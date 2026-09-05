শিক্ষক দিৱস ২০২৬ : ১৫ কৃতী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, ১৪ এনচিচি বিষয়াক ৰাজ্যিক বঁটা প্ৰাদান শিক্ষামন্ত্ৰীৰ
একবিংশ শতিকাৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগীৰে শিক্ষাদানত ব্ৰত হোৱাৰ আহ্বান ডাঃ ৰণোজ পেগুৰ ।
Published : September 5, 2026 at 3:55 PM IST
গুৱাহাটী : শনিবাৰে দেশজুৰি ৬৫ সংখ্য়ক শিক্ষক দিৱস পালন কৰা হয় । এই দিৱসৰ লগত সংগচি ৰাখি ৰাজ্যিক কৃতী শিক্ষক বঁটাৰ বাবে মনোনীত ১৫ গৰাকী কৃতী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক সন্মানিত কৰা হয় ।
শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীশ্ৰীদামোদৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰাপকসকলক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানটোত শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে ১৫গৰাকী কৃতী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক সন্মানিত কৰাৰ লগতে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ পৰা স্বায়ত্তশাসিত মৰ্যাদা লাভ কৰা ১২ খন মহাবিদ্যালয়, ১৪ গৰাকী সহযোগী এনচিচি বিষয়া, কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত পেটেণ্ট লাভ কৰা ৪ গৰাকী শিক্ষক আৰু আদৰ্শ বিদ্যালয় সংগঠন, অসমৰ অধীনৰ ৫ গৰাকী শিক্ষকক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে ।
আজি শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ শ্ৰীশ্ৰীদামোদৰদেৱ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাগৃহত ৰাজ্যৰ উচ্চ শিক্ষা আৰু বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগৰ উদ্যোগত আয়োজিত শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত মাননীয় সতীৰ্থ মন্ত্ৰী শ্ৰীবিশ্বজিৎ দৈমাৰী, মাননীয় সাংসদ শ্ৰীমতী বিজুলী কলিতা মেধি আৰু মাননীয় বিধায়ক… pic.twitter.com/7uNurGqw9h— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 5, 2026
এই বঁটা প্ৰদান কৰি শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱনৰ লগতে এখন সুস্থ, শিক্ষিত আৰু মূল্যবোধ সম্পন্ন সমাজ নিৰ্মাণৰ মূল হোতা শিক্ষকসকলৰ বাবে নিবেদিত এই পবিত্ৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীকে একবিংশ শতিকাৰ শৈক্ষিক দৃষ্টিভংগী আৰু দক্ষতাৰে শিক্ষাদানত ব্ৰত হৈ অসমৰ শিক্ষাৰ মান সদায়ে উচ্চ কৰি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনায় ।
- ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা প্ৰাপকসকল
ৰাজ্যিক শিক্ষক বঁটা-২০২৬ লাভ কৰা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীসকল হৈছে -
Celebrating Teachers Day today, we felicitated 12 colleges in Assam that have achieved autonomous college status from the University Grants Commission during the current academic year. May this achievement usher in an even brighter academic future for every institution.… pic.twitter.com/oXrZXzdsDh— Ranoj Pegu (@ranojpeguassam) September 5, 2026
- যোৰহাটৰ মালৌআলি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ শ্যামলিমা বৰা,
- কামৰূপ মহানগৰৰ কামাখ্যা বিদ্যালয় হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক বিজন ৰয় ভৌমিক,
- নলবাৰীৰ চৰকাৰী গৰ্ডন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক মানৱ ভৰালী,
- ডিব্ৰুগড়ৰ পি এম শ্ৰী ৰহমৰীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক ৰিজু কুমাৰ চুতীয়া,
- শোণিতপুৰৰ তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক প্ৰবীন কোচ,
- বৰপেটাৰ পি এম শ্রীভেল্লা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অধ্যক্ষ ৰণেন্দ্ৰ কুমাৰ দাস,
- ধুবুৰীৰ পি এম শ্রী জামাদৰহাট জনতা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক আজিজুৰ ৰহমান,
- নগাঁৱৰ বাৰপুজীয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক মাণিক চন্দ্র নাথ,
- কোকৰাঝাৰৰ হৰিণাগুৰি হাইস্কুলৰ সহকাৰী শিক্ষক বিবি প্রসাদ ব্রহ্মা,
- গোলাঘাটৰ চৌকীয়াল নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক পুলস্কা ৰাজখোৱা,
- হোজাইৰ হাতীখালি অসমীয়া নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক সাৰংগ নিৰ্মলীয়া,
- ডিব্ৰুগড়ৰ ফটিকাছোৱা অভয়পুৰীয়া এম ভি এছৰ সহকাৰী শিক্ষক দিতিমণি দত্ত,
- দৰঙৰ ১৮২ নম্বৰ গোবিন্দধাম নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক বেফুলা ডেকা শইকীয়া,
- কাছাৰৰ ৫৭ নম্বৰ টিকালপাৰ চাহবাগান নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক স্বস্ত্যায়ন দেৱ আৰু
- কাৰ্বি আংলঙৰ বকলিয়াঘাট চৰকাৰী এম ভি স্কুলৰ প্ৰধান শিক্ষক কামসিং হান্সে ।
- বঁটাপ্ৰাপক এনচিচি বিষয়াসকল
অসম চৰকাৰে এনচিচি কেডেটসকলৰ মাজত অনুশাসন, নেতৃত্ব আৰু সেৱাৰ মনোভাৱ গঢ়ি তোলাত আগবঢ়োৱা অৱদানৰ বাবে কেবাগৰাকীও সহযোগী এনচি চিবিষয়াক বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ।
শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট কৰি কয়,
‘‘শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত শৃংখলা, নেতৃত্ব গুণ, দায়িত্ববোধ, দেশপ্ৰেম আৰু সামাজিক দায়বদ্ধতাৰ মানসিকতা গঢ়ি তোলাত সহযোগী এন চি চি বিষয়াসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। আজি উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনৰ সহযোগী এন চি চি বিষয়াসকলক শিক্ষক দিৱসৰ কেন্দ্ৰীয় অনুষ্ঠানত সম্বৰ্ধনা জনাই আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰোঁ।’’
-ডাঃ ৰণোজ পেগু, শিক্ষামন্ত্ৰী
সম্বৰ্ধিত এন চি চি বিষয়াসকল হৈছে -
- লেফটেনেণ্ট ড৹ কাঞ্চন কোঁৱৰ, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, ডিগবৈ মহাবিদ্যালয়
- লেফটেনেণ্ট ড৹ অনন্ত পেগু, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, কে চি দাস কমাৰ্চ কলেজ
- লেফটেনেণ্ট ড৹ দীপকজ্যোতি মহন্ত, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, গোৰেশ্বৰ মহাবিদ্যালয়
- ফ্লায়িং অফিচাৰ পল্লৱ দত্ত, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, প্ৰাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়
- ফ্লাইট লেফটেনেণ্ট পুলক মিলি,সহযোগী এন চি চি বিষয়া, এল চি বি কলেজ
- কেপ্তেইন আৰাফা বেগম, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, শিৱসাগৰ বালিকা মহাবিদ্যালয়, শিৱসাগৰ
- লেফটেনেণ্ট কমী নোকজা, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, এইচ পি বি বালিকা মহাবিদ্যালয়
- লেফটেনেণ্ট ক্ষীৰোদ দেউৰী, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, দেৱৰাজ ৰয় কলেজ
- কেপ্তেইন বিপ্লৱ কান্তি পাল, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, নীলাম বজাৰ মহাবিদ্যালয়
- কেপ্তেইন কুলোৰাম মিলি, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, দৰং মহাবিদ্যালয়
- লেফটেনেণ্ট চম্পক তালুকদাৰ, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, বিহালী ডিগ্ৰী কলেজ
- লেফটেনেণ্ট জ্যোতিৰূপা ডেকা, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, কামপুৰ কলেজ
- লেফটেনেণ্ট কোকিল শইকীয়া, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, ডিফু চৰকাৰী মহাবিদ্যালয়
- লেফটেনেণ্ট দিলীপ কুমাৰ সোণোৱাল, সহযোগী এন চি চি বিষয়া, কলিয়াবৰ কলেজ
প্ৰথিতযশা দাৰ্শনিক পণ্ডিত তথা প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ অৰ্পণেৰে আৰম্ভ হোৱা এই গাম্ভীৰ্যপূৰ্ণ অনুষ্ঠানটোত মন্ত্ৰী বিশ্বজিৎ দৈমাৰী, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি আৰু বিধায়ক ড৹ তপন দাসে অংশগ্ৰহণ কৰে ।
লগতে পঢ়ক:শিক্ষক দিৱস: কেতিয়াবা গৌৰৱ, কেতিয়াবা হীনমন্যতা! কেইগৰাকীমান অৱসৰী শিক্ষকৰ অনুভৱ
শিক্ষক নে ভগৱানৰ দূত ! ১,৬৪৩ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ জীৱন ৰক্ষা কৰা ৰাজেন্দ্ৰ দাৱাদী কোন ?
শিক্ষক দিৱস: কেৱল সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণেই নহয়, সফল ৰাজনীতিবিদৰ মাজতো আছিল শিক্ষক