ETV Bharat / state

বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে ২০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুত 'সহায় অসম'ৰ

'সহায় অসম'ৰ এই মানৱীয় প্ৰয়াসত শ্ৰমদান কৰিবলৈ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ উদ্যোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও আগবাঢ়ি আহিছে ।

Morigaon NGO Flood relief
বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে ২০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুত (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 1, 2026 at 2:13 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও: উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ পিছত এতিয়া বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষা এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । এনে এক সময়তে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ স্বাস্থ্যজনিত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁৱৰ 'সহায় অসম' নামৰ এক অন্যতম আগশাৰীৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে প্ৰশংসনীয় আৰু মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।

সংগঠনটোৱে বানপীড়িত এলেকাত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে বৃহৎ পৰিমাণৰ ফেনাইল প্ৰস্তুত কৰি বিতৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে । আটাইতকৈ লক্ষণীয় আৰু যোগাত্মক কথাটো হ'ল 'সহায় অসম'ৰ এই মানৱীয় প্ৰয়াসত শ্ৰমদান কৰিবলৈ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ উদ্যোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও আগবাঢ়ি আহিছে ।

বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে ২০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুত (ETV Bharat)

প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ দুৰ্গম বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত মহামাৰী আৰু বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ উদ্দেশ্যে 'সহায় অসম'এ প্ৰায় ২,০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুতৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে চলাই গৈছে । এই কাৰ্যসূচীত সংগঠনটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সহায়ৰ বাবে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও সম্পূৰ্ণ স্বেচ্ছামূলকভাৱে নিজৰ শ্ৰমদান কৰিছে । যুৱ প্ৰজন্মৰ এনে ইতিবাচক ভূমিকা আৰু সমাজসেৱামূলক তৎপৰতাই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ জিলাখনতে ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "বৰ্তমান বানাক্ৰান্তক বহুতে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু কাপোৰ আদি দিছে । কিন্তু ফেনাইলৰ নাটনি দেখা গৈছে । সেয়ে আমাৰ এনজিঅ'ৰ ফালৰ পৰা ফেনাইলৰ যোগাৰ কৰিছে । আমি মৰিগাঁও কলেজৰ । তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ পাই ভাল লাগিছে ।"

উল্লেখ্য যে 'সহায় অসম' কেৱল এই বান সাহায্য কাৰ্যসূচীতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । ইয়াৰ পূৰ্বেও সংগঠনটোৱে দৰিদ্ৰ তথা আৰ্তজনৰ মাজত অন্ন-বস্ত্ৰ বিতৰণ, শীতকালত কম্বল আৰু গৰম বস্ত্ৰ যোগান ধৰাকে ধৰি বহু ধাৰাবাহিক সমাজমুখী কাম-কাজ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ এই নিৰৱচ্ছিন্ন জনহিতকৰ সেৱাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰাও সংগঠনটোৱে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।

'সহায় অসম'ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে প্ৰস্তুত কৰি থকা ২,০০০ ফেনাইলৰ বটলসমূহ আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । সংকটৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ এই সন্মিলিত ব্যতিক্ৰমী সংগ্ৰামে সমাজত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।

লগতে পঢ়ক :

বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ১০০ টা পৰিয়ালক নতুন জীৱন দিব কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই

TAGGED:

বান সাহায্য
মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়
ইটিভি ভাৰত অসম
ASSAM FLOODS 2026
MORIGAON NGO FLOOD RELIEF

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.