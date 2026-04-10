পুনৰ দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট সাংবাদ প্ৰতিষ্ঠান, কাকতৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তৰ আক্ৰমণ
শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা এখন দৈনিক কাকতৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই চলায় আক্ৰমণ ৷
Published : April 10, 2026 at 2:48 PM IST
লখিমপুৰ : পুনৰ দুৰ্বৃত্তৰ টাৰ্গেট হৈ পৰিছে ৰাজ্যৰ সংবাদ মাধ্যম ৷ বৃহস্পতিবাৰে শান্তিপূৰ্ণভাবে ভোটগ্ৰহণ হোৱাৰ পাছতে শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা দুৰ্বৃত্তই সংবাদ মাধ্যমৰ কাৰ্যালয়ৰ আচবাব আনিষ্ট কৰে ৷ শুকুৰবাৰে পুৱতি নিশা এখন দৈনিক কাকতৰ লখিমপুৰস্থিত কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই চলাই এই আক্ৰমণ ৷ পুৱাৰ ভাগত দুৰ্বৃত্তই কাকতখনৰ কাৰ্যালয়লৈ লক্ষ্য কৰি শিলাবৰ্ষণ কৰাত খিৰিকী, ভেণ্টিলেটৰ আদি আনিষ্ট হয় কাৰ্যালয়টোৰ ৷
উল্লেখ্য যে, কেইদিনমানৰ পূৰ্বে ৰাজ্যত কাকত জ্বলাই দিয়া এটা নিন্দনীয় ঘটনা সংঘটিত হৈছিল। তাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া মাৰ নৌ যাওঁতেই শুকুৰবাবে পুৱতি নিশা লখিমপুৰ নগৰ এলেকাৰ বান্তৌত থকা এখন দৈনিক কাকতৰ কাৰ্যালয়ত দুৰ্বৃত্তই আক্রমণ চলায় ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত সাংবাদিক কুমুদ বৰুৱাই কয়, "পুৱতি নিশা কাকত ছপা হোৱাৰ পাছত বিতৰণৰ বাবে বাহনসমূহ বিভিন্ন ঠাইলৈ ওলাই গৈছিল । ওৰে নিশা কাকতৰ ছপা কামত ব্যস্ত কৰ্মচাৰীসকলে জিৰণি ল'বলৈ লৈছিল । সেই সময়ত বৰষুণ আছিল । তেনে পৰিৱেশত দুবৃর্ত্তই কাৰ্যালয়টোলৈ লক্ষ্য কৰি শিলাবৰ্ষণ কৰে । ফলত কাৰ্যালয়টোৰ খিৰিকী, ভেণ্টিলেটৰ আদিৰ গ্লাচ ভাগি চূৰমাৰ হৈ পৰে।"
ইতিমধ্যে ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত আৰক্ষীক অৱগত কৰাৰ পাছতে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে লখিমপুৰ আৰক্ষীয়ে ৷ ইফালে সংবাদ মাধ্যৰ ওপৰত এনে আক্ৰমণৰ ঘটনাক সকলোৱে একমুখে গৰিহণা জনাইছে । সাংবাদিক হেমন্ত বেজ, বুবুল হাজৰিকা আদি বিভিন্নজনে সংবাদ মাধ্যমৰ ওপৰত হোৱা এনে আক্রমণক গৰিহণা দি দোষীক শীঘ্রে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী জনাইছে ৷ চিচি টিভি ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি শীঘ্ৰে দুৰ্বৃত্তক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী জনাইছে সাংবাদিক মহলে ৷
অভিযোগ অনুসৰি, বৃহস্পতিবাৰ নিশা লখিমপুৰৰ নগৰ এলেকাত সংবাদ ক্ষেত্রত কৰ্মৰত এগৰাকী মহিলাক এখন অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াবলৈ লোৱা আন এক ঘটনাও সংঘটিত হৈছিল ।
