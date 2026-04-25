তামুলপুৰৰ শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা: ৰঙিয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন কেইবাগৰাকীও বিহুৱা-বিহুৱতী

তামুলপুৰৰ শোকাৱহ দুৰ্ঘটনা: ৰঙিয়াৰ হাস্পতালত চিকিৎসাধীন কেইবাগৰাকীও বিহুৱা-বিহুৱতী
দুৰ্ঘটনাত পতিত ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দলৰ আহত কেইবাজনো সদস্যক ৰঙিয়াৰ স্বস্তি হাস্পতালত ভৰ্তি । প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত দুজনক যাবলৈ দিয়া হৈছে ।
Published : April 25, 2026 at 3:55 PM IST
ৰঙিয়া : তামুলপুৰ-নাগ্ৰীজুলি পথৰ নোৱাখাটত শুকুৰবাৰে নিশা সংঘটিত পথ দুৰ্ঘটনাক লৈ ৰাজ্যজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে । প্ৰতিভাৱান যুৱতী নিশামণি হালৈৰ মৃত্যুৱে সকলোকে কন্দুৱাইছে । পথ দুৰ্ঘটনাটোত কেইবাগৰাকীও বিহুৱা-বিহুৱতী আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । এতিয়াও চিকিৎসাধীন হৈ আছে বিহু হুঁচৰি দলটোৰ কেইবাগৰাকী সদস্য । তাৰ ভিতৰত ৫ গৰাকী সদস্যক ৰঙিয়াৰ স্বস্তি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ।
স্বস্তি হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা আঘাতপ্ৰাপ্ত কেইগৰাকী ক্ৰমে ৰতন কলিতা, শ্ৰীবাণী বৰা, জগত ৰায়, অংগিতা দাস আৰু কাব্যশ্ৰী ছৌৰাগ বুলি জানিব পৰা গৈছে । ইয়াৰে শ্ৰীবাণী বৰাৰ অৱস্থা সংকটজনক হোৱাৰ বাবে তেওঁক আইচিইউত ৰখা হৈছে । অৱশ্যে ৩ গৰাকীক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত হাস্পতালৰ পৰা যাবলৈ দিয়া হৈছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
এই সন্দৰ্ভত হাস্পতালখনৰ প্ৰৱন্ধক কৰেন্দ্ৰ কলিতাই কয়, "দুৰ্ঘটনাটো তামুলপুৰৰ নাগ্ৰীজুলিত হৈছিল । নিশা আমাৰ তাত ৫ গৰাকী আহত শিল্পীক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল । দুগৰাকীৰ অৱস্থা সংকটজনক আছিল বাবে তেওঁলোকক আইচিইউত ৰখা হৈছে । বাকী ৩ গৰাকীক প্ৰাথমিক চিকিৎসাৰ অন্তত যাবলৈ দিয়া হয় । আমাৰ ইয়াত চিকিৎসাধীন হৈ থকা শিল্পী দুগৰাকী হৈছে শ্ৰীবাণী বৰা আৰু অংগিতা দাস ।"
উল্লেখ্য যে তামুলপুৰ-নাগ্ৰীজুলি পথৰ নোৱাখাটত শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিল । নলবাৰীৰ হাৰিভাঙাৰ 'ভাস্কৰজ্যোতি বিহু হুঁচৰি দল'টোৱে এখন ট্ৰেভেলাৰেৰে তামুলপুৰৰ বাঙালীপাৰলৈ বিহু প্ৰদৰ্শনৰ বাবে গৈ থকাৰ সময়তে বিপৰীত দিশৰ পৰা অহা এখন দ্ৰুতবেগী ট্ৰেইলাৰৰ সৈতে মুখামুখী সংঘৰ্ষ হয় ৷ ফলত এগৰাকী বিহুৱতী থিতাতে নিহত হয় । নিহত বিহুৱতীগৰাকী নিশামণি হালৈ, যি নাগাৰা নামৰ পাঠিকা হিচাপে পৰিচিত আছিল । এই দুৰ্ঘটনাটোত বিহু হুঁচৰি দলটোৰ ১১ গৰাকী সদস্যও আহত হয় । তেওঁলোকক পৃথকে পৃথকে চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় । গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালতো লখিমপুৰৰ কুহি বৰুৱা আৰু গোৰেশ্বৰৰ অংকিতা দাস নামৰ দুগৰাকী চিকিৎসাধীন বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
ৰঙিয়াৰ স্বস্তি হাস্পতালত ভৰ্তি হোৱা বিহু হুঁচৰি দলটোৰ এজন আহত সদস্যই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাটো সন্দৰ্ভত কয়, "আমি তেতিয়া শুই আছিলোঁ, একো গম নাপাও । এটা শব্দ শুনিছিলোঁ । তেতিয়া সাৰ পাই ছীটৰ তলত সোমাই গৈছোঁ । আমাৰ গোটেইবোৰৰ মাজত হাহাকাৰ লাগিছিল । পিছতহে গম পালোঁ আমাৰ মাজৰ এগৰাকীৰ মৃত্যু হৈছে । আমি কেইজনমান আহত হৈছোঁ ।"
আন এজনে কয়, "২৫-২৬ জন মান আছিল । আমি গোটেইকেইটা বহি আহিছিলোঁ । যিহেতু সকলো ভাগৰি আছিল সেয়ে প্ৰায়ভাগে শুই আছিল । মোৰো টোপনি আহি আছিল । হঠাৎ বিকট এটা শব্দ হ'ল । বেলেগ বাহনত অহা বিহুৱা দল এটাই আমাক উদ্ধাৰ কৰিলে । বাহনখনৰ আগফালৰ অৱস্থা একেবাৰে বেয়া । আমাৰ বিহুৱতী যি এগৰাকী পাঠক নিশামণি হালৈ তেওঁ নিহত হৈছে ।"
ইফালে এই শোকাৱহ দুৰ্ঘটনাটোৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীকে ধৰি বিভিন্নজনে শোকপ্ৰকাশ কৰিছে । লগতে চিকিৎসাধীন বিহুৱা-বিহুৱতীসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰিছে ।
