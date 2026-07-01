ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ পুনৰ সৰৱ টাইপা: আগন্তুক বিধানসভা অধিৱেশনত আলোচনাৰ দাবী

ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণক লৈ পুনৰ সৰৱ টাইপা: আগন্তুক বিধানসভা অধিৱেশনত আলোচনাৰ দাবী
১৫ আৰু ১৬ জুলাইত শিৱসাগৰত টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত টাইপাই প্ৰৱৰ্তন কৰা ‘আহোম প্ৰাণ’ আৰু ‘আহোম ৰত্ন’ বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
Published : July 1, 2026 at 6:01 PM IST
শিৱসাগৰ: "টাই-আহোমকে ধৰি ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভত বিগত বৰ্ষৰ ২৯ নৱেম্বৰত অসম বিধানসভাত দাখিল কৰা মন্ত্ৰীগোটৰ প্ৰতিবেদনখন অহা ৬ জুলাই তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হ’বলগীয়া ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথমদিনাই আলোচনা কৰি শীঘ্ৰে কেন্দ্ৰলৈ পঠাবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ ।" অসম চৰকাৰলৈ এই দাবী জনাই টাইপাৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলীয়ে লগতে কয় যে ইয়াৰ অন্যথা অনাগত স্বাধীনতা দিৱসত ক'লা পতাকা প্ৰদৰ্শন কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ন কৰা হ’ব ৷
বুধবাৰে শিৱসাগৰ প্ৰেছ ক্লাবত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে এই দাবী উত্থাপন কৰে ৷
উল্লেখ্য যে টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, অসম চমুকৈ টাইপাৰ ৩১ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস অহা ১৫ আৰু ১৬ জুলাইত ঐতিহাসিক শিৱসাগৰত দুদিনীয়া বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে উদ্যাপন কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ৷ টাইপাৰ শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ আতিথ্যত, নাজিৰা মহকুমা সমিতি আৰু টাই আহোম মহিলা পৰিষদৰ সহযোগত শিৱসাগৰ যুৱদল প্ৰেক্ষাগৃত উদ্যাপন কৰিবলৈ লোৱা এই প্ৰতিষ্ঠা দিৱসৰ লগতে টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় মধ্যকালীন অধিৱেশনো অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ এই সন্দৰ্ভত সংবাদমেলযোগে বিশদ কাৰ্যসূচী ঘোষণা কৰে টাইপাই ।
৩১ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু মধ্যকালীন অধিৱেশনৰ কাৰ্যসূচী অনুসৰি, ১৫ জুলাইৰ পুৱা ১০ বজাত টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলীয়ে পতাকা উত্তোলন কৰাৰ পাছতে মৈদাম তৰ্পণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক শোভন কোঁৱৰে ৷ ১১ বজাত প্ৰতিনিধি পঞ্জীয়ন, ১ বজাত টাই আহোম মহিলা পৰিষদৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পাছতে ২ বজাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিনিধি সভা অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
১৬ জুলাইৰ পুৱা ১০ বজাত স্বৰ্গদেউ চাওল্যুং চ্যুকাফাৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ আৰু বন্তি প্ৰজ্বলনেৰে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান মুকলি কৰিব উদ্যাপন সমিতিৰ সভাপতি ৰাজেন বৰগোহাঁয়ে ৷ ১১ বজাত শিৱসাগৰ নগৰৰ লাচিত উদ্যানৰ সমীপৰ পৰা আৰম্ভ কৰিবলগীয়া সমন্বয় শোভাযাত্ৰা মুকলি কৰিব শিৱসাগৰ জিলা আয়ুক্ত মৃদুল যাদৱে ৷ দিনৰ ১২.৩০ বজাৰ পৰা টাইপাৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলীৰ সভাপতিত্বত মুকলি সভা আৰু বঁটা প্ৰদান অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ’ব ৷
এই অনুষ্ঠানতে চলিত বৰ্ষৰ পৰা টাইপাই প্ৰৱৰ্তন কৰা দুটাকৈ বঁটা ক্ৰমে ‘আহোম প্ৰাণ’ আৰু ‘আহোম ৰত্ন’ বঁটা প্ৰদান কৰা হ’ব ৷ এইবাৰ আহোম প্ৰাণ বঁটা টাই আহোম জাতীয় সংগ্ৰামত আজীৱন সেৱা আগবঢ়োৱা টাইপাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সাধাৰণ সম্পাদক ডামচাও পংকজ বৰগোহাঁইক মৰণোত্তৰভাৱে প্ৰদান কৰা হ’ব আৰু আহোম ৰত্ন বঁটা নিজ প্ৰতিভাৰে উজলি উঠি টাই আহোম জনগোষ্ঠীক গৌৰৱান্বিত কৰাৰ লগতে ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত অসমক উজলাই তোলা প্ৰখ্যাত দৌৰবিদ অম্লান বৰগোহাঁইক প্ৰদান কৰা হ’ব ৷
উল্লেখ্য যে টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে এই বৰ্ষৰ পৰা প্ৰতি বছৰে প্ৰতিষ্ঠা দিৱসত টাই আহোমৰ জাতীয় সংগ্ৰামখনত দীৰ্ঘদীন ধৰি সেৱা আগবঢ়াই অহা বিশিষ্ট ব্যক্তিক ‘আহোম প্ৰাণ’ আৰু অধ্যৱসায় আৰু প্ৰতিভাৰে উজলি উঠি জনগোষ্ঠীটোৰ লগতে অসমৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয়-আন্তৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত জিলিকাই তুলিবলৈ সক্ষম হোৱা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সক্ৰিয় ব্যক্তিক আহোম ৰত্ন বঁটাৰে সন্মানিত কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷
টাইপাৰ ৩১ সংখ্যক কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু মধ্যকালীন অধিৱেশন সফল উদ্যাপনৰ বাবে ৰাজেন বৰগোহাঁইক সভাপতি, সুৰজ গগৈক কাৰ্যকৰী সভাপতি, ৰমেন গগৈ আৰু জয়ন্ত বৰগোহাঁইক যুটীয়া সম্পাদক হিচাপে লৈ সাতখন উপ-সমিতিসহ ২৭০ জনীয়া এখন শক্তিশালী উদ্যাপন সমিতি গঠন কৰি পূৰ্ণ পৰ্যায়ত প্ৰস্তুতি চলাই থকা হৈছে ৷
সংবাদমেলত টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলীয়ে এই বৰ্ষৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিষ্ঠা দিৱস আৰু মধ্যকালীন অধিৱেশনে শিক্ষা, আত্মসংস্থাপন, অনাগত লোকপিয়ল আৰু জনজাতিকৰণকে ধৰি বহুকেইটা বিষয়ত জনগোষ্ঠীটোৰ বাবে বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ বাৰ্তা কঢ়িয়াই আনিব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰে ৷
সংবাদমেলত টাইপাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সভাপতি দিগন্ত তামুলী, সম্পাদক শোভন কোঁৱৰ, সহকাৰী সম্পাদক সুৰজ গগৈ, সাংগঠনিক সম্পাদক ৰমেন গগৈ, প্ৰচাৰ সম্পাদক নীলিম চেতিয়াকে ধৰি কেন্দ্ৰীয়, শিৱসাগৰ জিলা সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি জয়ন্ত বৰগোহাঁই, যুটীয়া সম্পাদক সত্যজিত বৰগোহাঁই, নাজিৰা মহকুমা সমিতিৰ সভাপতি অসীমৰঞ্জন বুঢ়াগোহাঁই আৰু সম্পাদক ৰিদিপ গগৈকে ধৰি বহুকেইজন বিষয়ববীয়া উপস্থিত থাকে ৷