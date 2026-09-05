শিক্ষক দিৱস: কেতিয়াবা গৌৰৱ, কেতিয়াবা হীনমন্যতা! কেইগৰাকীমান অৱসৰী শিক্ষকৰ অনুভৱ

শিক্ষক দিৱস: কেতিয়াবা গৌৰৱ, কেতিয়াবা হীনমন্যতা! কেইগৰাকীমান অৱসৰী শিক্ষকৰ অনুভৱ
তাহানিৰ গুৰু- শিষ্যৰ যি সম্পৰ্ক সেয়া আজিৰ দিনত অটুট আছে নে ? এই বিশেষ দিনটোত তেওঁলোকৰ অনুভৱ কি? লখিমপুৰৰ পৰা জীৱন গোস্বামীৰ প্ৰতিবেদন...
Published : September 5, 2026 at 1:40 PM IST
গুৱাহাটী / লখিমপুৰ : আজি শিক্ষক দিৱস । পণ্ডিত, প্ৰথমগৰাকী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি , ভাৰতৰত্ন ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মদিনটোত পালন কৰা এই দিৱসত শিক্ষাগুৰুলৈ শতসহস্ৰ প্ৰণাম । মানৱ সম্পদ গঢ়া শিক্ষাগুৰুসকলক এই দিনটোত বিশেষ সন্মান জনোৱা হয় । আনকি অৱসৰৰ পিচতো অটুট হৈ থাকে গুৰু-শিষ্যৰ পৱিত্ৰ সম্পৰ্ক ।
এই বিশেষ দিনটোতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্য়মত শিক্ষাগুৰুসকলে কেৱল মানৱ সম্পদেই গঢ় নিদিয়ে, এখন শক্তিশালী সমাজ আৰু বিকশিত অসম নিৰ্মাণতো তেওঁলোকৰ ভূমিকা অপৰিসীম বুলি উল্লেখ কৰিছে ।
সামাজিক মাধ্য়ম এক্স'ত এটা পোষ্টত মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে শিক্ষকসকলৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তথা স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে কেতায়াও আপোচ কৰা নাই ।এক্স'ত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়," শিক্ষকসকলৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা আৰু তেওঁলোকৰ অধিকাৰ তথা স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বিষয়ত সদায় দৃঢ়তাৰে থিয় দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়াও আমি আপোচ কৰা নাই ।"
"এটা সময়ত শাসনত থকা শক্তি আৰু বাহিৰৰ বিশেষ চক্ৰই 'টে'ট' নিযুক্তি বন্ধ কৰিবলৈ বিভিন্ন ধৰণৰ বাধা আৰু হেঁচাৰ সৃষ্টি কৰিছিল। কিন্তু কোনো হেঁচাত নতি স্বীকাৰ নকৰি প্ৰকৃত মেধা আৰু যোগ্যতাক সৰ্বোচ্চ মৰ্যাদা দিয়াৰ লগতে আমি ১০০% স্বচ্ছ নিযুক্তি ব্যৱস্থাও সুনিশ্চিত কৰিছোঁ ।" এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়,"শিক্ষাগুৰুসকলে কেৱল মানৱ সম্পদেই গঢ় নিদিয়ে, এখন শক্তিশালী সমাজ আৰু বিকশিত অসম নিৰ্মাণতো তেওঁলোকৰ ভূমিকা অপৰিসীম । শিক্ষক সমাজৰ সন্মান, নিৰাপত্তা আৰু সৰ্বাংগীণ উন্নতিৰ স্বাৰ্থত সদায় আপোনালোকৰ কাষত আছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিম ।"
ৰাষ্ট্ৰপতি ড° সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনলৈ সন্মান জনাই মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "শিক্ষক দিৱসৰ পৱিত্ৰ ক্ষণত বৰেণ্য শিক্ষাবিদ, দাৰ্শনিক তথা ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড° সৰ্বেপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনদেৱলৈ তেখেতৰ জয়ন্তীত সেৱা আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাগুৰুলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু প্ৰণাম জনালোঁ ।"
অৱসৰী শিক্ষাগুৰুৰ অনুভৱ
মানৱ সম্পদ গঢ় দিয়া শিক্ষকসকলৰ বাবে এটা বিশেষ দিন । এই বিশেষ দিনটোত ছাত্র সমাজকে ধৰি সকলোৱে শিক্ষকসকলক সন্মান যাচে । আজিৰ বিশেষ দিনটোত অৱসৰ গ্রহণ কৰা একাংশ শিক্ষকে ব্যক্ত কৰিলে মনৰ অনুভৱ ।
দেশৰ দ্বিতীয়গৰাকী ৰাষ্ট্ৰপতি, দাৰ্শনিক ড০ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্ম দিৱস স্মৰণীয় কৰি ৰখাৰ উদেশ্যে সমগ্র দেশত ১৯৬২ চনৰ পৰা ৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰি অহা হৈছে । শিক্ষক আৰু ছাত্র সমাজৰ পবিত্র সম্পৰ্কক মধুৰ কৰি ৰখাত এই দিৱসে অৰিহণা যোগাই আহিছে । পিছে তাহানিৰ গুৰু- শিষ্যৰ যি সম্পৰ্ক সেয়া আজিৰ দিনত অটুট আছে নে ? নাইবা শিক্ষক দিৱসত ৰজাঘৰৰ পৰাই হওক বা সমাজৰ পৰাই হওক যথোপযুক্ত মৰ্যাদা শিক্ষক সমাজে লাভ কৰিব পাৰিছে নে ?
সমাজৰ দৃষ্টিত শিক্ষক সমাজৰ কৰণীয় কি আছে ? আজি শিক্ষক দিৱসৰ দিনা কি অনুভৱ কৰে অৱসৰী শিক্ষকসকলে । জীৱনৰ সৰহভাগ সময় মানুহ গঢ়াৰ পাঠশালাত ব্ৰতী হৈ অপৰাহ্নত শিক্ষক দিৱসৰ এই বিশেষ দিনটোৰ স্মৃতি ৰোমন্থন কৰে অৱসৰী শিক্ষকসকলে । তেওঁলোকৰ চকুত ধৰা দিয়ে শৈক্ষিক ক্ষেত্রৰ বাতাবৰণৰ বিভিন্ন দিশ । শিক্ষক সমাজৰ কৰণীয়, ৰজাঘৰ, প্ৰজাঘৰৰ কৰণীয় বিষয় উদ্ভাসিত হয় তেওঁলোকৰ দুচকুত ।
উদযাপনৰ পদ্ধতি কিছু সলনি কৰিব লাগে: ধনেশ্বৰ তামুলী ফুকন
লখিমপুৰৰ হাতীলুং হাইস্কুলৰ অৱসৰী প্ৰধান শিক্ষক ধনেশ্বৰ তামুলী ফুকনে অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়," শিক্ষক দিৱস বুলিলে মনতো ভাল লাগে; কিন্তু গতানুগতিক এই দিৱস উদযাপনৰ পদ্ধতি কিছু সলনি কৰিব লাগে । দিৱসটো কেৱল শিক্ষক আৰু ছাত্র সমাজৰ লগতে চৰকাৰী ব্যৱস্থাৰ মাজতে আৱদ্ধ কৰি নাৰাখি অভিভাৱকৰ মাজলৈও লৈ যাব লাগে । ৰাজ্যিক ভিত্তিত বা জিলা ভিত্তিত চৰকাৰীভাৱে শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় । শিক্ষক আৰু ছাত্র সমাজ তাত জৰিত হয়; কিন্তু অভিভাবকসকলক জড়িত কৰা নহয় । অভিভাৱকসকলক শিক্ষক দিৱসত জৰিত কৰিলে তেওঁলোকেও শিক্ষক দিৱসৰ তাৎপর্য বুজি উঠিব । সমাজৰ বাবে এয়া এটা ভাল বাৰ্তা হ'ব ।"
শিক্ষকসকলক সমাজে শ্ৰদ্ধা কৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ পুনৰ কয়," আমি পঢ়ি থকা দিনত শিক্ষকসকলক যেনেদৰে সন্মান কৰিছিলো, দেৱতা জ্ঞান কৰিছিলো আজিৰ দিনত সেই বাতাবৰণ দেখা নাযায় । কিছু কিছু ক্ষেত্রত শিক্ষকসকলৰ মাজত বিসংগতি দেখা যায় ।" সামগ্রীকভাৱে সমাজে শিক্ষক সকলক শ্ৰদ্ধা কৰে বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত আজিও আনন্দ অনুভৱ কৰে বুলি কয় ।
অ' আপুনি মাষ্টৰহে কৰিছিল : অনুমা শইকীয়া
চাবতি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰী অধ্যক্ষ অনুমা শইকীয়াই শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোত নিজৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়,"মনত পৰিলে বৰ ভাল লাগে । শিক্ষকতা কৰাটো মোৰ জীৱনৰ সোণালী সুযোগ বুলি অনুভৱ কৰো । গৌৰৱবোধ কৰো; কিন্তু শিক্ষক দিৱস বুলি এটা দিনৰ বিশেষ অনুভৱ একো নাই । যিহেতু ৰাষ্টাৰে ওলাই গ'লে লগ পোৱা ছাত্র- ছাত্রীসকলে শ্ৰদ্ধাৰে মাত এষাৰ দিয়ে । ভাল লাগে মনটো । হ'লেও শিক্ষক দিৱসৰ বিশেষত্বটো মাজে সময়ে অনুভৱ কৰো । শিক্ষক ছাত্ৰৰ মিলন, আদৰৰ সেই মুহূৰ্তবোৰ মনত ৰাখো ।"
"তথাপি কেতিয়াবা হীনমন্যতাতো ভোগো । কোনোবাই কেতিয়াবা অ' আপুনি মাষ্টৰহে কৰিছিল নেকি বুলি যেতিয়া উপহাসমূলকভাৱে কয় তেতিয়া মনটো বেয়া লাগে । আনহাতে শিক্ষক দিৱসৰ দিনা ৰাজকীয় সন্মান বৰ বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ নহয় । সকলো সময়তে শিক্ষক সমাজক মান্যতা দিয়াতোহে কাম্য ।" তেওঁ এইদৰে কয় ।
ঐ মাষ্টৰ বুলি সম্বোধন কৰিলে দুখ লাগে :নাৱাজ আহমেদ বৰবৰুৱা
একেখন বিদ্যালয়ৰে আন এগৰাকী অৱসৰী অধ্যক্ষ নাৱাজ আহমেদ বৰবৰুৱাই কয়," ৩৭ বছৰ শিক্ষকতা কৰি অৱসৰ ল'লো । এই বিশেষ দিনটোত যেতিয়া ছাত্রই সন্মান যাচে মনটো তেতিয়া উৎফুল্লিত হৈ পৰে । অৱসৰৰ পাছতো সেই দিনটোলৈ মনত পৰে । বহুতে এতিয়াও এই দিনটোত ঘৰতে আহি শ্ৰদ্ধা যাচে । ভাল লাগে ।"
তেওঁ আৰু কয়," শিক্ষক সমাজক যেনেদৰে গুৰুত্ব দিব লাগে সেয়া পূৰ্বৰ তুলনাত যেন কিছু ধূসৰ হৈছে । ৰাজকীয়ভাৱে শিক্ষক দিৱস পাতি বঁটা বাহন দিয়াটো বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয় । শিক্ষকৰ স্থান যদি সমাজত ওপৰলৈ নাযায় তেন্তে সমাজখনৰো উত্তৰণ নহয় । আজিৰ সমাজত কেতিয়াবা ঐ মাষ্টৰ বুলি সম্বোধন কৰাও দেখা যায় । তেতিয়া আমি বৰ দুখ পাও । এনে বাতাবৰণৰ বাবে সমাজখন দায়ী নহয় । শিক্ষকসকলৰ একাংশৰ কাম কাজহে দায়ী । আজিৰ দিনত এনে শিক্ষকো আছে যি ৰাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বমূলক কামত জড়িত । ইয়াৰ বাবেও শিক্ষকৰ মান অৱনমিত হৈছে । শিক্ষক বুলিলে শিক্ষকতা, সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রৰ অধ্যৱসায়ত ব্ৰতী থাকিব লাগে ।" শিক্ষক দিৱসৰ দিনটো শিক্ষক ছাত্ৰৰ মাজত আৱদ্ধ নাৰাখি সামাজিকভাৱে এক মৰ্যাদা পূৰ্ণ দিৱস ৰূপে পালন কৰাৰ তেওঁ মত পোষণ কৰে।
শিক্ষকে গুণগত মান উন্নত কৰিব লাগিব :বাবুল চন্দ্র চুতীয়া
লখিমপুৰৰ বধাকৰা মধ্য ইংৰাজী বিদ্যালয়ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পুৰষ্কাৰপ্ৰাপ্ত অৱসৰী বিজ্ঞান শিক্ষক শিক্ষক বাবুল চন্দ্র চুতীয়াই শিক্ষক দিৱসৰ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰি কয়," কেৱল শিক্ষক দিৱসৰ দিনটোতহে যে শিক্ষক সকলক সন্মান দিব লাগে এনে নহয় । বছৰৰ প্ৰতিটো দিনেই শিক্ষকসকলে সন্মান পাব পৰাকৈ শিক্ষক সকলে গঢ় দিব লাগিব । এনে হ'বলৈ হ'লে শিক্ষকসকলে নিজৰ গুণগত মান উন্নত কৰিব পাৰিব লাগিব । এই যুগৰ লগত খাপ খুৱাই নিজক সামাজিক, শৈক্ষিক আৰু নৈতিকভাৱে আগুৱাই নিব পাৰিব লাগিব । তেতিয়া প্ৰতিটো দিন শিক্ষক দিৱসৰ নিচিনা হৈ উঠিব । প্ৰতিটো দিনেই শিক্ষক দিৱসৰ দৰে হৈ উঠিবলৈ শিক্ষক সমাজে শ্ৰেণীকোঠাত গুণগত মানসম্পন্ন শিক্ষা দিব পাৰিব লাগিব । মানসিকতা সুন্দৰ ৰূপত গঢ়ি তুলিব লাগিব ।" যুগৰ লগত খাপ খুৱাই শিক্ষক সকল আগবাঢ়িলে সমাজে শিক্ষক দিৱসৰ দৰে প্ৰতিটো দিনেই সন্মান যাচিব বুলি তেওঁ অনুভৱ প্ৰকাশ কৰে ।
সম্পাদনা কক্ষত নয়ন কুমাৰ শৰ্মাৰ দ্বাৰা প্ৰকাশিত
লগতে পঢ়ক: শিক্ষক দিৱস: মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টালৈ শতপ্ৰণাম
শিক্ষক দিৱস : ৰাধাকৃষ্ণণৰ অনুৰোধতেই ভাৰতত ৫ ছেপ্টেম্বৰ দিনটো শিক্ষকৰ বিশেষ দিন হৈ আহিছে, কিন্তু কিয়?
শিক্ষক নে ভগৱানৰ দূত ! ১,৬৪৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদী কোন ?