তিনিচুকীয়াত টি ডি আৰ ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভ: পৰিকল্পিত নগৰ উন্নয়নত নতুন অধ্যায়

তিনিচুকীয়াত টি ডি আৰ ব্যৱস্থাৰ শুভাৰম্ভ: পৰিকল্পিত নগৰ উন্নয়নত নতুন অধ্যায়
মাষ্টাৰ প্লেন এলেকাত কাৰ্যকৰী হৈছে Transferable Development Rights ব্যৱস্থা ৷ ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো লোকে নিজৰ অব্যৱহৃত মাটি হস্তান্তৰৰ জৰিয়তে সুবিধা গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ।
Published : July 15, 2026 at 8:31 PM IST
তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়া চহৰৰ পৰিকল্পিত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা কৰি বুধবাৰৰ পৰা মাষ্টাৰ প্লেন এলেকাত আনুষ্ঠানিকভাৱে আৰম্ভ হ'ল Transferable Development Rights (TDR) ব্যৱস্থা । এই নতুন নীতিৰ জৰিয়তে পৰম্পৰাগত ভূমি অধিগ্ৰহণৰ বিকল্প ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি চহৰখনৰ পথ-ঘাট, ৰাজহুৱা আন্তঃগাঁথনি আৰু অন্যান্য উন্নয়নমূলক প্ৰকল্প অধিক দ্ৰুত, সুশৃংখল আৰু জনস্বাৰ্থমুখীভাৱে ৰূপায়ণ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে ।
বুধবাৰে তিনিচুকীয়া জিলা আয়ুক্তৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত এই ঘোষণা কৰে জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱন আৰু তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতি কাজল গোঁহায়ে । সংবাদমেলত জিলা আয়ুক্ত সুমিত সত্তাৱনে কয় যে দ্ৰুতগতিত সম্প্ৰসাৰিত হোৱা তিনিচুকীয়া চহৰৰ সুপৰিকল্পিত উন্নয়নৰ বাবে TDR ব্যৱস্থা এক যুগান্তকাৰী পদক্ষেপ । এই ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে ভূমি অধিগ্ৰহণৰ জটিলতা হ্ৰাস পাই উন্নয়নমূলক প্ৰকল্পসমূহ সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰাত সুবিধা হ'ব ।
তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ সভাপতি কাজল গোঁহায়ে জানিবলৈ দিয়ে যে TDR ব্যৱস্থাত উন্নয়নৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ভূমি আগবঢ়োৱা গৰাকীসকলক নগদ ক্ষতিপূৰণৰ সলনি উন্নয়ন অধিকাৰ (Development Rights) প্ৰদান কৰা হ'ব । এই অধিকাৰ তেওঁলোকে আন স্থানলৈ স্থানান্তৰ অথবা প্ৰযোজ্য নীতি অনুসৰি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিব । ফলস্বৰূপে ভূমিৰ মালিকসকলৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত থকাৰ লগতে চৰকাৰী উন্নয়নমূলক কাম-কাজো অধিক গতিশীল হ'ব ।
অসমত নগৰ পৰিকল্পনাৰ ক্ষেত্ৰত TDR ব্যৱস্থাক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সংস্কাৰমূলক পদক্ষেপ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে । বিশেষকৈ দ্ৰুত নগৰায়নৰ মাজেৰে আগবাঢ়ি থকা তিনিচুকীয়াৰ দৰে চহৰত এই ব্যৱস্থাই ভৱিষ্যতৰ উন্নয়ন অধিক বৈজ্ঞানিক, পৰিকল্পিত আৰু সুশৃংখল ৰূপ দিয়াত সহায়ক হ'ব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে জিলা প্ৰশাসন আৰু তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণে ।
এই সন্দৰ্ভত তিনিচুকীয়া উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ অধ্যক্ষ কাজল গোঁহায়ে কয়, "এটা ভাল খবৰ । আমি প্ৰথমটো টিডিআৰ মনোৰম ফুকনক দিছোঁ । টিডিআৰ হৈছে Transferable Development Rights । আপোনালোকে জানে যে আমাৰ ৰাস্তাসমূহ বহলীকৰণৰ কথা আছে, নলা-নৰ্দমা বহীলকৰণৰ কথা আছে, আমাৰ কিছু ঠাইত ডাষ্টবিনৰ জেগা নাই, এনেকুৱা বহুত কথা আছে । আমি অসম চৰকাৰৰ আৰ্বান ডেভেলপমেণ্ট অধিনিময় ২০২২ৰ যোগেদি আজি প্ৰথমবাৰ এখন টিডিআৰ দিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ ।"
আনহাতে, টিডিআৰৰ বিষয়ে ব্যাখ্যা কৰি তেওঁ কয়, "যিবিলাক পট্টাদাৰ তেওঁলোকে যদি ১০০ টকা দিয়ে আমি তেওঁলোকক ২০০ টকা দিম । আৰু যদি কৰ্মাচিয়েল এৰিয়াত পৰে পট্টাদাৰে যদি আমাক ১০০ টকা দিয়ে আমি ৩০০ টকা দিম । এইটো আমাৰ পলিচি । পলিচিটো এনেকুৱা, ধৰাহওক আপুনি ১০০০ বৰ্গফুটৰ মাটি আমাক দিছে, ৰাজহুৱা স্বাৰ্থৰ ক্ষেত্ৰত বা চৰকাৰক দিছে । এই স্বাৰ্থটো পট্টাদাৰসকলক এনেদৰে পূৰাম যে যদি গাঁও অঞ্চল বা মাষ্টাৰ প্লেন এৰিয়াৰ ভিতৰত পৰে তেনেহ'লে আমি তেখেতৰ মাটিত যদি তিনিমহলীয়া ঘৰ আছে, তেন্তে যদি আন্তঃগাঁথনি আছে আমি আৰু এটা মহলা তেখেতে দিয়া মাটিখিনি অনুযায়ী বনাবৰ বাবে সুবিধা কৰি দিম ।"