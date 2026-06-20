ETV Bharat / state

ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শিক্ষক

নাৰী নিৰ্যাতনৰ এটাৰ পিচত আন এটা ঘটনাই জোঁকাৰিছে ধুবুৰীক ।

Teacher arrested for alleged sexual assault of student in Dhubr
ধুবুৰীত ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শিক্ষক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 20, 2026 at 12:40 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ধুবুৰী : ধুবুৰী জিলাৰ বিভিন্ন ঠাইত বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰিছে নাৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা । বিগত কেইবাদিনত এনে ঘটনা সংঘটিত হৈ থকাত উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে সচেতন মহল । ইয়াৰ মাজতেই আৰক্ষীৰ জালত পৰিল আন এজন অভিযুক্ত শিক্ষক ।

গুৰু-শিক্ষাৰ্থীৰ পৱিত্ৰ সম্পৰ্কক কলুষিত কৰা শিক্ষকজনৰ বিৰুদ্ধে আছে ছাত্ৰীক অশালীন ব্য়ৱহাৰ কৰাৰ লগতে অশ্লীল প্ৰস্তাৱ দিয়াৰ বহুকেইটা অভিযোগ । বিগত সময়ত অভিযুক্ত শিক্ষকজনে ছাত্ৰীৰ সৈতে এনে ব্য়ৱহাৰ কৰি থকাৰ পিচত শেহতীয়াকৈ পোহৰলৈ আহিছে তেওঁৰ এনে কু-কাৰ্য ।

ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ শিক্ষক (ETV Bharat Assam)

এইবাৰ ছাত্ৰীক অশালীন আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল ধুবুৰীৰ গৌৰীপুৰ পিচি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক দিলবৰ আলী । ধুবুৰীত এটাৰ পিচত এটাকৈ ছাত্ৰীৰ ওপৰত যৌন নিৰ্যাতনৰ ঘটনা সংঘটিত হ'বলৈ ধৰিছে । জিলাখনত একাংশ শিক্ষকৰ কু-কাহিনী পোহৰলৈ অহাত সচেতন লোকৰ চকু কঁপালত উঠিছে ।

ধুবুৰীৰ কিছমত হাছদহ হাইস্কুলত আব্দুল মোন্নাফ শ্বেখ নামৰ এজন শিক্ষকে বিদ্যালয়খনৰ নৱম শ্ৰেণীৰ এগৰাকী ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱাৰ ঘটনাৰ শাম নৌযাওঁতেই জিলাখনৰ আন এজন শিক্ষকে ছাত্ৰীৰ ওপৰত শাৰীৰিক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰাৰ অভিযোগত ৰঙাঘৰৰ ভাত খাবলগীয়া হৈছে । গৌৰীপুৰত ছাত্ৰীক অশালীন আচৰণ কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে বৃহস্পতিবাৰে নিশা শিক্ষকজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ৷

উত্থাপিত অভিযোগ মতে, জিলাখনৰ ঐতিহ্যবাহী পিচি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ সহকাৰী শিক্ষক দিলবৰ আলীয়ে বিদ্যালয়খনৰ নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকীক অশালীন ব্যৱহাৰ কৰিছিল । পিছত ছাত্ৰীগৰাকীয়ে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষক মেহবুব হুছেইনক অৱগত কৰাত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে ঘটনাটো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ জিলাখনৰ বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকক অৱগত কৰে । বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শকে বৃহস্পতিবাৰে উক্ত বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ চৰজমিন তদন্ত কৰি সহকাৰী শিক্ষক দিলবৰ আলীৰ বিৰুদ্ধে আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মেহবুব হুছেইনক নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে ।

পাছত এই ঘটনা সন্দৰ্ভত স্থানীয় গৌৰীপুৰ থানাত ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষই এজাহাৰ দাখিল কৰাত আৰক্ষীয়ে বিদ্যালয়ত উপস্থিত হৈ সহকাৰী শিক্ষক দিলবৰ আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে । এই সন্দৰ্ভত বিদ্যালয়খনৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ মেহবুব হুছেইনে সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত কয়, "POCSO আইনৰ বাধ্যবাধকতা অনুসৰি বিষয়টো তাৎক্ষণিকভাৱে ঊৰ্ধ্বতন কৰ্তৃপক্ষক জনোৱা হয় । ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আইনগত দায়িত্ব পালন কৰি গৌৰীপুৰ আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে ।"

ভাৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষগৰাকীয়ে লগতে কয়, "বিদ্যালয়খনত অধ্যয়ন কৰা প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ সুৰক্ষা আমাৰ সৰ্বোচ্চ অগ্ৰাধিকাৰ । তদন্তত সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আগবঢ়োৱা হ'ব আৰু আইনত যি ব্যৱস্থা আছে, সেয়া অনুসৰণ কৰা হ'ব ।

লগতে পঢ়ক :ছাত্ৰীক যৌন নিৰ্যাতন চলোৱা প্ৰধান শিক্ষকক ৭ বছৰৰ কাৰাদণ্ড

অপহৰণ আৰু যৌন নিৰ্যাতনৰ গোচৰ: অভিযুক্তক ১০ বছৰৰ সশ্ৰম কাৰাদণ্ড

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসম
POCSO
নাৰী নিৰ্যাতন
গৌৰীপুৰ
SEXUAL HARASSMENT

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.