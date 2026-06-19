ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন
নিলম্বিত হ'ল নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা শিক্ষক । যোৱা ১৬ জুনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল শিক্ষকগৰাকীক ।
Published : June 19, 2026 at 2:18 PM IST
ধুবুৰী: কিছমত হাসদহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আব্দুল মোন্নাফ শেখৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ ।
নাবালিকা ছাত্ৰীৰ সৈতে অশালীন আচৰণৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধুবুৰীৰ কালাহাটস্থিত কিছমত হাসদহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল মোন্নাফ শেখক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হয় ।
ধুবুৰী জিলা শিক্ষাখণ্ডৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ পত্ৰত এই কথাৰ উল্লেখ কৰে ।
উক্ত নিৰ্দেশ অনুসৰি, ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ধুবুৰী থানাৰ ২১৭/২০২৬ নম্বৰ গোচৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ লগতে পকশ্ব' আইন, ২০১২-ৰ ধাৰা ১০/২১(২)ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আব্দুল মোন্নাফ শেখক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হয় ।
নিলম্বনকালত তেওঁ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি জীৱিকাভাট্টা লাভ কৰিব বুলি আদেশত উল্লেখ কৰা হৈছে ।
উল্লেখ্য যে, যোৱা ১৬ জুনত ধুবুৰীৰ কিছমত হাসদহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী নাবালিকা ছাত্ৰীৰ সৈতে অশালীন আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি, অভিযুক্ত শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অশালীন আচৰণ কৰাৰ লগতে ঘটনাটো কাকো নজনাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ।
পিছত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছতেই ধুবুৰীৰ শৌলমাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় ।এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে শিক্ষকজনক ১৬ জুনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ আন কেইবাজনো শিক্ষককো সোধা-পোচাৰ বাবে জেৰা কৰিছিল ।
ইফালে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যালয় চৌহদত বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । অবিভক্ত গোৱালপাৰা আক্ৰাছুৰ ধুবুৰী জিলা কমিটীৰ সম্পাদক দামোদৰ ৰায়ে কয়,"আব্দুল মোন্নাফ শেখ নামৰ শিক্ষকজনক শিক্ষক বুলি ক'লে ভুল হ'ব । তেওঁ হৈছে সমাজৰ কলংক । তেওঁ অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ।"