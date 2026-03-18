গোলাঘাটত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ কিয় দিলে চাহ শ্ৰমিকে ?

গোলাঘাটত ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ কিয় দিলে চাহ শ্ৰমিকে ?
বিধানসভা নিৰ্বাচনত এখন চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ভোট বৰ্জন কৰাৰ সিদ্বান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
Published : March 18, 2026 at 7:00 PM IST
গোলাঘাট : বিধানসভা নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে । তেনে সময়তে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ভোট বৰ্জনৰ হুংকাৰ দিছে । বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ শ্ৰমিকসকলে অৱস্থান ধৰ্মঘট পালন কৰিলে ।
বুধবাৰে গোলাঘাটত চাহ শ্ৰমিকসকলে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । ৰাজপথলৈ শ শ শ্ৰমিক ওলাই আহিল । প্ৰাপ্য মজুৰি বিচাৰি বুধবাৰে শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিলে । শ্ৰম মন্ত্ৰী আৰু মালিক পক্ষৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী শ্ল'গানেৰে পৰিৱেশ উত্তাল কৰি তোলে ।
অভিযোগ অনুসৰি গোলাঘাট জিলাৰ খুমটাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ৰঙাজান চাহ বাগিচাত দুমাহ ধৰি শ্ৰমিকে দৰমহা পোৱা নাই । বাগিচাত বিদ্যুৎ নাই, চিকিৎসালয়ত ঔষধ নাই । ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ দুটা ডিভিজনত একপ্ৰকাৰ অৰাজক পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । যাৰ ফলত চাহ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিবাদ কৰিবলৈ বাধ্য হয় ।
এই সন্দৰ্ভত চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ গোলাঘাট জিলা সমিতিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সুমিত দ্বীপে কয়, "ৰঙাজান চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে আজি নিজৰ প্ৰাপ্য বিচাৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । চাহ শ্ৰমিকে ৰ'দে-বৰষুণে বাগিচাত কাম কৰাৰ পাছতো আজি নিজৰ প্ৰাপ্য আদায় পোৱা নাই । দুবছৰ হ'ল ৰেচন পোৱা নাই । ১১ কোটি টকা পি এফ গ্ৰেছুৱেটী লাইয়েবিলিটী দিবলৈ বাকী আছে । চাহ বাগিচাৰ মালিকে কেৱল মাত্ৰ চাহ শ্ৰমিকক কাম কৰাইছে আৰু প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত কৰিছে । গোলাঘাট জিলা প্ৰশাসন আৰু শ্ৰম বিভাগৰ লগত আমাৰ বহুবাৰ আলোচনা হৈছিল ৷ কিন্তু সকলো ফুটুকাৰ ফেনত পৰিণত হ'ল যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক বাধ্যত পৰি ৰাজপথলৈ ওলাই আহিছে । আমাৰ সমস্যা সমাধান নহ'লে ভোট বৰ্জন কৰিবলৈ বাধ্য হ'ম । আমাক আঁচনি নালাগে আমাৰ প্ৰাপ্য আদায় দিব লাগে । এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিছোঁ নহ'লে কোনো কাৰণতে বিজেপিক ভোট নিদিওঁ ।"
চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা সন্দৰ্ভত চাহ মজদুৰ সংঘৰ সম্পাদক ঘনশ্যাম বাঢ়ৈয়ে কয়, "এই বাগিচাখন মালিক পক্ষই লোৱাৰ পাছত তেওঁলোকে চলাব পৰা নাই । বিভিন্ন অজুহাত দেখুৱাই বাগিচাখনত অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে । মালিকপক্ষই ১১ কোটি টকা শ্ৰমিকক দিবলৈ আছে । ২ ফেব্ৰুৱাৰীত জিলা আয়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে ১০ দিনৰ ভিতৰত বাগিচাৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰি দিম কিন্তু আজিলৈকে কোনো সমস্যা সমাধান কৰিব পৰা নাই । প্ৰায় ৪০ দিনৰ দৰমহা আদায় দিবলৈ বাকী আছে, ২২ দিন ৰেচন পোৱা নাই । যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে । বাগিচাৰ কলঘৰৰ অৱস্থা নাই, বিজুলী নাই, চিকিৎসালয়ত ঔষধ নাই, বিদ্যালয়সমূহ বন্ধ হৈ গৈছে । যাৰ বাবে মালিক পক্ষৰ ওপৰত ভৰসা নাই ।"
ইফালে চাহ বাগিচাখনৰ মালিক কৰ্তৃপক্ষই উল্লেখ কৰে যে অফ ছিজন হৈ থকাৰ বাবেহে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে যদিও অতি শীঘ্ৰে সমাধান কৰাৰ আশ্বাস দিছে । বাগিচাৰ পৰিচালকে খেলিমেলি কৰাৰ বাবে এই সমস্যাৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি এজন কৰ্মচাৰীয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "পি এফৰ ধন আমি জমা কৰি আছোঁ । বাগিচাখন প্ৰতি বছৰে লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ।"
মুঠৰ ওপৰত ৰঙাজান চাহ বাগিচাত এতিয়া অচলাৱস্থা অব্যাহত আছে । যাৰ বাবে শ্ৰমিকৰ প্ৰাপ্য মজুৰি দিব নোৱৰা মালিকক নালাগে বুলিও হুংকাৰ দিছে ৰঙাজানৰ চাহ শ্ৰমিকসকলে ।
