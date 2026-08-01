বানপীড়িত অঞ্চলৰ বাবে ২০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুত 'সহায় অসম'ৰ
'সহায় অসম'ৰ এই মানৱীয় প্ৰয়াসত শ্ৰমদান কৰিবলৈ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ উদ্যোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও আগবাঢ়ি আহিছে ।
Published : August 1, 2026 at 2:13 PM IST
মৰিগাঁও: উজনি অসমৰ ভয়াৱহ বান পৰিস্থিতিৰ পিছত এতিয়া বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত ৰোগ প্ৰতিৰোধ আৰু জনস্বাস্থ্য সুৰক্ষা এক ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান হৈ পৰিছে । এনে এক সময়তে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ স্বাস্থ্যজনিত সুৰক্ষা নিশ্চিত কৰাৰ লক্ষ্যৰে মৰিগাঁৱৰ 'সহায় অসম' নামৰ এক অন্যতম আগশাৰীৰ স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনে প্ৰশংসনীয় আৰু মানৱীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
সংগঠনটোৱে বানপীড়িত এলেকাত পৰিষ্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতা বজাই ৰখাৰ উদ্দেশ্যে বৃহৎ পৰিমাণৰ ফেনাইল প্ৰস্তুত কৰি বিতৰণৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে । আটাইতকৈ লক্ষণীয় আৰু যোগাত্মক কথাটো হ'ল 'সহায় অসম'ৰ এই মানৱীয় প্ৰয়াসত শ্ৰমদান কৰিবলৈ মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ একাংশ উদ্যোগী ছাত্ৰ-ছাত্ৰীও আগবাঢ়ি আহিছে ।
প্ৰাপ্ত তথ্য অনুসৰি উজনি অসমৰ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ দুৰ্গম বানপীড়িত অঞ্চলসমূহত মহামাৰী আৰু বিভিন্ন ৰোগ প্ৰতিৰোধৰ উদ্দেশ্যে 'সহায় অসম'এ প্ৰায় ২,০০০ বটল ফেনাইল প্ৰস্তুতৰ কাম ক্ষিপ্ৰতাৰে চলাই গৈছে । এই কাৰ্যসূচীত সংগঠনটোৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক সহায়ৰ বাবে মৰিগাঁও মহাবিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলেও সম্পূৰ্ণ স্বেচ্ছামূলকভাৱে নিজৰ শ্ৰমদান কৰিছে । যুৱ প্ৰজন্মৰ এনে ইতিবাচক ভূমিকা আৰু সমাজসেৱামূলক তৎপৰতাই সম্প্ৰতি সমগ্ৰ জিলাখনতে ব্যাপক সমাদৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
এগৰাকী ছাত্ৰীয়ে কয়, "বৰ্তমান বানাক্ৰান্তক বহুতে খাদ্য সামগ্ৰী আৰু কাপোৰ আদি দিছে । কিন্তু ফেনাইলৰ নাটনি দেখা গৈছে । সেয়ে আমাৰ এনজিঅ'ৰ ফালৰ পৰা ফেনাইলৰ যোগাৰ কৰিছে । আমি মৰিগাঁও কলেজৰ । তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ পাই ভাল লাগিছে ।"
উল্লেখ্য যে 'সহায় অসম' কেৱল এই বান সাহায্য কাৰ্যসূচীতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই । ইয়াৰ পূৰ্বেও সংগঠনটোৱে দৰিদ্ৰ তথা আৰ্তজনৰ মাজত অন্ন-বস্ত্ৰ বিতৰণ, শীতকালত কম্বল আৰু গৰম বস্ত্ৰ যোগান ধৰাকে ধৰি বহু ধাৰাবাহিক সমাজমুখী কাম-কাজ সফলভাৱে ৰূপায়ণ কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ এই নিৰৱচ্ছিন্ন জনহিতকৰ সেৱাৰ বাবে স্থানীয় ৰাইজৰ পৰাও সংগঠনটোৱে প্ৰশংসা বুটলিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
'সহায় অসম'ৰ সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা মতে প্ৰস্তুত কৰি থকা ২,০০০ ফেনাইলৰ বটলসমূহ আগষ্ট মাহৰ প্ৰথম সপ্তাহতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব । সংকটৰ সময়ত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু স্বেচ্ছাসেৱী সংগঠনটোৰ এই সন্মিলিত ব্যতিক্ৰমী সংগ্ৰামে সমাজত এক নতুন আশাৰ সঞ্চাৰ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :
বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা ১০০ টা পৰিয়ালক নতুন জীৱন দিব কণ্ঠশিল্পী দীপলিনা ডেকাই