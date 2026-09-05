কাৰ্বি-আংল জিলাৰ ৰঙাগৰাৰ মোহত মোহাচ্ছন্ন অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষক মুৰুলী বৰা
কলিয়াবৰৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ যোৱাৰ পথত দেওপানী নৈ গামোচা পিন্ধি পাৰ হৈ শিক্ষকতা কৰা মুৰুলী বৰাই অৱসৰৰ পাছতো শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে পাঠদানত ব্যস্ত ৷
Published : September 5, 2026 at 4:13 PM IST
কলিয়াবৰ : দেশে উদযাপন কৰিছে ৬৫ সংখ্যক শিক্ষক দিৱস । দেশৰ ভৱিষ্যত গঢ়াৰ মূল স্থপতি শিক্ষকসকলৰ ঐকান্তিক প্ৰচেষ্টা আৰু অমূল্য অৱদানক সন্মান আৰু প্ৰশংসা কৰাৰ বাবে উৎসৰ্গিত এই বিশেষ দিনটো ।
ভাৰতৰ দ্বিতীয় ৰাষ্ট্ৰপতি তথা প্ৰখ্যাত দাৰ্শনিক ড৹ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণণৰ জন্মদিনটো (৫ ছেপ্টেম্বৰ) তেখেতৰ ইচ্ছা অনুসৰিয়েই তেওঁক সন্মান জনাই এই দিৱসটো পালন কৰা হয় । শিক্ষাৰ প্ৰতি ড৹ ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু সমাজ পৰিৱৰ্তনৰ বাবে শিক্ষকৰ শক্তি আৰু সামৰ্থৰ ওপৰত থকা তেওঁৰ বিশ্বাসে এই দিনটোক অধিক মহীয়ান কৰি তোলে ।
সমাজ গঠনত শিক্ষকৰ ভূমিকা অপৰিসীম । সেয়ে শিক্ষক এটি সাধাৰণ শব্দ নহয়, যি হৈছে ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ অন্যতম পথ প্ৰদৰ্শক । শিক্ষক সমাজে জ্ঞানচক্ষুৰ জ্যোতিৰে সমাজৰ অন্ধকাৰ বিনাশি পোহৰৰ বাট কাটিবলৈ শিকায় । এক অসাধাৰণ ব্যক্তিত্বক প্ৰতিনিধিত্ব কৰে এই যাদুকৰী শিক্ষক শব্দটোৱে ।
- শিক্ষক মুৰুলী বৰা
শিক্ষক - তিনিটা অক্ষৰৰে সজ্জিত এই বিশেষ শব্দটোত এক গূঢ়াৰ্থ অন্তৰ্নিহিত হৈ আছে । 'শি' অৰ্থাৎ শিষ্টাচাৰ; 'ক্ষ' অৰ্থাৎ ক্ষমা; 'ক' অৰ্থাৎ কৰুণা । এগৰাকী আজীৱন শিক্ষক কলিয়াবৰৰ নিবাসী মুৰুলী বৰাৰ এই তিনিটা গুণ মূৰ্তমান হৈ আছে ।
শিক্ষকতাক জীৱনৰ ব্ৰত হিচাপে গ্ৰহণ কৰি গুৰু-শিষ্যৰ মণিকাঞ্চন সংযোগৰ বাৰ্তাবাহক হিচাপে অহৰহ ধাৱমান হৈ থকা এইগৰাকী গুৰুৰ যোৱা ২০২৪ চনৰ ৩০ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে শিক্ষকতা জীৱনৰ সামৰণি পৰিছিল ।
কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাৱে, চৰকাৰী নিয়ম মতে শিক্ষকতাৰ পৰা অৱসৰ ল'লে যদিও কায়িকভাৱে আজিও শিক্ষাৰ্থীক নিয়মীয়াকৈ পাঠদান কৰাই আছে ৷ এসময়ৰ দুৰ্গম কাৰ্বি আংলঙৰ ৰঙাগৰালৈ দেওপানী নৈ গামোচা পিন্ধি পাৰ হৈ শিক্ষকতা কৰা মুৰুলী বৰাই অৱসৰৰ পাছতো শিক্ষকতাৰ দায়িত্ব আজিলৈকে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে পালন কৰি আছে ।
শিক্ষকতা বৃত্তি নহয়, ই এক সেৱা, সেই মনোভাৱেৰেই সুদীৰ্ঘ কাল এই পবিত্ৰ সেৱাত নিয়োজিত হৈ আনুষ্ঠানিকভাৱে বিদায় ল'লে যদিও নিয়মীয়াকৈ আজিও ৰঙাগৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰি আছে ।
নগাঁও আৰু কাৰ্বি-আংলং জিলাৰ সীমামূৰীয়া চুচেনধেণ্টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অপ্ৰাদেশিকৃত ৰঙাগৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ১৯৮৯ চনতে কলিয়াবৰৰ হাটবৰৰ দাঁতকটা গাঁৱৰ নিৱাসী বিজ্ঞান স্নাতক মুৰুলী বৰা শিক্ষক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল । কাৰ্বি-আংলঙৰ এক পিছ পৰা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা সমাজ জীৱনৰ লগত একত্ম হৈ কেৱল বিদ্যালয়ৰ চাৰি বেৰৰ মাজতে নিজকে আৱদ্ধ নাৰাখি তেওঁ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সকলো দিশতে আগবঢ়াই নিয়াৰ য'ত্ন কৰিছিল ।
শিক্ষকতাক প্ৰকৃত সেৱা ৰূপে গ্ৰহণ কৰা ৰঙাগৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মুৰুলী বৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ লগতে সমাজিক, প্ৰাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ক্ৰীড়া প্ৰায় সকলো দিশতে আগবঢ়াই নিবলৈ প্ৰয়াস কৰিছে ।
সাধাৰণতে কাৰ্বি বসতি প্ৰধান অঞ্চলটোত উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়খনৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল স্বভাৱতে অন্তৰ্মুখী, বিভিন্ন অভাৱ-অভিযোগেৰে ভাৰাক্ৰান্ত । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ এনে স্পৰ্শকাতৰ দিশসমূহ বুজি উঠি তেওঁলোকৰ ব্যক্তিত্ব বিকাশৰ বাবে বিভিন্ন পন্থা অৱলম্বন কৰি সহকৰ্মী শিক্ষকসকলৰ সহযোগত বৰাই পাৰ্যমানে সকলো কাম কৰি গৈছিল ৷
এইগৰাকী শিক্ষকৰ নেতৃত্বত বিদ্যালয়খনত প্ৰায় প্ৰতিটো পালনীয় দিৱস ব্যতিক্ৰমী ৰূপত পালন কৰি আহিছে । এই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে কাৰ্বি গীত-মাতৰ চৰ্চা কৰাৰ লগতে ভাষাৰ সমস্যা নেউচি ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীত, অসম সংগীত, জ্যোতি সংগীত, বিষ্ণু প্ৰসাদ ৰাভা সংগীত, ভূপেন্দ্ৰ সংগীত গোৱাৰ প্ৰয়াস কৰি সংগীতৰ মহাসংগ্ৰামত স্থান লাভ কৰিবলৈও সক্ষম হৈছে ৷
ৰঙাগৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰকৃত ত্ৰাণকৰ্তা, প্ৰাণ দিওঁতা মুৰুলী বৰাই শিক্ষকতা জীৱনৰ বিদায় বেলাত উপস্থিত হৈ অতীত ৰোমন্থন কৰি পুলকিত হৈ উঠিলেও, বিদ্যালয়খনৰ পৰা চৰকাৰী নিয়ম পালন কৰি কায়িকভাৱে বিদায় ল'লেও বিদ্যালয়খনৰ মৰম আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ আগ্ৰহ হয়তো নেউচিব নোৱাৰিব । সেয়ে মনত মুৰুলী বৰাই কিছু পৰিকল্পনাও পুহি ৰাখিছে ।
- অৱসৰৰ পাছৰ কাম
২০২৪ চনৰ ছেপ্টেম্বৰ মাহত কাৰ্বি আংলং জিলাৰ ৰঙাপৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰি প্ৰধান শিক্ষক ৰূপে অৱসৰ লোৱা মুৰুলী বৰাই এতিয়াও নিয়মীয়াকৈ পাঠদান কৰি শিক্ষকতা যে কেৱল এক বৃত্তিয়ে নহয় ই এক সাধনা সেই কথা পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে ।
অৱসৰৰ পাছতো বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰাৰ সন্দৰ্ভত বৰাই কয়, ‘‘অৱসৰৰ পাছতো আজিলৈকে বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰি আছো ৷ শিক্ষকতাৰ বৃত্তিত এতিয়ালৈকে জড়িত হৈ থাকিবলৈ পাই নিজকে ধন্য মানিছো । অৱসৰৰ গ্ৰহণ কৰিলেই যে আমি সেই বৃত্তিটো এৰিম, তেনেকুৱা কথা নহয় । সেই বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মৰমৰ বাবেই এতিয়াও গৈ আছো ।’’
বৰাই আৰু কয়, ‘‘মূলত বিদ্যালয়খনত শিক্ষকৰ অভাৱ । ২০১৮, ২০২২, ২০২৪ আৰু ২০২৫ চনত চাৰিগৰাকীকৈ শিক্ষকে অৱসৰ গ্ৰহণ কৰে । মাত্ৰ দুগৰাকী সহকাৰী শিক্ষকৰেই নৱম আৰু দশম শ্ৰেণীৰ পাঠদান কৰিবলগীয়া হৈছে । অৱশ্যে শেহতীয়াকৈ প্ৰধান শিক্ষকক নিযুক্তি দিছে । কিন্তু দুজন শিক্ষকৰে এগৰাকী প্ৰধান শিক্ষকে বিদ্যালয় চলাব নোৱাৰে বুলি মোৰ নিজৰ অভিজ্ঞতাৰ পৰাই উপলব্ধি কৰো । বৰ্তমান প্ৰাদেশিকীকৃত বিদ্যালয়খনত নতুন শিক্ষক নিযুক্তি দিয়া নাই আৰু বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতি বা ৰাইজ মিলিও শিক্ষক এজনক বিদ্যালয়ত পাঠদান কৰিবলৈ দিব নোৱাৰে । গতিকে, ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অসুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিয়েই মই পাঠদান কৰি আছো ।’’
১৯৮৭ চনতে কলিয়াবৰৰ তেতিয়াৰ অপ্ৰাদেশীকৃত চিকনি বৰহোলা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত শিক্ষকৰূপে শিক্ষক জীৱন পাতনি মেলা মুৰুলী বৰাই দুবছৰৰ পাছতেই কাৰ্বি-আংলং জিলাৰ ৰঙাপৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত যোগদান কৰিছিল । বৰ্তমানৰ আৰু পূৰ্বৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ মানসিকতাৰ পৰিৱৰ্তনৰ ক্ষেত্ৰত মুৰুলী বৰাই ছাত্ৰ-শিক্ষকৰ বৰ্তমানৰ সম্পৰ্কটো যথেষ্ট বন্ধুত্বপূৰ্ণ আৰু সক্ৰিয় বুলি অনুভৱ কৰে ।
বৰাই কয়, ‘‘আগৰ দিনৰ দৰে শিক্ষকক এতিয়াও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে সন্মান কৰে । মাত্ৰ এতিয়াৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে শিক্ষকৰ লগত বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰাৰ লগতে নিসংকোচে শিক্ষকৰ লগত মত-বিনিময় কৰে । ময়ো এনে এক বন্ধুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছো ৷’’
কলিয়াবৰৰ সীমামূৰীয়া চুচেনধেণ্টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অপ্ৰাদেশিকৃত ৰঙাগৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ১৯৮৯ চনতেই শিক্ষক হিচাপে নিয়োজিত হৈছিল কলিয়াবৰৰ হাটবৰৰ দাঁতকটা গাঁৱৰ নিৱাসী বিজ্ঞান স্নাতক মুৰুলী বৰা । কাৰ্বি-আংলঙৰ এক পিছ পৰা অঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী তথা সমাজ জীৱনৰ লগত একাত্ম হৈ কেৱল বিদ্যালয়ৰ চাৰি বেৰৰ মাজতে নিজকে আৱদ্ধ নাৰাখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সকলো দিশতে আগবঢ়াই নিয়াৰ য'ত্ন কৰিলে ।
শিক্ষকতাক প্ৰকৃত সেৱা ৰূপে গ্ৰহণ কৰা ৰঙাগৰা উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষক মুৰুলী বৰাই ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক পাঠ্যক্ৰমৰ শিক্ষাৰ লগতে সমাজিক, প্ৰাকৃতিক, সাংস্কৃতিক, ক্ৰীড়া প্ৰায় সকলো দিশতে আগবঢ়ায় আহিছে ।