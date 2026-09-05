ETV Bharat / state

শিক্ষক দিৱস: মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টালৈ শতপ্ৰণাম

ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে শিক্ষাগুৰুৰ বাবে এটা বিশেষ দিনৰ কথা উপলব্ধি কৰিছিল আৰু সেইবাবেই পালন কৰা হয় 'শিক্ষক দিৱস'।

Teachers Day 2026
মানৱ সম্পদ গঢ়াৰ ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টালৈ শতপ্ৰণাম (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2026 at 9:34 AM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

নয়ন কুমাৰ শৰ্মা

ভাৰতীয় সংস্কৃতিত গুৰুক ঈশ্বৰ আৰু পিতৃ-মাতৃৰ পিছতেই স্থান দিয়া হয় । কাৰণ গুৰু অবিহনে কোনোৱে সফলতাৰ শিখৰত উপনীত হ'ব নোৱাৰে । গুৰুবিনে কোনোৱেই সম্পূৰ্ণ শিক্ষা অৰ্জন কৰাটো সম্ভৱ নহয় । সেইবাবে একলব্যই হয়তো কোনোদিনে দ্ৰোণাচাৰ্যক নেদেখাকৈয়ে বনৰ মাজতে গুৰুৰ ৰূপত তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি সাজি নিজে ধনুৰ্বিদ্যা শিকিছিল ।

মহাকাব্য মহাভাৰতৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বীৰ কৰ্ণই প্ৰথমে গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য আৰু পাছত পৰশুৰামৰ ওচৰত ধনুৰ্বিদ্যা আৰু যুদ্ধশাস্ত্ৰৰ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিছিল । ব্ৰহ্মাস্ত্ৰৰ জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ কৰ্ণই আনকি নিজৰ পৰিচয় গোপন কৰি, ব্ৰাহ্মণ বুলি পৰিচয় দি মহৰ্ষি পৰশুৰামৰ শিষ্যত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল । অৰ্জুণে ধনুৰ্বিদ্যাত নিপুণ হ'ব পাৰিছিল গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্যৰ আশীৰ্বাদৰ বাবে । এইগৰাকী দ্ৰোণাচাৰ্যৰো গুৰু আছিল তেওঁৰ পিতৃ । তেওঁৰ জীৱনৰ প্ৰথম গুৰুৰ পৰাই অনুশাসন, সন্মান আৰু নিষ্ঠাৰ মূল্যবোধৰ কথা শিকিছিল ।

সেই সময়ত গুৰুকুলেই আছিল সকলো শিক্ষাগ্ৰহণৰ একমাত্ৰ মাধ্য়ম । গুৰুৰ পৰা জ্ঞান লাভ কৰিবলৈ শিষ্য়সকলে কঠোৰ অনুশালনৰ মাজত থাকিবলগীয়া হৈছিল । আজি আমি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ যি অনুশাসনৰ বিষয়ে শিক্ষা প্ৰদান কৰো,সেয়া গুৰুকুল ব্য়ৱস্থাৰেই অৱদান । সেয়া আছিল দৰাচলতে বৰ্তমানৰ আৱাসিক বিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থা । ভাৰতবৰ্ষত প্ৰায় ৫০০০ খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ পৰাই হৈছিল আৰু সেই ব্য়ৱস্থাৰ আধুনিক ৰূপ হৈছে আৱাসিক বিদ্য়ালয় । শিক্ষা ব্য়ৱস্থা যিয়েই নহওক কিয় সকলোতে কিন্তু শিক্ষাগুৰুৱেই হৈছে জ্ঞান প্ৰদানৰ প্ৰথম ব্য়ক্তি । ইয়াত কেৱল কিতাপৰ জ্ঞানেই নহয়, বৰঞ্চ আধ্যাত্মিকতা, নৈতিকতা, শৰীৰ চৰ্চা, যুদ্ধকলা আৰু জীৱন গঢ়াৰ ব্যৱহাৰিক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল ।

নীৰৱ সেৱক, জ্ঞানৰ খনিকৰ, সমাজৰ অভিভাৱকক এই শিক্ষাগুৰুসকলৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধা আৰু বিশ্বাস আজিও আছে । পুথিগত শিক্ষাৰ লগতে মানৱীয় গুণ, সততা আৰু শিষ্টাচাৰ শিকোৱাত গুৰুৰ ভূমিকা অপৰিসীম । গুৰুৰ মৰম আৰু কঠোৰ অনুশাসনে শিক্ষাৰ্থীৰ জীৱনশৈলী আৰু চৰিত্ৰ সুন্দৰ কৰি তোলে । গুৰু হৈছে সকলোৰে ভৱিষ্য়দ্ৰষ্টা । গুৰুৱে কেৱল পঢ়োৱাতেই ক্ষান্ত নাথাকে, শিক্ষাৰ্থীক সঠিক পথ দেখুৱায় আৰু ভৱিষ্যত গঢ়াত সহায় কৰে । সহজ অৰ্থত ক'বলৈ হ'লে সকলোৰে জ্ঞানৰ চালিকা শক্তিয়ে হৈছে শিক্ষাগুৰু ।

সমাজত শিক্ষাগুৰুৱে লাভ কৰা স্থান আটাইতকৈ উচ্চ আৰু সন্মানীয় । কাৰণ তেওঁলোকে আমাক অজ্ঞানতাৰ অন্ধকাৰৰ পৰা জ্ঞানৰ পোহৰলৈ আগবঢ়াত মুখ্য় ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে । শিক্ষাক এগৰাকী ব্যক্তিৰ তৃতীয় নয়ন বুলি আখ্য়া দিয়া হৈছে । এই শিক্ষা প্ৰদান কৰা শিক্ষক কোনো সাধাৰণ শব্দ নহয়,ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ অন্যতম উপাদান । জ্ঞানচক্ষুৰ জ্যোতিৰে সমাজৰ অন্ধকাৰ বিনাশি পোহৰৰ বাট কাটিবলৈ শিকায় শিক্ষক সমাজে ।

সময়ৰ পৰিৱৰ্তনৰ লগে লগে শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰিৱৰ্তন হোৱা কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত শিথিলতা আহিছে । অৱেশ্য়ে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত যান্ত্ৰিকতাৰ পয়োভৰ ঘটিছে যদিও গুৰু আৰু শিক্ষাৰ্থীৰ আৱশ্যকীয়তা সলনি হোৱা নাই । পাৰস্পৰিক বুজাবুজি আৰু মৰম অটুট ৰাখিয়েই চলি আছে এই পৱিত্ৰ সম্পৰ্ক আৰু অদূৰ ভৱিষ্যয়েই এই প্ৰক্ৰিয়া চলি থাকিব । মাতৃয়ে আমাক জন্ম দিয়ে; কিন্তু শিক্ষাগুৰুৱে আমাক সমাজত জীয়াই থকাৰ যোগ্য কৰি তোলে । সেয়েহে শাস্ত্ৰতো কোৱা হৈছে "গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ। গুৰু সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম, তস্মৈ শ্ৰী গুৰৱে নমঃ ।"

অতীতৰ গুৰু আৰু আধুনিক শিক্ষা ব্য়ৱস্থাৰ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকল যাতে সদায় সকলোৰে পূজ্য় হৈ থাকে সেই কথা উপলব্ধি কৰিয়েই হয়তে পণ্ডিত, ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি তথা ভাৰতৰত্ন ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণে শিক্ষাগুৰুৰ বাবে এটা বিশেষ দিনৰ কথা উপলব্ধি কৰিছিল । মনত এনে এক ভাব থকা বাবেই ১৯৬২ চনত ৰাষ্ট্ৰপতি হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ কিছু শিক্ষাৰ্থী আৰু বন্ধুৱে তেওঁলোকক ৫ ছেপ্টেম্বৰত তেওঁৰ জন্মদিন উদযাপন কৰিবলৈ অনুমতি দিবলৈ অনুৰোধ কৰাৰ সময়ত ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ মনৰ সেই ভাবকেই প্ৰকাশ কৰিছিল । তেতিয়া ড৹ ৰাধাকৃষ্ণণে সেইবাবেই কৈছিল, "মোৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ পৰিৱৰ্তে যদি ৫ ছেপ্টেম্বৰ শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয় তেন্তে ই মোৰ বাবে গৌৰৱান্বিত সৌভাগ্য হ'ব ।"

এনে এগৰাকী মহান ব্য়ক্তিৰ চিন্তাৰ ফচল আজি এই 'শিক্ষক দিৱস'। এই দিৱসটোত মণিষীগৰাকীক স্মৰণ কৰাৰ লগতে শিক্ষকসকলকো তেওঁলোকৰ সেৱাৰ বাবে স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হয় । শিক্ষক সমাজে আগবঢ়োৱা অৱদানক কোনো মূল্যৰেই জুখিব নোৱাৰি । তথাপি এই দিনটোৱে সোঁৱৰাই দিয়ে শিক্ষাগুৰুৰ সমাজত গুৰুত্ব কিমান । সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ উক্তিৰেই ক'ব পাৰো "প্ৰকৃত শিক্ষকে আমাক নিজৰ বাবে চিন্তা কৰিবলৈ শিকায়, কেৱল আনৰ চিন্তা ধাৰণ কৰিবলৈ নহয় ।"

অৱসৰৰ পিছতো ব্লেকব'ৰ্ড-শিক্ষাৰ্থীৰ মাজত ব্য়স্ত এগৰাকী শিক্ষয়িত্ৰী

দায়বদ্ধতা ! কপোৰ-কানি খুলি টিউবেৰে নদী পাৰ হৈ শিক্ষক বিদ্যালয়লৈ

TAGGED:

আৱাসিক বিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
মহাভাৰত
TEACHER
TEACHERS DAY 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.