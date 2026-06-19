ETV Bharat / state

ধুবুৰীত যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন

নিলম্বিত হ'ল নাবালিকাক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা শিক্ষক । যোৱা ১৬ জুনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল শিক্ষকগৰাকীক ।

Teacher arrested for sexual assault allegation suspended in Dhuburi
যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 19, 2026 at 2:18 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী: কিছমত হাসদহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক আব্দুল মোন্নাফ শেখৰ বিৰুদ্ধে শিক্ষা বিভাগৰ কঠোৰ পদক্ষেপ ।

নাবালিকা ছাত্ৰীৰ সৈতে অশালীন আচৰণৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা ধুবুৰীৰ কালাহাটস্থিত কিছমত হাসদহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক আব্দুল মোন্নাফ শেখক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হয় ।

যৌন নিৰ্যাতনৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা শিক্ষকক নিলম্বন (ETV Bharat Assam)
Teacher arrested for sexual assault allegation suspended in Dhuburi
নিলম্বিত শিক্ষকগৰাকী (ETV Bharat Assam)

ধুবুৰী জিলা শিক্ষাখণ্ডৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকে বৃহস্পতিবাৰে জাৰি কৰা এক নিৰ্দেশ পত্ৰত এই কথাৰ উল্লেখ কৰে ।

উক্ত নিৰ্দেশ অনুসৰি, ধুবুৰী আৰক্ষী অধীক্ষকৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত ধুবুৰী থানাৰ ২১৭/২০২৬ নম্বৰ গোচৰত ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ বিভিন্ন ধাৰাৰ লগতে পকশ্ব' আইন, ২০১২-ৰ ধাৰা ১০/২১(২)ৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আব্দুল মোন্নাফ শেখক তাৎক্ষণিকভাৱে নিলম্বন কৰা হয় ।

Teacher arrested for sexual assault allegation suspended in Dhuburi
ধুবুৰী জিলা শিক্ষাখণ্ডৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ জাননী (ETV Bharat Assam)

নিলম্বনকালত তেওঁ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি জীৱিকাভাট্টা লাভ কৰিব বুলি আদেশত উল্লেখ কৰা হৈছে ।

উল্লেখ্য যে, যোৱা ১৬ জুনত ধুবুৰীৰ কিছমত হাসদহ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ এগৰাকী নাবালিকা ছাত্ৰীৰ সৈতে অশালীন আচৰণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছিল । অভিযোগ অনুসৰি, অভিযুক্ত শিক্ষকজনে শ্ৰেণীকোঠাত ছাত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে অশালীন আচৰণ কৰাৰ লগতে ঘটনাটো কাকো নজনাবলৈ হেঁচা প্ৰয়োগ কৰিছিল ।

পিছত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক ঘটনাৰ বিষয়ে অৱগত কৰাৰ পিছতেই ধুবুৰীৰ শৌলমাৰী আৰক্ষী পহৰা চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰা হয় ।এজাহাৰৰ ভিত্তিত আৰক্ষীয়ে শিক্ষকজনক ১৬ জুনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি তদন্ত আৰম্ভ কৰাৰ লগতে বিদ্যালয়খনৰ আন কেইবাজনো শিক্ষককো সোধা-পোচাৰ বাবে জেৰা কৰিছিল ।

ইফালে ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যালয় চৌহদত বিভিন্ন দল-সংগঠন আৰু স্থানীয় ৰাইজে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল । অবিভক্ত গোৱালপাৰা আক্ৰাছুৰ ধুবুৰী জিলা কমিটীৰ সম্পাদক দামোদৰ ৰায়ে কয়,"আব্দুল মোন্নাফ শেখ নামৰ শিক্ষকজনক শিক্ষক বুলি ক'লে ভুল হ'ব । তেওঁ হৈছে সমাজৰ কলংক । তেওঁ অভিযুক্ত শিক্ষকজনৰ কঠোৰতম শাস্তিৰ দাবী জনাইছে ।"

লগতে পঢ়ক: কলিয়াবৰত কংগ্ৰেছ ঘাঁহে আতংকিত কৰিছে জনতাক?

যাব নোৱাৰে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহন, পথৰ বাবেই বিদ্যালয় এৰিছে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে

TAGGED:

SEXUAL ASSAULT
শিক্ষকক নিলম্বন
ধুবুৰী
ইটিভি ভাৰত অসম
TEACHER SUSPENDED

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.