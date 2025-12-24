ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই জ্বলাব ৰাজ্য, উজনিত হুংকাৰ টাইপাৰ

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ: মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যই জ্বলাব ৰাজ্য, উজনিত হুংকাৰ টাইপাৰ
জনজাতিকৰণক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ পাছতে পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ টাইপাৰ । ২৯ ডিচেম্বৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম আগমনৰ বিৰোধিতা কৰিব টাইপাই ।
Published : December 24, 2025 at 2:45 PM IST
মৰাণ : অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ দল-সংগঠন আৰু ৰাইজে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা কৰি অহা জনজাতিকৰণৰ দাবীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শেহতীয়াকৈ সমাপ্ত হোৱা অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনত দাখিল কৰা হয় জনজাতিকৰণ সম্পৰ্কীয় প্ৰতিবেদন । ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ মন্ত্ৰী গোটে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছতে মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদনক লৈ ৰাজ্যত বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হয় ।
আনহাতে, ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে বিজেপি চৰকাৰে অতি কৌশলগতভাৱে এই প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে বিৰোধী দল-সংগঠনসমূহে । তেনে সময়ত মঙলবাৰে ডিব্ৰুগড়ৰ চাবুৱাত জনজাতিকৰণক লৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
অসমৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে হ'ব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কোনো লুক-ঢাক নকৰাকৈ কয়, "যিসকলে আন্দোলন কৰিছিল তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ আগত হ'ব লাগে বুলি কোৱা নাই । তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত বিচাৰিছিল, সিদ্ধান্ত দিয়া হ'ল । অহা মাহত নিৰ্বাচনৰ তাৰিখ ঘোষণা হ'ব । নিৰ্বাচনৰ আগত জনজাতিকৰণ নহয় ।"
জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা এই মন্তব্যৰ পাছতে এতিয়া জনজাতিকৰণৰ দাবীত পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ 'টাইপা'ৰ । ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ টাই আহোমসকলক লাগিবই বুলি হুংকাৰ ।
বুধবাৰে মৰাণত এক সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰে '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণৰ মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিবই লাগিব বুলি দাবী কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ আঁত ধৰি অসমৰ কোন কোন দল-সংগঠনে নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীক জনাইছে সেই তথ্য ৰাজহুৱা কৰিবলৈও মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক প্ৰত্যাহ্বান টাইপাৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰৰ ৷
নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিকৰণ প্ৰদান নকৰিলে উজনি অসমত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰা হ'ব বুলি সকীয়াই দি টাইপাৰ সভাপতিজনে অহা ২৯ ডিচেম্বৰত গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ অসম আগমনৰ সময়ত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব বুলিও জানিবলৈ দিয়ে ৷ আনহাতে, কাৰ্বিভূমিত খিলঞ্জীয়া কাৰ্বিসকলৰ সুৰক্ষাৰ দাবী জনাই বিজয় ৰাজকোঁৱৰে ট্ৰাইবেল সংঘৰ সচিব আদিত্য খাকলাৰীৰ ভূমিকাক গৰিহণা দিয়ে । একেদৰে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ প্ৰতিবেদন দাখিলৰ সময়ত ফটকা ফুটাই, মিঠাই বিলোৱা দল-সংগঠনবোৰ এতিয়া ক'ত বুলি প্ৰশ্ন কৰি টাইপাৰ সভাপতিজনে একাংশ দল-সংগঠনে চৰকাৰৰ দালালৰ ভূমিকা লৈছে বুলিও তীৰ্যক মন্তব্য কৰে ৷
সংবাদমেলত টাইপাৰ সভাপতি বিজয় ৰাজকোঁৱৰে কয়, "যোৱাকালি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এটা বিশেষ মন্তব্য দিয়া আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ সংবাদ মাধ্যমত । এই মন্তব্য হৈছে আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ তেওঁ নহয় বুলি কৈছে । আৰু কৈছে ছয় জনগোষ্ঠীয়ে মাত্ৰ এটা সিদ্ধান্তহে বিচাৰিছিল, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত বিধানসভা বা লোকসভাত যি বিল পাছ হ'ব লাগে তেওঁলোকে বিচৰা নাই । আৰু এটা কথা কোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ যে আমাৰ যিমানবোৰ সংগঠনে আন্দোলন কৰিছে তেখেতসকলে কোনেও নিৰ্বাচনৰ আগত জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই । গতিকে মই আজি সংবাদ মাধ্যমৰ যোগেদি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীক ৰাজহুৱাভাৱে কেইটামান কথা সুধিব বিচাৰিছোঁ ।"
টাইপাৰ সভাপতিৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ প্ৰশ্ন, "যিসকল দল-সংগঠন তথা নেতাই '২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ আগতে জনজাতিকৰণ বিচৰা নাই বুলি তেওঁক কৈছে সেইসকলৰ নাম ৰাজহুৱা কৰিবলৈ আমি টাইপা কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা আহ্বান জনাইছোঁ । দ্বিতীয় কথাটো হ'ল, বিগত সময়ত যি আন্দোলন হৈছিল তাত আমি দল-সংগঠনে মাত্ৰ নেতৃত্ব লৈছিলোঁ, গোটেই আন্দোলনটো ৰাইজৰ আন্দোলন আছিল । গতিকে আহোম জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ দাবী, ২০২৬ চনৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ তথা টাই আহোম জনজাতিয়ে জনজাতিকৰণ বিচৰাটো স্পষ্ট কথা । কোনোবা দল-সংগঠনৰ নেতাই যদি ইয়াত দালালি কৰিছে তেন্তে ইয়াৰ জৰিয়তে সাৱধানবাণী শুনাইছোঁ আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ পৰা ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মূৰ্খৰ স্বৰ্গত বাস কৰা বুলি তেওঁৰ হুংকাৰ, "২০১৬, ২০২১ৰ পিছত এতিয়া যদি ২০২৬ চনত প্ৰতাৰণা কৰে তেতিয়া কিন্তু আহোম জনগোষ্ঠীৰ লাখ লাখ লোকে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিব আৰু আগন্তুক দিনত উজনি অসমৰ আহোম অধ্যুষিত অঞ্চলত আমি বিজেপিক পৰাভূত কৰিম । আগন্তুক দিনত সৰ্বাত্মক আন্দোলন আৰম্ভ হ'ব অসমত, অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ, জংগী আন্দোলনৰ দৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু লগতে যিমানবোৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ব আহিব তেওঁলোকক বিৰোধ কৰা হ'ব । ২৯ তাৰিখে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহক টাইপাৰ তৰফৰ পৰা বিৰোধ কৰা হ'ব ।"
সংবাদমেলত টাইপাৰ সভাপতিৰ লগতে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰুদ্ৰসাগৰ বুঢ়াগোঁহাই, উপ-সভাপতি উত্তম দিহিঙীয়াও উপস্থিত থাকে ।