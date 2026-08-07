ETV Bharat / state

শ্ৰেণীকোঠা এৰি লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ শ শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ

প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ শ শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ ৷

Teacher Protest in Lakhimpur
শ্ৰেণীকোঠা এৰি লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ শ শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 7, 2026 at 5:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

লখিমপুৰ : শ্ৰেণীকোঠা এৰি শুকুৰবাৰে শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদত কঁপিল লখিমপুৰ জিলা প্ৰাথমিক শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয় । ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী, লখিমপুৰ মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ শ শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ প্ৰতিবাদেৰে উত্তাল হৈ পৰে শিক্ষা বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ চৌহদ ৷

অভিযোগ অনুসৰি, ৰাজ্যৰ ১৫ হাজাৰৰো অধিক শিক্ষকৰ দৰমহা কোষাগাৰৰ পৰা দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে এছএনএ স্পাৰ্ছ (SNA SPARSH)ৰ জৰিয়তে দৰমহা দিবলৈ চৰকাৰে প্ৰদান কৰা নিৰ্দেশৰ বিৰোধিতাৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীয়ে ৷

শ্ৰেণীকোঠা এৰি লখিমপুৰত প্ৰতিবাদ শ শ শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ মহকুমা প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনীৰ সম্পাদক উপেন গগৈয়ে কয়,"পূৰ্বতে সমগ্ৰ শিক্ষাত কাম কৰি থকা শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰীক বিশেষ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰে পুনৰ নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । পুনৰ নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ নিয়ম অনুসৰি শিক্ষকসকলে স্থানীয় কোষাগাৰৰ জৰিয়তে দৰমহা লাভ কৰিছিল । কিন্তু ২৭ জুলাইত চৰকাৰী নিৰ্দেশনা অনুসৰি এছএনএ স্পাৰ্ছ (SNA SPARSH) যোগে বেতন দিয়াৰ নিৰ্দেশনা আহিছে । আমি সেই নিৰ্দেশনা নামানো ।"

তেওঁ লগতে কয়,"চৰকাৰে আমাৰ দাবী মানি নললে ৰাজ্যৰ শিক্ষা মন্ত্ৰীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত অনির্দিষ্টকালৰ বাবে আমি ধৰ্ণা দিম । যিহেতু ২০১২-২০২১ চন পর্যন্ত সর্বশিক্ষা অভিযান মিচনৰ অধীনত ঠিকাভিত্তিকভাৱে শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । উক্ত শিক্ষকসকলক প্রথমে নিৰ্দিষ্ট দৰমহা আৰু পিছলৈ স্কেল ভিত্তিত দৰমহা প্রদান কৰা হৈছিল । কিন্তু হঠাৎ দিয়া নিৰ্দেশনা পুনৰ বিচাৰ বিবেচনা কৰিব লাগে চৰকাৰে ৷"

উল্লেখ্য যে, প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়লৈ দিয়া পত্র অনুসৰি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে ৩০,৫৪৫ টা আৰু উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়ৰ বাবে ৪,৫৮৮ টা মুঠ ৩৫,১৩৩ টা পদ সৃষ্টি কৰি সমপৰিমাণৰ পদ সৰ্বশিক্ষা অভিযানৰ পৰা বিলুপ্তি কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল । সেই অনুসৰি ৬ আগষ্ট ২০২৪ তাৰিখে প্রকাশিত E-5327/8 বিজ্ঞাপনৰ আধাৰত ২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৪ তাৰিখে নিযুক্তি বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ কৰি ২০২৫ চনলৈ বিশেষ নিযুক্তি প্রক্রিয়া অব্যাহত ৰখা হৈছিল ।

নিযুক্তি লাভ কৰা সকলো শিক্ষকে সর্বশিক্ষা অভিযান মিচনৰ পৰা পদত্যাগ পত্র প্রদান কৰিছে আৰু সর্বশিক্ষা অভিযান মিচনে যথাবিহিতভাবে অব্যাহতি প্রদান কৰিছে । প্রাথমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে দিয়া নিযুক্তি পত্ৰত উল্লেখিত ধৰণে শিক্ষকসকলে বিশেষ তদন্ত এককৰ অনুমতি লাভ কৰি ৰাজ্যিক কোষাগাৰ যোগে অন্যান্য নিয়মীয়া শিক্ষকৰ দৰে দৰমহা ভোগ কৰি আহিছে ।

কিন্তু চলিত বৰ্ষৰ ২৭ জুলাইত সমগ্র শিক্ষা অভিযানৰ পৰা শিক্ষা বিভাগলৈ দিয়া SSA/Actt/SNA-SPARSH/41/2026 নম্বৰ পত্ৰৰ ভিত্তিত E-File No. 822540/3 দিনাংক ৩১ জুলাই ২০২৬ ত স্কুল শিক্ষা বিভাগে সর্বশিক্ষা অভিযানৰ অন্তৰ্গত বিশেষ প্রক্রিয়াৰে নিযুক্ত শিক্ষকসকলৰ দৰমহা SNA-SPARSH মডিউলৰ যোগে ব্যৱস্থাপনা কৰাৰ আদেশ দিয়ে । যিটো সম্পূর্ণৰূপে নীতি বিৰুদ্ধ বুলি প্ৰতিবাদী শিক্ষকসকলে উল্লেখ কৰে ।

লগতে পঢ়ক: বান সাহাৰ্যৰ নামত ব্যাপক খেলিমেলি: বন্ধ হ’ল ভুৱা হিতাধিকাৰীৰ একাউণ্ট

TAGGED:

লখিমপুৰ
লখিমপুৰত শিক্ষকৰ প্ৰতিবাদ
সর্বশিক্ষা অভিযান মিচন
ৰাজ্যিক প্ৰাথমিক শিক্ষক সন্মিলনী
TEACHER PROTEST IN LAKHIMPUR

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.