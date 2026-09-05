শিক্ষক দিৱস: মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টালৈ শতপ্ৰণাম

শিক্ষক দিৱস: মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টালৈ শতপ্ৰণাম
ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে শিক্ষাগুৰুৰ বাবে এটা বিশেষ দিনৰ কথা উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেইবাবেই পালন কৰা হয় 'শিক্ষক দিৱস'।
Published : September 5, 2026 at 9:34 AM IST
নয়ন কুমাৰ শৰ্মা
ভাৰতীয় সংস্কৃতিত গুৰুক ঈশ্বৰ আৰু পিতৃ-মাতৃৰ পিছতেই স্থান দিয়া হয় । কাৰণ গুৰু অবিহনে কোনোৱে সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হ'ব নোৱাৰে । গুৰুবিনে কোনোৱেই সম্পূৰ্ণ শিক্ষা অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ নহয় । সেইবাবে একলব্যই হয়তো কোনোদিনে দ্ৰোণাচাৰ্যক নেদেখাকৈয়ে বনৰ মাজতে গুৰুৰ ৰূপত তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি নিজে ধনুৰ্বিদ্যা শিকিছিল ।
মহাকাব্য মহাভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বীৰ কৰ্ণই প্ৰথমে গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য আৰু পাছত পৰশুৰামৰ ওচৰত ধনুৰ্বিদ্যা আৰু যুদ্ধশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল । ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ কৰ্ণই আনকি নিজৰ পৰিচয় গোপন কৰি, ব্ৰাহ্মণ বুলি পৰিচয় দি মহৰ্ষি পৰশুৰামৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । অৰ্জুণে ধনুৰ্বিদ্যাত নিপুণ হ'ব পাৰিছিল গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে । এইগৰাকী দ্ৰোণাচাৰ্যৰো গুৰু আছিল তেওঁৰ পিতৃ । তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম গুৰুৰ পৰাই অনুশাসন, সন্মান আৰু নিষ্ঠাৰ মূল্যবোধৰ কথা শিকিছিল ।
সেই সময়ত গুৰুকুলেই আছিল সকলো শিক্ষাগ্ৰহণৰ একমাত্ৰ মাধ্য়ম । গুৰুৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ শিষ্য়সকলে কঠোৰ অনুশালনৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছিল । আজি আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যি অনুশাসনৰ বিষয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰো,সেয়া গুৰুকুল ব্য়ৱস্থাৰেই অৱদান । সেয়া আছিল দৰাচলতে বৰ্তমানৰ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা । ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় ৫০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰাই হৈছিল আৰু সেই ব্য়ৱস্থাৰ আধুনিক ৰূপ হৈছে আৱাসিক বিদ্য়ালয় । শিক্ষা ব্য়ৱস্থা যিয়েই নহওক কিয় সকলোতে কিন্তু শিক্ষাগুৰুৱেই হৈছে জ্ঞান প্ৰদানৰ প্ৰথম ব্য়ক্তি । ইয়াত কেৱল কিতাপৰ জ্ঞানেই নহয়, বৰঞ্চ আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, শৰীৰ চৰ্চা, যুদ্ধকলা আৰু জীৱন গঢ়াৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।
নীৰৱ সেৱক, জ্ঞানৰ খনিকৰ, সমাজৰ অভিভাৱকক এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস আজিও আছে । পুথিগত শিক্ষাৰ লগতে মানৱীয় গুণ, সততা আৰু শিষ্টাচাৰ শিকোৱাত গুৰুৰ ভূমিকা অপৰিসীম । গুৰুৰ মৰম আৰু কঠোৰ অনুশাসনে শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনশৈলী আৰু চৰিত্ৰ সুন্দৰ কৰি তোলে । গুৰু হৈছে সকলোৰে ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টা । গুৰুৱে কেৱল পঢ়োৱাতেই ক্ষান্ত নাথাকে, শিক্ষাৰ্থীক সঠিক পথ দেখুৱায় আৰু ভৱিষ্যত গঢ়াত সহায় কৰে । সহজ অৰ্থত ক'বলৈ হ'লে সকলোৰে জ্ঞানৰ চালিকা শক্তিয়ে হৈছে শিক্ষাগুৰু ।
সমাজত শিক্ষাগুৰুৱে লাভ কৰা স্থান আটাইতকৈ উচ্চ আৰু সন্মানীয় । কাৰণ তেওঁলোকে আমাক অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰৰ পৰা জ্ঞানৰ পোহৰলৈ আগবঢ়াত মুখ্য় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । শিক্ষাক এগৰাকী ব্যক্তিৰ তৃতীয় নয়ন বুলি আখ্য়া দিয়া হৈছে । এই শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষক কোনো সাধাৰণ শব্দ নহয়,ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ অন্যতম উপাদান । জ্ঞানচক্ষুৰ জ্যোতিৰে সমাজৰ অন্ধকাৰ বিনাশি পোহৰৰ বাট কাটিবলৈ শিকায় শিক্ষক সমাজে ।
সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন হোৱা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিছে । অৱেশ্য়ে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত যান্ত্ৰিকতাৰ পয়োভৰ ঘটিছে যদিও গুৰু আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ আৱশ্যকীয়তা সলনি হোৱা নাই । পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু মৰম অটুট ৰাখিয়েই চলি আছে এই পৱিত্ৰ সম্পৰ্ক আৰু অদূৰ ভৱিষ্যয়েই এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব । মাতৃয়ে আমাক জন্ম দিয়ে; কিন্তু শিক্ষাগুৰুৱে আমাক সমাজত জীয়াই থকাৰ যোগ্য কৰি তোলে । সেয়েহে শাস্ত্ৰতো কোৱা হৈছে "গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ। গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম, তস্মৈ শ্ৰী গুৰৱে নমঃ ।"
অতীতৰ গুৰু আৰু আধুনিক শিক্ষা ব্য়ৱস্থাৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকল যাতে সদায় সকলোৰে পূজ্য় হৈ থাকে সেই কথা উপলব্ধি কৰিয়েই হয়তে পণ্ডিত, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ভাৰতৰত্ন ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে শিক্ষাগুৰুৰ বাবে এটা বিশেষ দিনৰ কথা উপলব্ধি কৰিছিল । মনত এনে এক ভাব থকা বাবেই ১৯৬২ চনত ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কিছু শিক্ষাৰ্থী আৰু বন্ধুৱে তেওঁলোকক ৫ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ সময়ত ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ মনৰ সেই ভাবকেই প্ৰকাশ কৰিছিল । তেতিয়া ড৹ ৰাধাকৃষ্ণণে সেইবাবেই কৈছিল, "মোৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যদি ৫ ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তেন্তে ই মোৰ বাবে গৌৰৱান্বিত সৌভাগ্য হ'ব ।"
এনে এগৰাকী মহান ব্য়ক্তিৰ চিন্তাৰ ফচল আজি এই 'শিক্ষক দিৱস'। এই দিৱসটোত মণিষীগৰাকীক স্মৰণ কৰাৰ লগতে শিক্ষকসকলকো তেওঁলোকৰ সেৱাৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় । শিক্ষক সমাজে আগবঢ়োৱা অৱদানক কোনো মূল্যৰেই জুখিব নোৱাৰি । তথাপি এই দিনটোৱে সোঁৱৰাই দিয়ে শিক্ষাগুৰুৰ সমাজত গুৰুত্ব কিমান । সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ উক্তিৰেই ক'ব পাৰো "প্ৰকৃত শিক্ষকে আমাক নিজৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ শিকায়, কেৱল আনৰ চিন্তা ধাৰণ কৰিবলৈ নহয় ।"
অৱসৰৰ পিছতো ব্লেকব'ৰ্ড-শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্য়স্ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী
দায়বদ্ধতা ! কপোৰ-কানি খুলি টিউবেৰে নদী পাৰ হৈ শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ