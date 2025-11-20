ETV Bharat / state

জনজাতিকৰণ, ভূমিপট্টা, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপালে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে

হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী ৰাইজৰ গৰ্জনত উত্তাল হ'ল ঐতিহাসিক চৰাইদেউ । শিলচৰতো আদিবাসী আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ।

AASAA protest demanding ST
জনজাতিকৰণ, ভূমিপট্টা, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপালে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 20, 2025 at 8:30 PM IST

4 Min Read
ডিব্ৰুগড়/শিলচৰ : পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া চৰকাৰৰ দিনতো সমস্যাৰ ওৰ পৰা নাই চাহ শ্ৰমিকৰ । নিজৰ প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি নিজৰ কাম এৰি ৰাজপথত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলগা হৈছে চাহ শ্ৰমিকসকলে । কম মজুৰিত কাম কৰি জীৱন চলাই ৰাজ্য তথা দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ অৱদান আগবঢ়াই অহা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল ঐতিহাসিক চৰাইদেউ ।

বৃহস্পতিবাৰে হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী ৰাইজৰ প্ৰতিবাদত উত্তাল হ'ল ঐতিহাসিক চৰাইদেউৰ সদৰ সোণাৰি ।‌ আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ, ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান আৰু দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকালৈ বৃদ্ধিৰ দাবীত সোণাৰিত অনুষ্ঠিত হয় বিশাল গণ সমাবেশ ।

জনজাতিকৰণ, ভূমিপট্টা, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপালে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে (ETV Bharat Assam)

সদৌ অসম আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ চৰাইদেউ জিলা সমিতি আৰু আদিবাসী জানী শক্তি সংগতি সমিতিৰ উদ্যোগত চৰাইদেউ জিলাৰ আদিবাসী সমাজ, সংগঠন তথা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ সহযোগত বৃহৎ প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । সোণাৰিৰ বানফেৰা চাহ বাগিচা আৰু জবকা চাহ বাগিচা খেলপথাৰৰ পৰা উলিওৱা দুটা প্ৰতিবাদী সমদল সোণাৰি নগৰত একেলগ হৈ সাব্যস্ত কৰে এই প্ৰতিবাদ ।

AASAA protest demanding ST
জনজাতিকৰণ, ভূমিপট্টা, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপালে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে জনজাতিকৰণৰ দাবীত উজনিত ধাৰাবাহিক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে চাহ জনগোষ্ঠী আৰু আদিবাসী ৰাইজে । চৰকাৰে অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি আহিছে যদিও সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আজিও কাৰ্যকৰী কৰিব নোৱৰাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠনসমূহৰ লগতে চাহ জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠন ।‌ ফলত বৃহস্পতিবাৰে ঐতিহাসিক চৰাইদেউত জনজাতিকৰণ, ভূমিপট্টা প্ৰদান আৰু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকালৈ বৃদ্ধিৰ দাবীত হাজাৰ হাজাৰ আদিবাসী জনতাৰ গৰ্জনত উত্তাল হয় সোণাৰিৰ ৰাজপথ ।

বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমাৰ এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা নাই

সোণাৰিত অনুষ্ঠিত বিশাল গণ সমাবেশত অংশগ্ৰহণ কৰি সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক দেবেন ওৰাঙে কয়, "আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা, ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান আৰু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকালৈ বৃদ্ধিৰ দাবীত এই বিশাল গণ সমাবেশ আৰু প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰা হৈছে । বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰাৰ ১০০ দিনৰ ভিতৰত আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু অসম গণ পৰিষদৰ দৰে বিজেপি চৰকাৰেও আমাৰ মানুহক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছে ।"

AASAA protest demanding ST
জনজাতিকৰণ, ভূমিপট্টা, দৈনিক মজুৰি বৃদ্ধিৰ দাবীত ৰাজ্য কঁপালে চাহ জনগোষ্ঠীয়ে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যদি আদিবাসীসকলক জনজাতিকৰণ প্ৰদান কৰা নহয় অসমৰ পৰা বিজেপিক উৎখাত কৰা হ'ব । বিজেপি চৰকাৰে প্ৰতিশ্ৰুতি দি আমাৰ এটাও প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰা নাই । কেৱল কেইখনমান স্কুল আৰু ৰাস্তা বনাই দিলেই উন্নয়ন কৰা নহয় । নিজৰ অধিকাৰৰ বাবে আদিবাসীসকলে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ।"

আনহাতে, এই আন্দোলন দিছপুৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব বুলিও‌ হুংকাৰ দিয়ে সদৌ আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদকগৰাকীয়ে ।

শিলচৰত আদিবাসী আৰু চাহ শ্ৰমিকৰ বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী

জনজাতিকৰণসহ বিভিন্ন দাবীত সমগ্ৰ অসমৰ লগতে শিলচৰতো আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ (আছা) আহ্বানত বৃহস্পতিবাৰে এক বিশাল প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় । এই কাৰ্যসূচীত আদিবাসী লোকসহ চাহ শ্ৰমিকসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

হাতে হাতে প্লে'-কাৰ্ড লৈ বিভিন্ন শ্লোগান দি শিলচৰ চহৰৰ নৰসিংতলা খেলপথাৰত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰায় ৬ হাজাৰ প্ৰতিবাদকাৰীয়ে । তেওঁলোকৰ দাবী, অসমত বসবাস কৰা আদিবাসী আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলক জনজাতিকৰণ কৰি লাগে ৷ আদিবাসী আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলক ভূমিপট্টা প্ৰদান কৰিব লাগে । চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ৫৫১ টকা কৰিব লাগে ।

ইয়াৰ উপৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাৰ সমহাৰত বৰাক উপত্যকাৰ চাহ শ্ৰমিকক মজুৰি দিয়াৰো দাবী তোলে । এই দাবীসমূহ পূৰণ নহ'লে ভৱিষ্যতে আৰু বৃহৎ গণতান্ত্ৰিক আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰাৰ লগতে প্ৰয়োজনত ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচন বৰাকৰ আদিবাসী আৰু চাহ শ্ৰমিকসকলে বৰ্জন কৰাৰো হুংকাৰ দিয়ে ।

