেওঁ দেশৰ সৰ্বোচ্চ সাংবিধানিক পদত অধিষ্ঠিত হৈছে ।
ৰাজনাথ সিং : ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙৰ কৰ্মজীৱনৰ আৰম্ভণিও শিক্ষকতা আছিল । ৰাজনীতিৰে জড়িত হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ কে বি স্নাতকোত্তৰ মহাবিদ্যালয়ত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ প্ৰবক্তা আছিল । ৰাজনাথ সিঙৰ শিক্ষকতাৰ অভিজ্ঞতাই তেওঁৰ ৰাজহুৱা জীৱনৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পটভূমি সৃষ্টি কৰে ।
মায়াৱতী : দেশৰ সফল ৰাজনীতিবিদসকলৰ ভিতৰত অন্যতম কুমাৰী মায়াৱতী । বহুজন সমাজ পাৰ্টীৰ নেত্ৰী তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৪ বাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মায়াৱতীও ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে শিক্ষকতা বৃত্তিৰে জড়িত আছিল । দিল্লীৰ ইন্দ্ৰপুৰীৰ জে জে কলনীত তেওঁ শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ অসামৰিক সেৱাৰ পৰীক্ষাৰ বাবেও প্ৰস্তুতি চলাই আছিল ।
যোগেন্দ্ৰ যাদৱ : ভাৰতীয় ৰাজনীতিৰ অন্যতম পৰিচিত নাম হৈছে যোগেন্দ্ৰ যাদৱ । তেওঁ একেধাৰে শিক্ষক, গৱেষক আৰু ৰাজনীতিবিদ । তেওঁ চণ্ডীগড়ৰ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ত ১৯৮৫ চনৰ পৰা ১৯৯৩ চনলৈ ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত চেণ্টাৰ ফৰ দ্য ষ্টাডী অৱ ডেভেলপিং ছ'চাইটীৰ সৈতে জড়িত হৈ গণতন্ত্ৰ আৰু নিৰ্বাচন সম্পৰ্কীয় গৱেষণাত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । পিছত তেওঁ আম আদমি পাৰ্টীত যোগদান কৰে । পৰৱৰ্তী সময়ত স্বৰাজ ইণ্ডিয়াৰ সৈতেও তেওঁ জড়িত হৈ পৰে । শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ তেওঁ যাত্ৰাও বিশেষভাৱে লক্ষণীয় ।
মূলায়ম সিং যাদৱ : সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক তথা উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মূলায়ম সিং যাদৱো ৰাজনীতিত প্ৰৱেশৰ পূৰ্বে শিক্ষকতা বৃত্তিত জড়িত আছিল । কৰ্হলীৰ এখন শিক্ষানুষ্ঠানত তেওঁ শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ লগতে তেওঁ শিক্ষকতাৰ প্ৰশিক্ষণো লৈছিল । শিক্ষকতা কৰি থকাৰ সময়ৰ পৰাই তেওঁ সামাজিক আৰু ৰাজনৈতিক বিষয়ৰ প্ৰতি আগ্ৰহী হৈছিল ।
সুব্ৰমনিয়াম স্বামী : অৰ্থনীতিবিদ, ৰাজনীতিবিদ সুব্ৰমনিয়াম স্বামীৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকতাৰ পৰিসৰ আছিল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় । হাৰ্ভাৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা অৰ্থনীতিত পিএইচডি লাভ কৰাৰ পিছত তেওঁ তাতেই অধ্যাপনাও কৰিছিল । পৰৱৰ্তী সময়ত আইআইটি দিল্লীতো অধ্যাপক হিচাপে কাম কৰে । অৱশ্যে তেওঁৰ নিযুক্তিক লৈ সেই সময়ত তীব্ৰ বিতৰ্ক হৈছিল । দীৰ্ঘদিন অধ্যাপনা কৰাৰ পিছত তেওঁ সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰে । কেইবাবাৰো ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত সুব্ৰমনিয়ামে দুবাৰকৈ দেশৰ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লাভ কৰিছে ।
মুৰলী মনোহৰ যোশী : বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী মুৰলী মনোহৰ যোশীও শিক্ষকতা বৃত্তিৰে জড়িত আছিল । এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা পিএইচডি লাভ কৰাৰ পাছত তেওঁ একেখন বিশ্ববিদ্যালয়তে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ অধ্যাপক হিচাপে দায়িত্ব লাভ কৰিছিল ।
অসমৰ ৰাজনীতিতো শিক্ষাৰ গভীৰ প্ৰভাৱ আছে
দেশৰ আন ৰাজ্যৰ দৰে অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসতো শিক্ষক বা অধ্যাপক আছে । বহু উদাহৰণ আছে যদিও তাৰ ভিতৰত কেইটামান উল্লেখযোগ্য হৈছে-
হেম বৰুৱা : অসমৰ ৰাজনীতিৰ এটি চিনাকি নাম হেম বৰুৱাক অৱশ্যে বহুতে বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক তথা শিক্ষাবিদ বুলিহে গণ্য কৰে । গুৱাহাটীৰ বি বৰুৱা মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰা হেম বৰুৱাই ১৯৫৭, ১৯৬২ আৰু ১৯৬৭ত গুৱাহাটীৰ পৰা লোকসভাৰ সাংসদ হিচাপে জয়ী হৈছিল । ১৯৭০ চনলৈ তেওঁ লোকসভাৰ সদস্য হিচাপে আছিল ।
বিষ্ণুৰাম মেধি আৰু শৰৎ চন্দ্ৰ সিংহ : অসমৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ নাম । দুয়োগৰাকীয়ে ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে পেছাগত জীৱনত শিক্ষকতা আৰু ওকালতিৰ সৈতে জড়িত আছিল ।
বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী আৰু ফণীভূষণ চৌধুৰী : দেশৰ ৰাজনীতিত বিজয়া চক্ৰৱৰ্তীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰভাৱ আছে । কেইবাবাৰো ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত বিজয়া চক্ৰৱৰ্তী কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰীৰো দায়িত্ব পালন কৰিছিল । অৱশ্যে ৰাজনীতিলৈ অহাৰ পূৰ্বে তেওঁ সাংবাদিকতা আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ অধ্যাপক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিছিল । একেদৰে বৰ্তমানৰ লোকসভাৰ সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীও শিক্ষক আছিল ।
আচলতে এয়া মাত্ৰ কেইটামান উদাহৰণহে । অসম তথা দেশৰ ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত বহু ব্যক্তিৰ জীৱন কাহিনী বিশ্লেষণ কৰিলে তাত শিক্ষকতা বৃত্তিৰ কথা পোৱা যাব । শিক্ষকতা আৰু ৰাজনীতিৰ মাজত আপাতদৃষ্টিত যথেষ্ট পাৰ্থক্য থাকিলেও দুয়োটা ক্ষেত্ৰৰ মাজত কিছুমান মৌলিক সাদৃশ্যও নথকা নহয় । এগৰাকী শিক্ষকে এজন ব্যক্তিৰ চিন্তাধাৰা গঢ়ে আনহাতে ৰাজনীতিবিদে বৃহত্তৰ সমাজৰ নীতি আৰু দিশ নিৰ্ধাৰণত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে । ভাৰতীয় ৰাজনীতিত শিক্ষকতাৰ পৰা ৰাজনীতিলৈ অহাৰ ব্যক্তিৰ তালিকাখন দীঘলীয়া । ৰাষ্ট্ৰপতিৰ পৰা প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰীৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ-বহু ৰাজনৈতিক নেতাৰ অতীতত শিক্ষকতাৰ অধ্যায় থকাটোৱে এইটোকে সূচায় যে এগৰাকী শিক্ষকে কেতিয়াবা সমাজৰ ভৱিষ্যতৰ নেতৃত্বও গঢ়ি তোলে ।
লগতে পঢ়ক :
৪৮ গৰাকী শিক্ষকলৈ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষক বঁটা ২০২৬ : অসমৰ ৰাজেশ বৰদলৈ তালিকাভুক্ত