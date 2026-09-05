শিক্ষকৰ পৰিৱৰ্তে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই দখল কৰিব নেকি শ্ৰেণীকোঠা? কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত শিক্ষকৰ ভূমিকা কি ?
বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাই পৰিৱৰ্তন আনিছে, কিন্তু শিক্ষকৰ ভূমিকা পালন কৰিব পাৰিব নেকি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই ? এই সন্দৰ্ভত বিশেষজ্ঞই কি কয় ?
Published : September 5, 2026 at 10:02 AM IST|
Updated : September 5, 2026 at 12:18 PM IST
প্ৰণৱ কুমাৰ দাস
তেজপুৰ : এসময়ত শ্ৰেণীকোঠা মানেই আছিল ব্লেকবৰ্ড, চক, পাঠ্যপুথি আৰু শিক্ষকৰ মুখেৰে পাঠদান । শিক্ষকজনে ব্লেকবৰ্ডত লিখি পাঠ বুজাইছিল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বহীত সেই কথা লিখি লৈছিল । শিক্ষক-ছাত্ৰৰ মাজত সু-সম্পৰ্কও গঢ় লৈ উঠিছিল ৷ কিন্তু সময় সলনি হৈছে এতিয়া শ্ৰেণীকোঠাত ব্লেকবৰ্ডৰ লগতে ব্যৱহাৰ হৈছে বৈদ্যুতিন ব্লেকবৰ্ডৰ, প্ৰজেক্টৰ, দৃশ্য-শ্ৰাব্য সামগ্ৰী, অনলাইন শিক্ষণ ব্যৱস্থা আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ বিভিন্ন সঁজুলি ।
প্ৰযুক্তিৰ এই দ্ৰুত পৰিৱৰ্তনে শিক্ষাদান আৰু শিক্ষাগ্ৰহণৰ পদ্ধতিত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিছে সঁচা । কিন্তু ইয়াৰ লগে লগে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্নও উত্থাপিত হৈছে যদি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিব পাৰে, ৰচনা লিখিব পাৰে আৰু জটিল বিষয় সহজ কৰি বুজাব পাৰে, তেন্তে শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান থাকিব ?
- বৰ্তমান শিক্ষকৰ প্ৰয়োজনীয়তা কিমান ?
শিক্ষাবিদসকলৰ মতে, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই শিক্ষাৰ বহু কাম সহজ কৰি তুলিলেও ই শিক্ষকৰ স্থান সম্পূৰ্ণৰূপে ল’ব নোৱাৰে । কাৰণ শিক্ষা কেৱল তথ্য লাভ কৰাৰ নাম নহয় । শিক্ষা হৈছে চিন্তা কৰাৰ ক্ষমতা, ভাল-বেয়াৰ বিচাৰ কৰাৰ সামৰ্থ্য, নৈতিকতা, সহানুভূতি, কৌতূহল আৰু দায়িত্ববোধ গঢ়ি তোলাৰ এক দীঘলীয়া প্ৰক্ৰিয়া ।
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ব্যৱস্থাপনা বিজ্ঞান বিদ্যালয়ৰ ডীন অধ্যাপক শুভ্ৰাংশু শেখৰ সৰকাৰে কয়, "শিক্ষকতা জীৱনত মই পৰম্পৰাগত শিক্ষক-কেন্দ্ৰিক শ্ৰেণীকোঠাৰ পৰা অধিক আন্তঃক্ৰিয়াশীল আৰু প্ৰযুক্তিনিৰ্ভৰ শিক্ষণ পৰিৱেশলৈ এক বৃহৎ পৰিৱৰ্তন প্ৰত্যক্ষ কৰিছো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "ডিজিটেল সমল, স্মাৰ্ট শ্ৰেণীকোঠা, অনলাইন তথ্যভাণ্ডাৰ, দৃশ্য-শ্ৰাব্য সামগ্ৰী আৰু কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ সঁজুলিয়ে শিক্ষাক অধিক সহজলভ্য, নমনীয় আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । ইয়াৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কেৱল পাঠ্যপুথিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ নাথাকি দেশ-বিদেশৰ বিভিন্ন উৎসৰ পৰা জ্ঞান আহৰণ কৰিব পাৰিছে ।"
অধ্যাপক সৰকাৰৰ মতে, "ইয়াৰ বিপৰীত দিশো আছে । তথ্যৰ অত্যধিকতা, মনোযোগ বিচ্যুতি, ভুল তথ্য, প্ৰযুক্তিৰ অপৰিসীম সুবিধা আৰু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত অত্যধিক নিৰ্ভৰশীলতা শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে । প্ৰযুক্তিয়ে শিক্ষকক আঁতৰাই দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে শিক্ষকক সহায় কৰিব লাগে। আজিৰ শিক্ষক কেৱল পাঠদান কৰা ব্যক্তি নহয় ৷ তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ পথ প্ৰদৰ্শক, পৰামৰ্শদাতা আৰু অভিভাৱকৰ দৰে ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব ।"
- নতুন শিক্ষানীতি আৰু মুখস্থ শিক্ষাৰ পৰা আঁতৰি অহা
শিক্ষাৰ এই পৰিৱৰ্তনৰ মাজতে দেশত নতুন ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি, ২০২০ ৰূপায়ণৰ প্ৰচেষ্টাও চলিছে । এই শিক্ষানীতিয়ে বহুমুখী শিক্ষা, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিক্ষা, দক্ষতা বিকাশ, সৃষ্টিশীলতা আৰু সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
অধ্যাপক সৰকাৰে কয় যে নতুন শিক্ষানীতিৰ ফলত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেৱল তথ্য মুখস্থ কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিষয়বস্তু বুজাবলৈ, সেই জ্ঞান বাস্তৱ জীৱনত প্ৰয়োগ কৰিবলৈ আৰু বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত সম্পৰ্ক বিচাৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছে ।"
তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিদেশী ভাষা বিভাগৰ মুৰব্বী ড৹ ৰথীজিৎ চক্ৰৱৰ্তীয়েও কয় যে নতুন শিক্ষানীতিৰ পিছত আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা, হাতে-কামে শিকা, দক্ষতা বিকাশ আৰু শিক্ষাৰ নমনীয়তাৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । মুখস্থ শিক্ষাৰ পৰা সমালোচনামূলক চিন্তা আৰু সমস্যা সমাধানৰ দিশলৈ এক স্পষ্ট পৰিৱৰ্তন দেখা গৈছে । অৱশ্যে এই পৰিৱৰ্তন একেদিনাই সম্ভৱ নহয় । পৰীক্ষামুখী মানসিকতা এতিয়াও বহু ক্ষেত্ৰত মুখস্থ শিক্ষাক উৎসাহিত কৰে ।"
আনহাতে অধ্যাপক সৰকাৰৰ মতে, "নতুন শিক্ষানীতিৰ উদ্দেশ্য সফল কৰিবলৈ কেৱল পাঠ্যক্ৰম সলনি কৰিলেই নহ’ব । শিক্ষকৰ উপযুক্ত প্ৰশিক্ষণ, নতুন ধৰণৰ মূল্যায়ন পদ্ধতি আৰু শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰয়োজনীয় সহায় নিশ্চিত কৰিব লাগিব ।"
- শিক্ষাদানত কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তা :
কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ আগমনে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এতিয়া যিকোনো বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰশ্ন কৰি অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে উত্তৰ লাভ কৰিব পাৰে । ৰচনা, সাৰাংশ, গণিতৰ সমাধান অথবা কোনো জটিল বিষয়ৰ ব্যাখ্যাও সহজতে লাভ কৰিব পাৰি । শিক্ষাবিদসকলৰ মতে, উত্তৰ লাভ কৰাটোৱেই শিক্ষা নহয় ।
অধ্যাপক সৰকাৰে কয়,"কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই তথ্য আৰু উত্তৰ দিব পাৰে ৷ কিন্তু শিক্ষাই ইয়াতকৈ বহু গভীৰ বিষয় সামৰি লয় । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে বিচাৰ-বুদ্ধি, কৌতূহল, নৈতিক সচেতনতা, সহানুভূতি আৰু স্বতন্ত্ৰ চিন্তা শিক্ষকৰ পৰা শিকে । কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই কি কৰিব পাৰি সেই কথা ক’ব পাৰে ৷ কিন্তু শিক্ষকেহে কি কৰা উচিত আৰু কিয় কৰা উচিত সেই কথা বুজাব পাৰে ।"
ড৹ চক্ৰৱৰ্তীৰ মতে, "শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মানুহৰ ভূমিকা কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই কেতিয়াও সম্পূৰ্ণৰূপে ল’ব নোৱাৰে। এজন শিক্ষকে ছাত্ৰৰ ভুল বুজি তেওঁক শুধৰাব পাৰে, বিফলতাৰ সময়ত উৎসাহ দিব পাৰে আৰু কোনো বিষয়ৰ ওপৰত গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিবলৈ প্ৰেৰণা যোগাব পাৰে ।"
তেজপুৰ একাডেমীৰ গণিতৰ বিভাগৰ শিক্ষক অসীম শইকীয়াই কয় যে,"ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ পৰা পোৱা উত্তৰক অন্ধভাৱে বিশ্বাস কৰা উচিত নহয় । উত্তৰটো শুদ্ধ নে ভুল, তথ্যৰ উৎস কি, কোনো পক্ষপাত আছে নেকি এইবোৰ বিচাৰ কৰাৰ অভ্যাস গঢ়ি তুলিব লাগিব । অৰ্থাৎ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কেৱল উত্তৰ বিচাৰি দিয়াই নহয়, উত্তৰক প্ৰশ্ন কৰিবলৈও শিকাব লাগিব ।"
- অধিক তথ্য নহয়, অধিক শিক্ষা :
আজিৰ যুগত তথ্যৰ অভাৱ নাই । মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে অসংখ্য তথ্য লাভ কৰিব পাৰি । কিন্তু তথ্য আৰু জ্ঞান একে কথা নহয় । অধ্যাপক সৰকাৰে কয় যে, বৰ্তমানৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰয়োজন অধিক তথ্য নহয়, অধিক অৰ্থপূৰ্ণ শিক্ষা ।
বিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ত সমালোচনামূলক চিন্তা, সৃষ্টিশীলতা, যোগাযোগৰ দক্ষতা, সহযোগিতা, সমস্যা সমাধান, প্ৰযুক্তিৰ সঠিক ব্যৱহাৰ, নৈতিক চিন্তা আৰু সদায় নতুন কথা শিকি থকাৰ মানসিকতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া উচিত ।
ড০ চক্ৰৱৰ্তীৰ মতে, তথ্যৰ বিপুল ভাণ্ডাৰৰ মাজত কোনটো তথ্য বিশ্বাসযোগ্য আৰু কোনটো বিশ্বাসযোগ্য নহয়, সেইটো বিচাৰ কৰাৰ ক্ষমতা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ থাকিব লাগিব । অসীম শইকীয়াইও কয় যে ভুৱা তথ্য, বিকৃত ছবি আৰু ভিডিঅ’ আৰু পক্ষপাতদুষ্ট তথ্যৰ যুগত সত্য আৰু অসত্যৰ মাজত পাৰ্থক্য কৰিব পৰাটো এক অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ দক্ষতা ।
ইয়াৰ লগতে ভৱিষ্যতে পৰিৱৰ্তিত কৰ্মজগতৰ সৈতে খাপ খাব পৰাৰ ক্ষমতা, নতুন দক্ষতা আহৰণ কৰা, পুৰণি পদ্ধতিৰ পৰা আঁতৰি নতুন পদ্ধতি গ্ৰহণ কৰা, জটিল সমস্যা সমাধান কৰা আৰু আনৰ সৈতে মিলি কাম কৰিব পৰাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ হ’ব ।
- প্ৰযুক্তিৰ মাজতো মানুহৰ সংযোগ :
দৰং মহাবিদ্যালয়ৰ ইতিহাস বিভাগ অধ্যাপক হৰেন্দ্ৰ নাথ মৰাঙে কয় যে, বৰ্তমানৰ ডিজিটেল শ্ৰেণীকোঠাত আন্তঃক্ৰিয়াশীল বৈদ্যুতিন ফলি, স্মাৰ্ট ফলি, প্ৰজেক্টৰ আৰু বিভিন্ন অনলাইন শিক্ষণ ব্যৱস্থা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে । ছবি, শব্দ আৰু ভিডিঅ’ৰ ব্যৱহাৰে শিক্ষাক অধিক জীৱন্ত আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে পাঠ কেৱল শুনি বা পঢ়ি নহয়, দেখি আৰু অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তেও শিকিব পাৰিছে ।
মৰাঙৰ মতে, মোবাইলৰ বিভিন্ন জাননী, সামাজিক মাধ্যম আৰু শ্ৰেণীৰ সময়ত অনিয়ন্ত্ৰিতভাৱে ইণ্টাৰনেট ব্যৱহাৰে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মনোযোগ আৰু একাগ্ৰতা হ্ৰাস কৰিব পাৰে । সকলো শিক্ষানুষ্ঠানতে উন্নত ইণ্টাৰনেট আৰু প্ৰযুক্তিগত সা-সঁজুলি সমানে উপলব্ধ নহয় । অত্যধিক সময় শিক্ষাৰ্থীয়ে পৰ্দাৰ সন্মুখত কটোৱাৰ ফলত চকুৰ ওপৰত চাপ পৰাৰ লগতে অন্যান্য শাৰীৰিক সমস্যাও সৃষ্টি হ’ব পাৰে ।
অসীম শইকীয়াই উল্লেখ কৰা আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় হৈছে ডিজিটেল বৈষম্য। সকলো ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ হাতত সমানভাৱে ম’বাইল, কম্পিউটাৰ বা উচ্চ গতিৰ ইণ্টাৰনেট নথকাৰ ফলত সামাজিক আৰু অৰ্থনৈতিক বৈষম্য অধিক বৃদ্ধি পাব পাৰে।
- শিক্ষাক অধিক গভীৰ কৰাৰ প্ৰয়োজন
বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগত শিক্ষাৰ লক্ষ্য কেৱল অধিক বিষয় সামৰি লোৱা নহয়, বৰং যি শিকা হয় তাক গভীৰভাৱে বুজি পোৱা । অধ্যাপক সৰকাৰৰ মতে, যেতিয়া তথ্য মুহূৰ্ততে লাভ কৰিব পৰা যায়, তেতিয়া শিক্ষাৰ প্ৰকৃত মূল্য নিহিত থাকে কোনো বিষয়ক বুজি পোৱা, প্ৰশ্ন কৰা, বিশ্লেষণ কৰা, বিভিন্ন বিষয়ৰ মাজত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰা আৰু নতুন চিন্তা সৃষ্টি কৰাৰ ক্ষমতাত ।
নতুন শিক্ষানীতি ২০২০এ ধাৰণাভিত্তিক শিক্ষা, আন্তঃবিষয়ক শিক্ষা, অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে শিক্ষা, সমালোচনামূলক চিন্তা আৰু সামগ্ৰিক বিকাশৰ ওপৰত যি গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে, কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত সেইবোৰ অধিক গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।
ড০ চক্ৰৱৰ্তীৰ মতে, "ভৱিষ্যতৰ শিক্ষা অৰ্থপূৰ্ণ আৰু উদ্দেশ্যপূৰ্ণ হ’ব লাগিব । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব, কিন্তু প্ৰযুক্তিৰ ওপৰত নিজৰ বিচাৰ-বুদ্ধি আৰু মানৱীয় গুণ বিসৰ্জন দিব নালাগিব । শিক্ষক থাকিব, কিন্তু ভূমিকা সলনি হ’ব ৷ কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাৰ যুগত শিক্ষক হেৰাই নাযায়, বৰং শিক্ষকৰ ভূমিকা নতুন ৰূপত প্ৰকাশ পাব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আগতে শিক্ষক আছিল জ্ঞানৰ প্ৰধান উৎস। এতিয়া জ্ঞানৰ উৎস অসংখ্য । সেয়েহে শিক্ষকে কেৱল তথ্য দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক তথ্যৰ অৰ্থ বুজিবলৈ, সত্যতা পৰীক্ষা কৰিবলৈ আৰু সেই জ্ঞান সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ শিকাব লাগিব । শ্ৰেণীকোঠা হয়তো কেৱল উত্তৰ মুখস্থ কৰাৰ স্থান হৈ নাথাকিব । ই আলোচনা কৰা, যুক্তি দিয়া আৰু নতুন চিন্তা কৰাৰ স্থান ।"
তেওঁৰ মতে, "প্ৰযুক্তিয়ে এটা বিষয় বুজাব পাৰে। কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাই এখন ৰচনা লিখি দিব পাৰে । ইণ্টাৰনেটে হাজাৰ হাজাৰ তথ্য আগবঢ়াব পাৰে । কিন্তু এজন শিক্ষকে ছাত্ৰক সুধিব পাৰে-তুমি এই কথাটো কিয় বিশ্বাস কৰা ? শিক্ষকজনে ভুলৰ পৰা শিকিবলৈ উৎসাহ দিব পাৰে, বিফলতাৰ সময়ত সাহস যোগাব পাৰে আৰু কোনো ছাত্ৰৰ ব্যক্তিগত সমস্যাও বুজি পাব পাৰে ।"
যন্ত্ৰই যেতিয়া ক্ৰমান্বয়ে অধিক প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিবলৈ সক্ষম হৈ উঠিছে, তেতিয়া শিক্ষাৰ প্ৰকৃত মূল্য হয়তো উত্তৰ দিয়াত নহয়, সঠিক প্ৰশ্ন কেনেকৈ কৰিব লাগে, উত্তৰ কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু জ্ঞানক কেনেকৈ বুদ্ধি, বিবেক আৰু মানৱীয়তাৰ সৈতে ব্যৱহাৰ কৰিব লাগে, সেই শিক্ষা দিয়াতহে গুৰুত্ব দিব লাগে ।
শিক্ষক দিৱসত হয়তো এইটোৱেই আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰিৱৰ্তন, ভৱিষ্যতৰ শিক্ষকজন হয়তো সকলো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ জনা ব্যক্তি নহ’ব ৷ বৰং ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক কোনবোৰ প্ৰশ্ন সোধা উচিত, সেই কথা শিকোৱা আৰু নিজৰ মানৱীয়তা অটুট ৰাখি সঠিক উত্তৰ কেনেকৈ বিচাৰি উলিয়াব পাৰি, সেই পথ দেখুওৱা ব্যক্তি হ’ব ।
লগতে পঢ়ক:বৰপেটাৰ কলগাছিয়াত ৰাইজৰ দুৰ্ভোগৰ আন এক জীয়া ছবি; আছে পকী দলং, উঠিবলৈ নাই পথ!