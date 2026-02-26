বিগত ৫ বছৰত চাহ বাগিচা অঞ্চলত উন্নয়ন হৈছে নে, কি কয় ডুৰুং চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে ?

বিগত ৫ বছৰত চাহ বাগিচা অঞ্চলত উন্নয়ন হৈছে নে, কি কয় ডুৰুং চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে ?
যোৱা ৫ বছৰত চৰকাৰে গ্ৰহণ কৰা আঁচনি গৈ পাইছে নে চাহ বাগিচা অঞ্চলত ? অহা নিৰ্বাচনক লৈ কি আকাংক্ষা ভোটাৰৰ ?
তেজপুৰ : সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচন । শাসক-বিৰোধী উভয়ে নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰস্তুতি জোৰদাৰ কৰিছে । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হ'বলৈ মাজত মাথোঁ কেইটামান দিন আছে । এই সময়তে চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰসকলে বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰৰ পৰা কেনেধৰণৰ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু তেওঁলোকে কি কি আশা কৰিছিল ?
নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকমুহূৰ্তত অৰ্থাৎ ২০২৫ চনৰ শেষৰফালে অসমৰ ২০০ বছৰীয়া ঐতিহ্যৰ চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকৰ বাবে আহিল এক আশাৰ খবৰ । অসম চৰকাৰে ঘোষণা কৰিলে চাহ শ্ৰমিকৰ বাবে ভূমিৰ পট্টা প্ৰদানৰ কাৰ্যসূচী । ইয়াৰ লগে লগে যেন চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ কৰিলে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে চাহ শ্ৰমিকক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি । কাৰণ চৰকাৰে অহা ১৩ মাৰ্চত প্ৰদান কৰিব ৮০০ খন চাহ বাগিচাৰ প্ৰায় ৩.৫ লাখ শ্ৰমিকক ভূমিৰ পট্টা ।
শোণিতপুৰ জিলাৰ ৰঙাপাৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ ডুৰুং চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে জনালে তেওঁলোকৰ মনৰ কথা । চৰকাৰৰ পদক্ষেপক লৈ সুখী নে চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকল ? আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ কি আশা চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰৰ ? এই সন্দৰ্ভত চাহ বাগিচাৰ একাংশ ভোটাৰে কয় যে বিগত ২০০ বছৰে নোহোৱা এটা কাম বিজেপি চৰকাৰে কৰি দিলে । সেইটো হৈছে শ্ৰমিকৰ ভূমিৰ পট্টা প্ৰদান । ইতিমধ্যে এই বিষয়ে নাম সন্নিবিষ্ট কৰি আছে । সেয়ে এগৰাকী শ্ৰমিকে চৰকাৰৰ এই পদক্ষেপত সন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে ।
এগৰাকী শ্ৰমিকে কয়, "বিগত ৫ বছৰত চৰকাৰে যথেষ্ট কাম কৰিছে । বিশেষকৈ বাগিচাৰ ভিতৰুৱা পথৰ যোগাযোগ ব্যৱস্থা, বিজুলী সংযোগ সম্পূৰ্ণ হৈছে । লগতে ৰেচন কাৰ্ডৰ ব্যৱস্থা । ইয়াৰ ভিতৰত বহুতে লাভ কৰা নাই যদিও সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত নিশ্চয় সম্পূৰ্ণ হ'ব ।" অৰুণোদয় আঁচনিৰ অধীনত ধন লাভ কৰাৰ বাবেও সুখী একাংশ ভোটাৰ ।
এগৰাকী ভোটাৰে কয়, "মাটিৰ পট্টাৰ বাবে প্ৰপত্ৰ পূৰণ কৰা হৈছে । সেয়া পোৱা নাই যদিও পাম কিন্তু ইয়াৰ সমান্তৰালভাৱে আমাৰ যি বিশেষ অধিকাৰ সেয়া হৈছে চাহ বাগিচাৰ লোকে সম্পূৰ্ণৰূপে জনজাতীয় লোকৰ মৰ্যাদা লাভ কৰা নাই । সেয়া সম্পূৰ্ণ হ'লে আমি অতি সুখী হম । ৰেচন কাৰ্ডৰ লগতে পথৰ কাম যিসমূহ হোৱা নাই সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত সম্পূৰ্ণ কৰাৰ চৰকাৰে আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ।"
একাংশ মহিলা ভোটাৰে কয়, "চাহ বাগিচাৰ মাজত শ্ৰমিকৰ বাবে নাই কোনো শৌচাগাৰ । যাৰ বাবে মহিলাসকলৰ বাবে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় । বহুত লোকে আজিও অৰুণোদয় আঁচনি লাভ কৰা নাই । এখন গাঁৱত ৫ গৰাকীৰ নামত ৰেচন কাৰ্ড আহিছে যদিও দুজনৰ নাম কাটি দিছে । এই সমূহ হৈছে এটা ডাঙৰ সমস্যা ।" আনগৰাকী মহিলাই কয়, "প্ৰসূতি মহিলাই যথেষ্ট সুবিধা লাভ কৰিছে ।"
ভোটাৰসকলৰ মতে তেওঁলোকৰ যথেষ্ট সংখ্যকে বিজেপি চৰকাৰক লৈ সুখী । বিশেষকৈ বাগিচা অঞ্চলৰ বাট-পথ উন্নত হৈছে । বিভিন্ন আঁচনিৰ সুবিধা পাইছে । চৰকাৰী ঘৰ লাভ কৰিছে । ৰেচন কাৰ্ড পাইছে । কিন্তু এতিয়াও তেওঁলোকৰ মাজৰ একাংশই লাভ কৰা চৰকাৰী সুবিধা । আনকি স্থানীয় বিধায়ক কৃষ্ণ কমল তাঁতীক বিভিন্ন অসুবিধাৰ কথা জনাইও কোনো সুফল পোৱা নাই বুলি অভিযোগ কৰিছে । এতিয়া সময়েহে ক'ব চাহ বাগিচাৰ ভোটাৰে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা ৰঙাপাৰা সমষ্টিত কোনে মাৰিব শেষ হাঁহি ।
