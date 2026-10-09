ETV Bharat / state

হিমালয়ৰ পিটলেণ্ডক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন ভঁৰাল হিচাপে সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস

হিমালয়ৰ দুৰ্বল পিটলেণ্ড আৰু ইয়াৰ প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন ভঁৰাল সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত এক বিশেষ কৰ্মশালা । টাৱাঙত অৱস্থিত আইআইএম শ্বিলং ছেটেলাইট চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হয় এই কৰ্মশালা ।

Tawang Workshop Spotlights Himalayan Peatlands As Crucial Carbon Stores
হিমালয়ৰ পিটলেণ্ডক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন ভঁৰাল হিচাপে সুৰক্ষিত কৰাৰ প্ৰয়াস (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 9, 2026 at 7:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: হিমালয়ৰ পিটলেণ্ডসমূহক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন ভঁৰাল হিচাপে সুৰক্ষিত কৰা আৰু গোলকীয় উষ্ণতা নিয়ন্ত্ৰণত ইয়াৰ ভূমিকা সন্দৰ্ভত টাৱাঙত এক বিশেষ কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় । অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত অৱস্থিত আইআইএম শ্বিলং ছেটেলাইট চেণ্টাৰত এই কৰ্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ।

জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস কৰাৰ লগতে হিমালয়ৰ পৰিৱৰ্তিত পৰিৱেশতন্ত্ৰ সুৰক্ষিত ৰখাৰ লক্ষ্যৰে প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন ভঁৰাল হিচাপে পৰিচিত পিটলেণ্ডসমূহৰ সংৰক্ষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । এই উদ্দেশ্যে শুকুৰবাৰে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টাৱাঙত এই বিশেষ কৰ্মশালাখনি অনুষ্ঠিত হয় ।

ভাৰতীয় হিমালয়ৰ পিটলেণ্ড সংৰক্ষণ আৰু এখন সুৰক্ষিত পৃথিৱী গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে 'ভাৰতীয় হিমালয়ৰ পিটলেণ্ড: প্ৰকৃতিৰ কাৰ্বন ভঁৰাল সংৰক্ষণ' শীৰ্ষক কৰ্মশালাখন টাৱাঙস্থিত ভাৰতীয় ব্যৱস্থাপনা প্ৰতিষ্ঠান, শ্বিলঙৰ উপ-কেন্দ্ৰত অনুষ্ঠিত হয় । ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু পৰিৱৰ্তন মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ভাৰতীয় প্ৰাণীবৈজ্ঞানিক জৰীপ সংস্থাই হিমালয় অধ্যয়নৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অভিযানৰ সহযোগত এই কৰ্মশালাৰ আয়োজন কৰে ।

Tawang Workshop Spotlights Himalayan Peatlands As Crucial Carbon Stores
প্ৰাকৃতিক কাৰ্বন ভঁৰাল সংৰক্ষণৰ সন্দৰ্ভত এক বিশেষ কৰ্মশালা (ETV Bharat Assam)

যেতিয়া কোনো জলাহভূমিত গছ-গছনি, ঘাঁহ বা শেলাই আদি মৰি যায়, কিন্তু পানীত অক্সিজেন নথকাৰ বাবে সেইবোৰ সম্পূৰ্ণৰূপে পচি নাযায়, তেতিয়া বছৰ বছৰ ধৰি জমা হৈ এটা ডাঠ স্তৰৰ সৃষ্টি কৰে । এই অৰ্ধ-পচা উদ্ভিদৰ স্তৰটোকে 'পিট' বোলা হয় আৰু এই পিট থকা ঠাইখিনিয়েই হ'ল 'পিটলেণ্ড'।

এই পিটলেণ্ডবোৰে বায়ুমণ্ডলৰ বিষাক্ত কাৰ্বন ডাই-অক্সাইড গেছ শোষণ কৰি নিজৰ বুকুত হাজাৰ হাজাৰ বছৰ ধৰি জমা কৰি ৰাখে । ইয়াৰ ফলত পৃথিৱীৰ গোলকীয় উষ্ণতা ৰোধ কৰে ।

বিশেষকৈ হিমালয়ৰ দৰে পৰিৱেশগতভাৱে সংবেদনশীল অঞ্চলত এই প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ সুৰক্ষা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ । পৰিৱেশৰ পৰিৱৰ্তন আৰু অৱক্ষয়ৰ পৰা পিটলেণ্ডসমূহক ৰক্ষা কৰিবলৈ বৈজ্ঞানিক গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণমূলক ব্যৱস্থা শক্তিশালী কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰতো কৰ্মশালাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

কৰ্মশালাৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত টাৱাঙৰ অতিৰিক্ত আয়ুক্ত ৰিনচিন লেটাই মুখ্য অতিথি হিচাপে অংশগ্ৰহণ কৰে । টাৱাঙৰ বন সংমণ্ডল বিষয়া পীয়ুষ গাইকোৱাড আৰু ভাৰত-তিব্বত সীমান্ত আৰক্ষীৰ টাৱাংস্থিত উপ-অধিনায়ক বিশ্বজিৎ মণ্ডলে সন্মানীয় অতিথি হিচাপে উপস্থিত থাকে ।

ভাৰতীয় প্ৰাণীবৈজ্ঞানিক জৰীপ সংস্থাৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ৰ বিজ্ঞানী তথা প্ৰকল্পটোৰ মুখ্য অনুসন্ধানকাৰী ড০ জেছমিন পি.-এ আদৰণি ভাষণ প্ৰদান কৰি কৰ্মশালাৰ উদ্দেশ্য আৰু গুৰুত্ব ব্যাখ্যা কৰে । অনুষ্ঠানত পিটলেণ্ড সংৰক্ষণৰ বিষয়ে এখন পুস্তিকাও উন্মোচন কৰা হয় ।

কৰ্মশালাৰ কাৰিকৰী আলোচনাত পিটলেণ্ডৰ বৈশিষ্ট্য, ইয়াৰ জৈৱ বৈচিত্ৰ্য, পৰিৱেশতন্ত্ৰত ইয়াৰ ভূমিকা, অণুজীৱসমূহৰ বৈশিষ্ট্য, ব্ৰায়'ফাইট নামৰ সৰু সৰু অপুষ্পক উদ্ভিদৰ লগতে পিটলেণ্ড সংৰক্ষণৰ বিভিন্ন ব্যৱস্থা সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় । বিশেষজ্ঞসকলে এই অনন্য পৰিৱেশতন্ত্ৰসমূহৰ বিষয়ে অধিক গৱেষণা আৰু সংৰক্ষণৰ বাবে সমন্বিত প্ৰচেষ্টাৰ প্ৰয়োজনীয়তা দাঙি ধৰে ।

অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণকাৰীসকলৰ সৈতে মত বিনিময়, মতামত গ্ৰহণ আৰু প্ৰমাণপত্ৰ বিতৰণৰ ব্যৱস্থাও কৰা হয় । হিমালয়ৰ পিটলেণ্ডসমূহ কেৱল কাৰ্বন সঞ্চয়ৰ ভঁৰালেই নহয়, এইবোৰে বিশেষ প্ৰজাতিৰ উদ্ভিদ আৰু জীৱ-জন্তুৰ বাসস্থান হিচাপেও গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে ।

সেয়েহে এই প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহৰ সুৰক্ষাৰ বাবে বৈজ্ঞানিক গৱেষণা, বিভিন্ন সংস্থাৰ সহযোগিতা আৰু স্থানীয় ৰাইজৰ সক্ৰিয় অংশগ্ৰহণ অপৰিহাৰ্য বুলি কৰ্মশালাখনত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হয় ।

লগতে পঢ়ক: জুবিন হত্যা গোচৰত অমৃতপ্ৰভা মহন্তৰ জামিন লাভ

বিবাহ বহিৰ্ভূত প্ৰেমৰ কৰুণ পৰিণতি: নজমুলৰ প্ৰেমত হাবু-ডুবু খোৱা অৰ্চনাৰ চুৰিকাঘাতত মৃত্যু

TAGGED:

HIMALAYAN PEATLANDS
কাৰ্বন ভঁৰাল
অৰুণাচল প্ৰদেশ
হিমালয়ৰ পিটলেণ্ড
WORKSHOP ON CARBON STORES

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.