শিক্ষাগুৰুৰ ওপৰত অনা-শৈক্ষিক কামৰ বোজা বৃদ্ধি: ব্যাহত পাঠদান, ক্ষোভিত শিক্ষক সমাজ
শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন পৰীক্ষাৰ মাজতে শিক্ষকক নিয়োগ কৰা হৈছে অনা-শৈক্ষিক কামত কামত । প্ৰধানমন্ত্রী আৱাসৰ জৰীপকে ধৰি বিভিন্ন কামত শিক্ষকক নিয়োজিত । ক্ষোভিত শিক্ষক সমাজ ৷
Published : October 22, 2025 at 7:11 PM IST
গুৱাহাটী: শৈক্ষিক উন্নয়নৰ বাবে চৰকাৰে বিভিন্ন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰি আহিছে যদিও বাস্তৱত ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডই সময়ৰ সৈতে আগুৱাই যাব পৰা নাই । আন্তঃগাঁথনিকে ধৰি বিভিন্ন দিশত ৰাজ্যৰ অধিকাংশ চৰকাৰী বিদ্যালয় পিছপৰি আছে ।
ইফালে চৰকাৰে গুণগত শিক্ষা তথা শিক্ষাগুৰুসকলক পাঠদানত অধিক মনোনিৱেশ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰাৰ বিপৰীতে আন কামতহে অধিক নিয়োজিত কৰাত গুৰুত্ব দি আহিছে । যাৰ ফলত পাঠদানৰ সমগ্ৰ ব্যৱস্থাটোৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে । যেন এক পৰিকল্পিতভাৱে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী শিক্ষাখণ্ডটোক নোহোৱা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰা হৈছে ।
ইতিমধ্যে ৰাজ্যৰ হাজাৰ হাজাৰ শিক্ষানুষ্ঠান একত্রীকৰণৰ নামত নোহোৱা হৈ পৰিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে প্রাথমিক শিক্ষাই হ'ল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মেৰুদণ্ডস্বৰূপ । কিন্তু ৰাজ্যখনত প্রাথমিক স্তৰতে মাধমাৰ শোধাইছে শিক্ষা বিভাগে ।
ৰাজ্যৰ সহস্ৰাধিক প্ৰাথমিক বিদ্যালয় এজনীয়া শিক্ষকৰে পৰিচালিত হৈ আছে । সৰহসংখ্যক শিক্ষানুষ্ঠানত আছে দুজনীয়া শিক্ষক । এই তথ্য খোদ অসম চৰকাৰে বিধানসভাৰ শেহতীয়া অধিৱেশনতে সদৰী কৰিছিল । সেইদৰে অধিকাংশ বিদ্যালয়ৰ আন্তঃগাঁথনিও অতি নিশকতীয়া ।
কিন্তু এনে এক পৰিৱেশৰ পাছতো চৰকাৰখনৰ মন্ত্রী-বিধায়কৰ মুখত সকলো সময়তে উন্নয়নৰ কথাহে শুনিবলৈ পোৱা যায় । অতি পৰিতাপৰ কথা যে ৰাজ্যৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ সংখ্যা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভাৱত দ্রুতগতিত হ্ৰাস পাবলৈ ধৰিছে । সকলো পিতৃ-মাতৃয়ে নিজৰ সন্তানক ভৱিষ্যত গঢ়াৰ বাবে ভাল শিক্ষানুষ্ঠানত দিব বিচাৰে । কিন্তু চৰকাৰী বিদ্যালয়সমূহৰ গৰিষ্ঠসংখ্যকতে সেই পৰিৱেশ গঢ় লৈ নুঠাৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ বিপৰীতে হ্ৰাস পাইছে ।
চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকসকলক চৰকাৰে আন বহু কামত নিয়োজিত কৰাৰ ফলত পাঠদান ব্যাহত হৈছে । এই অভিযোগ আমাৰ নহয় । এই অভিযোগ শিক্ষক সমাজৰ । চাকৰিৰ খাতিৰত নাম প্ৰকাশত অনিচ্ছুক গুৱাহাটীৰ দক্ষিণগাঁও প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ এগৰাকী শিক্ষকে এই সন্দৰ্ভত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
শিক্ষকগৰাকীয়ে কয়, ‘‘চৰকাৰ তথা শিক্ষা বিভাগেই ৰাজহুৱা শিক্ষাখণ্ডৰ ধ্বংসযজ্ঞৰ নেতৃত্ব দিছে । তাৰ শেহতীয়া উদাহৰণ হৈছে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষকক প্ৰধানমন্ত্ৰী গ্ৰামীণ আৱাস যোজনাৰ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰাটো । এই শিক্ষকসকলক আঁচনিখনৰ জৰীপ, পঞ্চায়ত ভিত্তিত হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্রস্তুত কৰা, জিঅ’ টেগিং আৰু তথ্য প্ৰস্তুতৰ কামত নিয়োজিত কৰা হৈছে ৷ ফলস্বৰূপে এজনীয়া শিক্ষকৰে পৰিচালিত বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিবলৈ এতিয়া কোনো নাই । সেইদৰে দুজনীয়া শিক্ষকৰ বিদ্যালয়তো এজনেই সকলো দায়িত্ব ল'বলগীয়া হৈছে । তদুপৰি শিক্ষাৰ্থী অনুপাতে শিক্ষকৰ অভাৱ থকা বিদ্যালয়তো প্ৰভাৱ পৰিছে । ইয়াৰ ফলত বিদ্যালয়বোৰ নামত খোলা আছে যদিও পাঠদান ব্যাহত হৈ পৰিছে । লক্ষণীয়ভাৱে এই সময়চোৱাত বিদ্যালয়বোৰত 'পিৰিডিঅ'টিকেল এচেছমেণ্ট টেষ্ট' অনুষ্ঠিত হৈ আছে । এই সময়তে বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰো প্ৰশিক্ষণ জিলাসমূহত চলিছে । গতিকে হেজাৰ হেজাৰ বিদ্যালয়ত পাঠদান সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যাহত হৈ পৰিছে । নামতহে কেৱল বিদ্যালয় খোলা আছে ।’’
আনহাতে গৰৈমাৰীৰ এখন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে এই সন্দৰ্ভত কয়, ‘‘শিক্ষকক অনা-শৈক্ষিক কামত নিয়োজিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষক সমাজ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সৰৱ হৈ আহিছে । সচেতন মহলেও চৰকাৰৰ এনে কাৰ্যৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে । কিন্তু তাৰপাছতো বিষয়টোত ন্যূনতমো গুৰুত্ব প্ৰদান কৰা নাই শিক্ষা বিভাগে । তাৰ পৰিণতিত শিক্ষক থাকিও বহু বিদ্যালয়ত এনেবোৰ অনা-শৈক্ষিক কামৰ ফলত এতিয়া পাঠদান বন্ধ হৈ পৰিছে ।’’
ইফালে কেৱল দেখুৱাবলৈ বিদ্যালয় খোলা ৰখাৰ বিৰোধিতা কৰিছে শিক্ষক সংগঠনে । অসম ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীয়ে সকলো ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম বহিৰ্ভূত কাম আৰু অনা-শৈক্ষক কাম চলাৰ সময়ত বিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা কৰিবলৈ দাবী জনাইছে । শিক্ষক সংগঠনটোৱে যদিহে বিভাগে বিদ্যালয় খোলা ৰাখি অনা-শৈক্ষিক কামত শিক্ষকক নিয়োজিত কৰে, তেন্তে ৰাজ্যৰ সকলো বিদ্যালয় বন্ধ ৰাখি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি চৰকাৰৰ সকীয়াই দিছে ।
সংগঠনটোৰ প্ৰধান সম্পাদক ৰাতুল চন্দ্ৰ গোস্বামীয়ে কয়, ‘‘ৰাজ্যৰ অধিকাংশ শিক্ষক দীৰ্ঘদিনৰ পৰা বি এল অ' ৰূপেও নিয়োজিত হৈ আহিছে । তাৰ উপৰি শেহতীয়াকৈ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকা পৰ্যবেক্ষণৰ দায়িত্ব দিয়া হয় । এনে ধৰণৰ কামত সঘনে শিক্ষকসকলক নিয়োজিত কৰি অহা হৈছে । শেহতীয়াকৈ প্রধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ বিভিন্ন কামত নিয়োজিত কৰা হৈছে । দুর্ভাগ্যজনকভাৱে এই সময়তে প্রাথমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মূল্যায়নৰ পৰীক্ষাও চলি আছে । এনে অৱস্থাত বিদ্যালয় খোলা ৰখা দেখুৱাই থকাটো শিক্ষাগুৰু আৰু শিক্ষাৰ্থী সকলোৰে বাবে ক্ষতিকাৰক । ২০১৬ চনৰ পাছৰে পৰা এনেবোৰ কাম ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি হৈছে । অনা-শৈক্ষিক কামত শিক্ষকক উপৰ্যুপৰি ব্যৱহাৰ কৰাটোৱে বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ সংখ্যা হ্ৰাস কৰিছে । শিক্ষকক বিদ্যালয়ৰ পৰা অন্য কামত উলিয়াই লৈ গ'লে অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক কিহৰ ভিত্তিত নামভৰ্তি কৰাব ।’’ স্বাভৱিকতে ই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন ৷
