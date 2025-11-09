নিৰ্বাচনৰ আগত যদি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ নকৰে তেন্তে গাদী লৰিব বিজেপি চৰকাৰৰ: দিগন্ত তামুলী
শনিবাৰে সন্ধিয়া চৰকাৰক সকীয়নি দি বিশাল জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰে টাইপাই । ২০২৪ ত গাদী লৰোৱাৰ হুংকাৰ টাইপাৰ ।
Published : November 9, 2025 at 10:15 AM IST
লখিমপুৰ: "টাই আহোমসহ ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো দীৰ্ঘদিনধৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহে কেৱল নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হোৱাৰ ইছ্যু হিচাপেহে গ্রহণ কৰে । নিৰ্বাচন পাৰ হোৱাৰ পিছত কিন্তু সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি যায় । এনে প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু প্ৰতাৰণা যথেষ্ট হ'ল । তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ এইবাৰ ৰাইজ ওলাই আহিছে । ইয়াৰ আগতে আন্দোলন কৰিবলৈ কেৱল সংগঠনৰ নেতৃত্ব ওলাই আহিছিল । এইবাৰ কিন্তু হিলদল ভাঙি ৰাইজ ওলাই আহিছে । আমি এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছোঁ । আমি কোনো ৰাজনৈতিক দলৰ পাশা খেলৰ গুটি হৈ থাকিব নোৱাৰোঁ ।" এই সকীয়নি টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, টাইপাৰ কেন্দ্রীয় সভাপতি দিগন্ত তামুলীৰ ।
শনিবাৰে সন্ধিয়া লখিমপুৰত টাই আহোমৰ জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্ত শাসনৰ দাবীত টাইপা আৰু মহিলা পৰিষদে বাহিৰ কৰা এক বিশাল জোৰ সমদলত অংশগ্রহণ কৰি তেওঁ এই মন্তব্য আগবঢ়ায় । তেওঁ লগতে কয়, "অহা ২৫ নৱেম্বৰলৈ আমি দৃষ্টি ৰাখিছোঁ । সেইদিনা বিষয়টো কেন্দ্রলৈ যাব লাগিব । ১ ডিচেম্বৰৰ পৰা ১৯ ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সংসদৰ শীতকালীন অধিবেশন আছে । উভয় সদনতে এই বিধেয়কখন উত্থাপন কৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ কৰিব লাগিব । অন্যথা জনজাতিকৰণ নকৰাৰ বাবে যেনেদৰে আমি তৰুণ গগৈৰ চৰকাৰৰ পতন ঘটাইছিলোঁ তেনেদৰে ২০২৬ ত বৰ্তমানৰ চৰকাৰৰো আমি পতন ঘটাম । তাৰবাবে প্ৰয়োজন হ'লে আমি বিকল্প ৰাজনৈতিক চিন্তা চৰ্চা কৰিবলৈয়ো বাধ্য হ'ম ।
টাইপাৰ কেন্দ্রীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি ভৃগু হাতীমুৰীয়ায়ো চৰকাৰক সকীয়াই কয়, "চৰকাৰ মিছলীয়া, জনজাতিকৰণৰ নামত চৰকাৰে মিছা কথা কৈ আহিছে । আমি ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছোঁ । মিছা কথাৰে আমাক আৰু ঠগিব নোৱাৰিব । এইবাৰ আমি শেষ সকীয়নি দিছোঁ । যদি টাই আহোমক জনজাতিকৰণ নিদিয়ে তেন্তে ২০২৬ ত চৰকাৰৰ গাদী লৰিব ।"
উল্লেখযোগ্য যে, লখিমপুৰ নগৰৰ ত্যাগক্ষেত্রত শনিবাৰে সন্ধিয়াৰ ভাগত সহস্রাধিক লোক সমবেত হৈ জোঁৰ সমদল বাহিৰ কৰি সমগ্ৰ নগৰখন পৰিভ্ৰমণ কৰে । আমাক জনজাতিকৰণ লাগিবই, ন এছ টি ন ৰেষ্ট আদি শ্ল'গান দি সমদলটোৱে সমগ্র নগৰখন কঁপাই তোলে । সমদলৰ পূৰ্বে ত্যাগ ক্ষেত্রত টাইপাৰ লগতে সমভাবাপন্ন বীৰ লাচিত সেনা আদিৰ একাংশ নেতৃত্বই ভাষণ দিয়ে ।
এজন নেতাই কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সততে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে যে আজমল এদিন অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব । কিন্তু আমি কৈছোঁ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰিলে কোনোদিন আজমল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ব নোৱাৰিব । অসম বিধানসভা সদায় খিলঞ্জীয়াৰ দখলত থাকিব ।"
তেওঁলোকে খেদ প্ৰকাশ কৰি কয়,"বিগত নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিজেপিৰ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বই আহি বিজেপি ক্ষমতালৈ আহিলে ছমাহৰ ভিতৰত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণ কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । পিছে ক্ষমতালৈ আহি তেওঁ লোকে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি গ'ল । বাৰম্বাৰ কেন্দ্র তথা ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতাৰণা কৰিছে ৷ সংবিধানৰ এটা ধাৰা প্ৰৱৰ্তন কৰক । কি অসুবিধা আছে সেই ধাৰাটো প্ৰৱৰ্তন কৰাত ? যেতিয়াই অসমত সংকট নামি আহে তেতিয়াই আহোমসকলে সন্মুখৰ পৰা নেতৃত্ব দিয়ে ।"
আন এজন নেতাই কয়,"আমি শেষবাৰৰ বাবে চৰকাৰক সকীয়াই দিছোঁ । ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে টাই আহোমক জনজাতিকৰণ কৰিবই লাগিব । অন্যথা টাই আহোমৰ আন্দোলন তীব্ৰৰ পৰা তীব্রতৰ হৈ উঠিব । আজিৰ এই জোৰ সমদল কাৰ্যসূচীত টাইপাৰ কেন্দ্রীয় সহ সম্পাদক প্ৰাঞ্জল বৰুৱা, কাৰ্যকৰী সদস্য যদুমণি বৰুৱাকে আদি কৰি ভালেমান নেতৃত্বই অংশগ্রহণ কৰে ।