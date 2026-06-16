ETV Bharat / state

চাহ শ্ৰমিক উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰীৰ গৃহ জিলাত প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ

উন্নত চিকিৎসা ব্যৱস্থাকে ধৰি কেইবাটাও সমস্যা সমাধানৰ দাবীত মোহনবাৰী চাহ বাগিচাৰ শ শ‌ চাহ শ্ৰমিকৰ প্ৰতিবাদ ৷

Tea estates labour protest in Dibrugarh
চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : June 16, 2026 at 1:32 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড়: ন্যায্য প্ৰাপ্তিৰ দাবীত পুনৰ প্ৰতিবাদত বহিল চাহ শ্ৰমিকসকল ৷ এইবাৰৰ চাহ শ্ৰমিক উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ গৃহ জিলা ডিব্ৰুগড়ত মঙলবাৰে প্ৰাপ্য অধিকাৰ বিচাৰি চাহ শ্ৰমিকে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে । দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ মোহনবাৰী চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক গোটৰ উদ্যোগত কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত শ্ৰমিকসকলে এক ঘণ্টীয়া ধৰ্ণা কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰে ।

শ্ৰমিকসকলে পূৰ্বৰ দৰে টেবুলত দৰমহা দিয়াৰ ব্যৱস্থা বাহাল ৰখা, শ্ৰমিকৰ আৱাসিক অঞ্চলৰ যাতায়ত ব্যৱস্থা উন্নত কৰা, গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে উন্নত চিকিৎসা প্ৰদান কৰা, বিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক পৰিৱেশ উন্নত কৰা, চিকিৎসাৰ সু-ব্যৱস্থা কৰা, খোৱাপানী, উপযোগী খাদ্য প্ৰদান কৰা আদিকে ধৰি বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দাবী উত্থাপন কৰে প্ৰতিবাদকাৰী শ্ৰমিকসকলে ।

চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)

প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা এজন চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়াই কয়, "মোহনবাৰী চাহ বাগিচাত যিগৰাকী পৰিচালক আছে, তেওঁ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা যি শোষণ নীতি চলাই আছে ৷ তাৰ প্ৰতিবাদত আজি চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজ ওলাই আহিছে ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘শ্ৰমিকসকলৰ দৰমহা পূৰ্বৰ দৰে টেবুলত দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিবলৈ দাবী জনাই আহিছো, সেয়াও হোৱা নাই । বেংকৰ পৰা ধন আনিবলৈ এজন শ্ৰমিকে তিনি চাৰিদিন বেংকলৈ যাব লগা হৈছে । ফলত বাগান কৰ্তৃপক্ষই তেওঁলোকৰ দৰমহা কৰ্তন কৰিছে ।’’

চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়াগৰাকীয়ে কয়, ‘‘শ্ৰমিকৰ ঘৰসমূহ মেৰামতি কৰাৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৷ আনকি শ্ৰমিক লাইনৰ নলা পৰিষ্কাৰ কৰাৰ কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই ৷ ইয়াৰ উপৰিও শ্ৰমিকৰ বাবে চাহপাত ওজন কৰা গৃহ নাই ৷ দীৰ্ঘদিন ধৰি এই সমস্যাবোৰ সমাধানৰ বাবে বাগিচা কৰ্তৃপক্ষৰ লগত‌ আলোচনা কৰা হৈছে যদিও কোনো গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাত আজি এইদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছে ।‌’’

এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ ডিব্ৰুগড় শাখাৰ সভাপতি নবীন কেওঁট, সাংগঠনিক সম্পাদক নিৰঞ্জন ৰাজোৱাৰ, মোহনবাৰী চাহ বাগিচাৰ প্ৰাথমিক গোটৰ সভানেত্ৰী আৰতী নায়ক, সম্পাদিকা প্ৰমিলা তাঁতীকে ধৰি দুই হাজাৰৰো অধিক শ্ৰমিকে অংশগ্ৰহণ কৰে ।

উল্লেখযোগ্য যে, চাহ বাগিচা শ্ৰমিকৰ জীৱন নিৰ্বাহৰ মানদণ্ড উন্নত কৰাৰ বাবে চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছিল । কিন্তু চাহ শ্ৰমিক উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলীৰ গৃহজিলাত হোৱা এই প্ৰতিবাদৰ পাছত চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ বাবে চৰকাৰে কি পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে সেয়াহে লক্ষ্যণীয় হ'ব ।

লগতে পঢ়ক : অসমীয়াক হাৰাশাস্তি কৰাৰ অভিযোগত চিআৰপিএফ বিৰোধী ধ্বনিৰে উত্তাল উৰিয়ামঘাট

TAGGED:

চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ
চাহ শ্ৰমিকৰ সমস্যা সমাধান
মোহনবাৰী চাহ বাগিচা
অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ প্ৰতিবাদ
TEA LABOUR PROTEST IN DIBRUGARH

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.