চৰাইদেউৰ বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীক প্ৰহাৰ-কাণ্ড; ভুল স্বীকাৰ কৰা নাই অভিযুক্ত শিক্ষকে

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰৰ অভিযোগত অভিযুক্ত শিক্ষকক গ্ৰেপ্তাৰ । চৰাইদেউৰ মথুৰাপুৰ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত সংঘটিত হৈছে এই কাণ্ড । চিচি টিভি ফুটেজে সৰ্বত্ৰ লগাইছে কন্দল।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 14, 2026 at 5:34 PM IST

মৰাণ : এষাৰ কথা আছে যে 'চেকনিৰ আগত বিদ্যা' । তাহানিৰ দিনত শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শাৰীৰিক শাস্তি প্ৰদানেৰে শিক্ষাদান কৰাৰ পদ্ধতি প্ৰায় সাধাৰণ আছিল । আনকি প্ৰায়বোৰ বিদ্যালয়তে এনে একোগৰাকী শিক্ষক আছিল যাৰ ভয়ত থৰহৰি কম্পমান হৈ আছিল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল । এনেধৰণৰ শাৰীৰিক শাস্তি প্ৰদানেৰে তেনে শিক্ষকে উদণ্ড ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শান্ত কৰাৰ লগতে অধ্যয়নৰ প্ৰতি মনোযোগ বৃদ্ধি কৰিছিল আৰু বহু ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ সুফলো লাভ কৰা হৈছিল ।

কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমূল পৰিৱৰ্তন সাধন হয় আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শাৰীৰিক শাস্তি প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষকক বাৰণ কৰা হৈছে । কিন্তু এতিয়াও ৰাজ্যৰ বিভিন্ন বিদ্যালয়ত শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক শাৰীৰিক শাস্তি প্ৰদানক লৈ বিভিন্ন সময়ত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈ আহিছে । বহু ক্ষেত্ৰত শিক্ষকক ইয়াৰ বাবে বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ বা সংশ্লিষ্ট বিভাগে জবাবদিহি কৰাৰ লগতে কঠোৰ ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰাৰ উদাহৰণ আছে ।

অভিযুক্ত শিক্ষক আৰিফুল ইছলাম (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ পুনৰ তেনে এক বিতৰ্কিত ঘটনা সৃষ্টি হৈছে চৰাইদেউৰ এখন বিদ্যালয়ত । এগৰাকী শিক্ষকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে । ইতিমধ্যে অভিভাৱকৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত স্থানীয় আৰক্ষীয়ে শিক্ষকগৰাকীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা চলাইছে যদিও অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীয়ে কিন্তু নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰা নাই ।

ৰাজ্যৰ শিক্ষা বিভাগে প্ৰতিখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ত গুণগত শিক্ষা ব্যৱস্থা নিশ্চিত কৰাৰ বাবে চেষ্টা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ চাহ বাগিচা অঞ্চলৰ এখন বিদ্যালয়ত সংঘটিত এই ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে । চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ বাগিচা প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত এজন শিক্ষকে কেইবাগৰাকীও ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক উপৰ্যুপৰি প্ৰহাৰ কৰা ভিডিঅ' বিদ্যালয়খনৰ শ্ৰেণীকোঠাত থকা চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হয় । আৰিফুল ইছলাম নামৰ শিক্ষকজনে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰা এই দৃশ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে অঞ্চলটোত তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

চিচিটিভি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্যত বিদ্যালয়খনৰ প্ৰথম মহলাৰ খিৰিকীয়েদি এজন ছাত্ৰক তললৈ পেলাই দিবলৈ শিক্ষকজন উদ্যত হোৱাৰ দৃশ্যও দেখা গৈছে (অৱশ্যে ইটিভি ভাৰতে এই ভিডিঅ'ৰ সত্যাসত্য পৰীক্ষা কৰা নাই) । যোৱা ২৭ এপ্ৰিল তাৰিখে এই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছত একাংশ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে অভিভাৱকক অৱগত কৰা পাছতেই সমগ্ৰ ঘটনা পোহৰলৈ আহে ।

ইফালে এই ঘটনাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত বিয়পি পৰাৰ পিছত বৃহস্পতিবাৰে বিদ্যালয়খনৰ প্ৰধান শিক্ষক নাচিৰ ৰহমানে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আৰিফুল ইছলাম নামৰ সহকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে বিদ্যালয়ৰ পঞ্চম শ্ৰেণীত পাঠদান কৰে । আমাৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো শ্ৰেণীকোঠাত চিচিটিভি কেমেৰা আছে যদিও তেওঁৰ শ্ৰেণীকোঠাৰ চিচিটিভিৰ দিশ প্ৰায় সলনি হৈ থাকে । তেতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক সোধাত কয়, ছাৰে আমাক চিচিটিভি ঘূৰাই দিবলৈ ক‌য় আৰু আমাক মালিচ কৰিবলৈ লগাই দিয়ে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "শিক্ষকগৰাকীৰ এই কাৰুকাৰ্য ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক অৱগত কৰিছিলোঁ । কিন্তু যোৱা ৬ মে' তাৰিখে এজন ছাত্ৰৰ পিঠিত গোৰ মাৰিছে, এগৰাকী ছাত্ৰীক বৰ্বৰভাৱে পিটিছে । সেইদিনা ভিডিঅ'সহ বিদ্যালয়ৰ পৰিদৰ্শকক দি অভিযোগ দাখিল কৰোঁ । আমাৰ অভিযোগৰ পাছতে বিভাগে তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । কিন্তু এনে ঘটনাৰ পৰা বিদ্যালয়লৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী নহা হৈছে । তেওঁ পাঠদান কৰা শ্ৰেণীটোত ৩০ জন ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছিল যদিও এইকেইদিন চাৰি-পাঁচজনহে আহিছে ।"

আনহাতে, এই ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পাছতে চৰাইদেউ জিলাৰ চাহ জনজাতীয় ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়া আৰু অভিভাৱকসকলে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকৰ পৰা শ্ৰেণীকোঠাত সংযোগ কৰি থোৱা চিচিটিভি কেমেৰাৰ দৃশ্য পৰীক্ষা কৰাত ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ অভিযোগ সত্য প্ৰমাণিত হয় । মথুৰাপুৰৰ এই প্ৰাথমিক বিদ্যালয়খনত সংঘটিত ঘটনাটোৰ প্ৰতিবাদ জনাইছে আটছাই ।

বুধবাৰে অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে বিভাগীয় ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাই চৰাইদেউ জিলা উপায়ুক্তক স্মাৰক-পত্ৰ দাখিল কৰিছিল সংগঠনটোৱে । ইয়াৰ পাছতে নিশাতেই অভিযুক্ত শিক্ষকগৰাকীক আটক কৰি আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে । ছাত্ৰ-ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰা ঘটনাৰ ভিডিঅ' সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ হোৱাত এতিয়া শিক্ষক আৰিফুল ইছলামক তীব্ৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছে বিদ্যালয়ৰ অভিভাৱকসকলৰ লগতে সচেতন ৰাইজে ।

সমগ্ৰ ঘটনাক লৈ আটছাৰ বিষয়ববীয়াসকলে কয়, "এই ঘটনা বহু পলমকৈ আমি গম পাইছোঁ । গম পোৱাৰ পাছতে বিদ্যালয়ৰ প্ৰধান শিক্ষকে আমাক চিচিটিভিৰ ভিডিঅ' দিছিল, সেয়া চাই আমি আচৰিত হৈ গৈছোঁ । বিদ্যালয়ৰ ওপৰ মহলাত সহকাৰী শিক্ষকগৰাকীয়ে পাঠদান কৰে আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক অতি নিৰ্মমভাৱে প্ৰহাৰ কৰিছে । এজন ছাত্ৰক ওপৰ মহলৰ পৰা পেলাই দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে । শিক্ষকগৰাকীৰ এই বৰ্বৰতা দেখি ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল শংকিত হৈছে । এই ঘটনাক আটছাই কঠোৰ ভাষাৰে গৰিহণা দিছোঁ আৰু শিক্ষকগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ দাবী জনাইছোঁ ।"

উল্লেখ্য যে অভিভাৱকৰ এজাহাৰৰ ভিত্তিতে মথুৰাপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰিফুল ইছলামক পকছ' (pocso) আইনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে । আৰক্ষী বিষয়াই জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি, মথুৰাপুৰ আৰক্ষী থানাত 16/26 us 117(2)/125/351(2) Pocso 75 jjb act-ত সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত কৰা হৈছে । বৃহস্পতিবাৰে শিক্ষকগৰাকীক থানাতে জেৰা চলাই শুকুৰবাৰে কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । কিন্তু শিক্ষকগৰাকীয়ে নিজৰ ভুল স্বীকাৰ কৰা নাই বুলি মথুৰাপুৰ আৰক্ষী থানাৰ বিষয়াগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ।

