চাহ শ্ৰমিকৰ কথা: ২৮০ টকা মজুৰিত নচলে জীৱন, নতুন চৰকাৰলৈ আশাৰে বাট চাইছে বাগিচাৰ শ্ৰমিকে

চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ মনৰ কথা (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : May 26, 2026 at 3:10 PM IST

মৰাণ: বিশ্বত পৰিচিত অসমৰ ২০০ বছৰীয়া চাহ উদ্যোগৰ অন্যতম চালিকা শক্তি হ'ল বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল । কিন্তু চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যাৰ যেন অন্ত নপৰে এইখন অসমত । কম মজুৰিত কাম কৰি জীৱন চলাই ৰাজ্য তথা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ অৱদান আগবঢ়াই অহা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে প্ৰতিটো দিনতে অলেখ যান্ত্ৰণা ভুগিব লগা হৈছে । ক'ৰবাত যদি ভূমিহীন হৈছে চাহ শ্ৰমিক, আন ক'ৰবাত স্বাস্থ্য সেৱা, বিশুদ্ধ খোৱাপানীৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হৈছে চাহ শ্ৰমিকসকল ।

বিভিন্ন চাহ বাগিচাৰ কৰ্তৃপক্ষই সময়ত মজুৰি, ৰেচন আৰু বোনাচ মোকলাই নিদিয়াৰ বাবে প্ৰায়েই প্ৰতিবাদ কৰিবলগা হৈ আহিছে শ্ৰমিকে । দৈনিক আঠ ঘণ্টা কাম কৰিও নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিব লগা হয় শ্ৰমিক ৰাইজে । অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ'ল উজনি অসমৰ প্ৰায় কেইটা সমষ্টিত নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ অহা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজ কিন্তু বিগত চৰকাৰসমূহৰ সময়ত অৱহেলিত হৈ অহাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈ আহিছে ।

এক কথাত ক'বলৈ গ'লে ভোট বেংকৰ ৰাজনীতিৰ মাজতে দীৰ্ঘদিন ধৰি সীমাবদ্ধ কৰি ৰখা হৈছে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজক । চাহ বাগিচাৰ ৰাইজ আৰু চাহ জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠনে দীৰ্ঘদিন ধৰি ভূমিৰ অধিকাৰ বিচাৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা পাছত বিগত বৰ্ষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰিলে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত । চাহ শ্ৰমিকক চৰকাৰে মাটিৰ পট্টা প্ৰদানৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা লগতে ইতিমধ্যে ভূমি পট্টা দিয়াৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । কিয়নো চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজে বাগিচাৰ লাইনত বাস কৰিছিল যদিও বাস কৰা ভূমিৰ গৰাকী আছিল বাগিচা কৰ্তৃপক্ষ ।

তেনেক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ এই সিদ্ধান্তই আনন্দিত কৰিছিল চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজক । ভূমিৰ অধিকাৰ লাভ কৰিলেও চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সমস্যা অন্ত পৰা নাই । নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিয়ে সংকল্প পত্ৰত চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি বৃদ্ধিৰ লগতে আন বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । এতিয়া চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী হোৱালৈ বাট চাই ৰৈছে শ্ৰমিক ৰাইজে । কাৰণ চৰকাৰৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্যকৰী হ'লে জীৱন সলনি হ'ব পাৰে চাহ শ্ৰমিকৰ ।

২৮০ টকা মজুৰিত নচলে জীৱন

নতুন চৰকাৰক লৈ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজে আশাৰে বাট চাইছে, এইবাৰ কিবা এটা হ'ব । ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বিভিন্ন চাহ বাগিচালৈ গৈ শ্ৰমিক ৰাইজৰ মনৰ কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰে । সাংবাদিকৰ আগত চাহ শ্ৰমিকে কয়, "আমি ২৮০ টকা মজুৰি লাভ কৰোঁ যদিও পৰিয়াল চলাবলৈ বহুত অসুবিধা হয় । ২৮০ টকাৰে ঘৰ চলোৱাৰ লগতে ল'ৰা- ছোৱালী পঢ়াবলৈ সমস্যা হয় । বছৰ বছৰ ধৰি আমি চৰকাৰক ভোট দি আহিছোঁ, কিন্তু আমি ভাল ঘৰ এটা পোৱা নাই । ভাল ৰেচন আমি লাভ নকৰোঁ । সেইবাবেই এইবাৰ চৰকাৰে সমস্যা সমাধান কৰিব বুলি আশা কৰিছোঁ ।’’

চাহ বাগিচাত চিকিৎসাৰ অভাৱ

চাহ বাগিচাসমূহত স্বাস্থ্য ব্যৱস্থা অতি শোচনীয় । চিকিৎসাৰ অভাৱত প্ৰায়ে ৰোগীৰ মৃত্যু হোৱা খবৰ প্ৰকাশ হৈ আহিছে । এগৰাকী চাহ শ্ৰমিকে কয়, "আমি চাহ বাগিচাৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী হয় যদিও চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা ব্যৱস্থা ভালদৰে লাভ নকৰোঁ । চাহ বাগিচাৰ লাইনত যি বিলাক শৌচাগাৰ হ'ব লাগে, চৰকাৰে দিয়া বুলি কৈ আছে কিন্তু, বাগিচা কৰ্তৃপক্ষই আজিলৈকে কৰি দিয়া নাই । চাহ বাগিচাৰ স্থায়ী কৰ্মচাৰী হ'লেও আমি ২৮০ টকাই পাওঁ, যিটো আমাৰ চলিবলৈ নহয় । নতুন চৰকাৰক আমাৰ মজুৰি বঢ়াই দিবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ ।’’

চাহ জনগোষ্ঠীৰ বিধায়ক, মন্ত্ৰীয়ে বিধানসভাত উত্থাপন কৰিব লাগে ৰাইজৰ সমস্যা

চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰি জীৱন ধাৰণৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ দাবীত দীৰ্ঘদিন ধৰি আন্দোলন কৰি আহিছে চাহ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠন সমূহে । চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা আৰু নতুন চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ মৰাণ আঞ্চলিকৰ সম্পাদক পাৰ্থপ্ৰতীম গোৱালাই কয়, "বৰ্তমান সময়ত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকে ২৮০ টকা মজুৰি লাভ কৰে । এই টকাৰে শ্ৰমিক ৰাইজে ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াব নে ঘৰ চলাব । মজুৰি বৃদ্ধি দীৰ্ঘদিনৰ পৰা দাবী কৰি অহা হৈছে । বহু চৰকাৰ আহিল আৰু গ'ল । কিন্তু আমাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সমস্যা একেই আছে । নিৰ্বাচন আহিলে ভোটৰ সময়ত চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা সমাধান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া হয় যদিও পাছত সকলো পাহৰি যায় । কিন্তু এইবাৰ পুনৰ বিজেপি চৰকাৰক ৰাইজৰ বাবে কাম কৰিবলৈ দায়িত্ব দিছে ।‌’’

‘‘এইবাৰ আমাৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক আৰু এজন কেবিনেট মন্ত্ৰী হৈছে । তেওঁলোকৰ নেতৃত্বত এইবাৰ আমাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ । চাহ বাগিচা শ্ৰমিক ৰাইজক উন্নত মানদণ্ডৰ ৰেচন, ঔষধ নিদিয়ে । চিকিৎসক নথকা বাবে সৰু কিবা এটা ৰোগ হ'লেই চাহ বাগিচাৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা মেডিকেল কলেজলৈ প্ৰেৰণ কৰে । চাহ বাগিচা অঞ্চলত কোনো চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা নাই । গতিকে আমি আশাবাদী আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ যিসকল বিধায়ক, মন্ত্ৰী হৈছে তেওঁলোকে নিজৰ জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বিধানসভাত মাত মাতিব । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনগোষ্ঠীৰ বাবে বহুত কাম কৰিছে এইবাৰ আৰু কৰিব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ ।’’

সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰসন্থাৰ এগৰাকী নেতাই কয়, ‘‘আমাৰ দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব বুলি চৰকাৰৰ ওপৰত আশা ৰাখিছোঁ ৷ বহু সময়ত আমাৰ চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে, কিন্তু সেয়া সম্পূৰ্ণৰূপে কাৰ্যকৰী কৰা দেখা নাই ৷ ৰামেশ্বৰ তেলীয়ে যিহেতু শ্ৰম মন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব পাইছে, গতিকে এইবাৰ সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব বুলি আমি আশাবাদী ৷ ঘৰবোৰ বনোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক হস্তক্ষেপৰ বাবে যোগ্য হিতাধিকাৰীয়ে ঘৰ লাভ নকৰে ৷ ৰেচন-পাতিও আমি যিধৰণে পাব লাগে সেয়া নাপাওঁ ৷’’

