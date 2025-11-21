ETV Bharat / state

শিক্ষামূলক ভ্ৰমণত ছাত্ৰীৰ সৈতে অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলাই ৰঙাঘৰত শিক্ষক

ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰীক নিচাজাতীয় দ্ৰব্য খুৱাই অপকৰ্মৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 9:56 AM IST

3 Min Read
ডিব্ৰুগড়: পুৱাৰ পৰা আবেলিলৈকে শ্ৰেণীকোঠাত জ্ঞান বিলাই থকা শিক্ষকৰ ওচৰতো সুৰক্ষিত নহয় ছাত্ৰী । এইবাৰ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ যোৱা ছাত্ৰীক গাড়ীৰ ভিতৰতে অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰণৰ চেষ্টা চলাই ৰঙাঘৰৰ আলহী হ'ল এজন শিক্ষক আৰু তেওঁৰ সহযোগী । এই ঘটনাক লৈ ডিব্ৰুগড়ৰ সচেতন ৰাইজে উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে । ডিব্ৰুগড়ৰ লেজাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে অসৎ চৰিতাৰ্থ পূৰ্ণৰ চেষ্টা চলাই ৰঙাঘৰলৈ আতোৱাৰ ৰহমান নামৰ বিদ্যালয়খনৰ এজন শিক্ষক ।

ঘটনা অনুসৰি লেজাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল যোৱা দেওবাৰে গৈছিল শিৱসাগৰলৈ শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে ।‌ অভিযোগ অনুসৰি শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ পৰা ঘূৰি অহা পথত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক ৰহমানে পানীৰ সৈতে নিচাযুক্ত দ্ৰব্য মিহলাই কৌশলেৰে ছাত্ৰীক সেৱন কৰোৱাই শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত স্পৰ্শৰ চেষ্টা চলায় ।

সেই সময়ত ছাত্ৰীসকলে আন শিক্ষকক এই বিষয়ে কোনো অভিযোগ দিয়া নাছিল যদিও ঘৰলৈ আহি নিজৰ পিতৃ-মাতৃক অৱগত কৰাত ঘটনাটো পোহৰলৈ আহে । ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে বৰবৰুৱা থানাত একাংশ অভিভাৱকে দিয়া গোচৰৰ ভিত্তিত ডিব্ৰুগড় আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত কৰি 110/2025 U/S 75(2) BNS R/W sec 10 of POCSO act and R/W sec 75/77 of JJ Act অধীনত এটা গোচৰ ৰুজু কৰি শিক্ষক আতোৱাৰ ৰহমান আৰু তেওঁ সহযোগী ৰাজেশ ঠাকুৰ নামৰ এজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি কেন্দ্রীয় কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে ।

অভিযুক্ত শিক্ষক আতোৱাৰ ৰহমানৰ ঘৰ ধুবুৰীৰ বিলাসীপাৰাত বুলি জানিব পৰা গৈছে । বিগত দুটা মান বছৰে ৰহমানে বিদ্যালয়খনত যোগদান কৰি বিদ্যালয়খনৰ ওচৰতে ভাৰাঘৰত আছিল । আনহাতে ঘটনাত জড়িত আনজন অভিযুক্ত ৰাজেশ ঠাকুৰৰ নাছিল বিদ্যালয়খনৰ লগত কোনো সম্পর্ক । শিক্ষক আতোৱাৰ ৰহমানে পৰিকল্পনা কৰিয়েই ৰাজেশ ঠাকুৰ নামৰ যুৱকজনক ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে লৈ গৈছিল শিক্ষামূলক ভ্ৰমণলৈ । এই ঘটনা বৃহস্পতিবাৰে ৰাজহুৱা হোৱা পাছতেই ডিব্ৰুগড়ত সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ চাঞ্চল্য ।

আন শিক্ষকৰ সৈতে ছাত্ৰীসকলৰ বাছত আছিল অভিযুক্ত শিক্ষকজন:

ঘটনা ৰাজহুৱা হোৱা পাছতেই বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হোৱা সাংবাদিকৰ আগত বিদ্যালয়খনৰ শিক্ষক হীৰেন কুমাৰ সন্দিকৈয়ে কয়, "লেজাই উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা ৭৯ গৰাকী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী লৈ শিৱসাগৰলৈ যোৱা হৈছিল শিক্ষামূলক ভ্ৰমণৰ বাবে । দুখন বাছত যোৱা হৈছিল । এখন বাছত ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে আন কেইবাজনো শিক্ষকৰ সৈতে অভিযুক্ত শিক্ষক আতোৱাৰ ৰহমানো আছিল । তেওঁ ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ।"

ঘটনাৰ উচিত তদন্তৰ দাবী আছুৰ:

বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়খনত হৈ উপস্থিত ঘটনাৰ বুজ লয় আছুৰ এটা সঁজাতি দলে । ঘটনাৰ বুজ লৈ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ উপ-সভাপতি জনাৰ্দন ভৰলুৱাই কয়, "বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষই ছাত্ৰীসকলৰ সৈতে এগৰাকীও শিক্ষয়িত্ৰীক নিয়া নাছিল । ফলত সংঘটিত হয় এই অবাঞ্চিত ঘটনাটো । এই ঘটনাক ছাত্ৰ সন্থাৰ মজিয়াৰ পৰা তীব্ৰ গৰিহণা দিছোঁ । লগতে ঘটনাৰ লগত জড়িতসকলক কঠোৰ শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।"

