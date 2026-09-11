ভাৰতত তালাক-ই-হাছান বৈধ, অসমৰ আইন অনুসৰি বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন কৰিব লাগিব : গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়
শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এক ৰায়দানত স্পষ্ট কৰি দিছে যে ‘তালাক-ই-হাছান’ দেশত নিষিদ্ধ নহয় আৰু ই বিবাহ বিচ্ছেদৰ এক বৈধ পদ্ধতি ।
By PTI
Published : September 11, 2026 at 2:05 PM IST
গুৱাহাটী : তালাক-ই-হাছান বৰ্তমান ভাৰতত বিবাহ বিচ্ছেদৰ বৈধ ৰূপ আৰু দেশত ইয়াৰ ওপৰত কোনো নিষেধাজ্ঞা নাই । শেহতীয়াকৈ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ে এই কথা উল্লেখ কৰিছে ৷
আদালতে এই কথাও স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে অসমত অসম বাধ্যতামূলক মুছলমান বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ আইন ২০২৪ৰ অধীনত সংশ্লিষ্ট বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদৰ পঞ্জীয়কৰ আগত এনে বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন কৰিব পাৰি ।
বৰপেটাৰ উপ-পঞ্জীয়ক-সহ-বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়কে তালাক-ই-হাছানৰ পঞ্জীয়ন অস্বীকাৰ কৰাক প্ৰত্যাহ্বান জনোৱা এখন আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি ন্যায়াধীশ অৰুণ দেৱ চৌধুৰীয়ে এই ৰায় দিয়ে ৷
আবেদনকাৰীৰ মতে, ২০১৬ চনত তেওঁৰ বিবাহ হৈছিল । পাৰস্পৰিক মতানৈক্যৰ বাবে তেওঁৰ পত্নীয়ে ২০১৮ চনত ঘৰ এৰি যোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে আৰু পুনৰ মিলনৰ চেষ্টা কৰিছিল যদিও সফল হোৱা নাছিল ।
ইয়াৰ পাছত আবেদনকাৰীৰ পত্নীয়ে তিনিটা ভিন্ন তাৰিখত কাৰণ দৰ্শাই ২০২৬ চনৰ ২২ মাৰ্চ, ২৬ এপ্ৰিল আৰু ২৭ মে'ত সাক্ষীৰ উপস্থিতিত তিনিটা বিবাহ বিচ্ছেদৰ ঘোষণা কৰে ৷ তাৰ পাছত তেওঁ প্ৰযোজ্য আইনৰ অধীনত বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়নৰ বাবে সংশ্লিষ্ট কৰ্তৃপক্ষৰ কাষ চাপে ।
আবেদনকাৰীৰ অধিবক্তাই যুক্তি দি কয় যে "তালাক-ই-হাছান"ৰ ওপৰত কোনো বাৰ নাই আৰু ইয়াৰ চৰ্ত অনুসৰি বিবাহ বিচ্ছেদ মঞ্জুৰ কৰা হৈছে । কিন্তু ৰাজ্য চৰকাৰে উল্লেখ কৰে যে ১৯৩৫ চনৰ পুৰণি আইনখন বাতিল কৰা হৈছে আৰু সেই আইনৰ অধীনত নিযুক্ত কৰ্তৃপক্ষই আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়ন কৰিব নোৱাৰিব ।
ন্যায়াধীশ চৌধুৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে আবেদনকাৰীয়ে উল্লেখ কৰা "তালাক-ই-হাছান" (বিবাহ বিচ্ছেদ) বিবাহ বিচ্ছেদৰ বৈধ ৰূপ আৰু আজিৰ তাৰিখত দেশত ই নিষিদ্ধ নহয় । কিন্তু তেওঁ বৰপেটাৰ প্ৰাক্তন দণ্ডাধীশক "তালাকনামা" (বিবাহ বিচ্ছেদ ঘোষণা) পঞ্জীয়ন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছিল, কিয়নো ১৯৩৫ চনৰ আইনখন বাতিল কৰা হৈছিল আৰু ইয়াৰ অধীনত সৃষ্টি হোৱা পদটোও বাতিল কৰা হৈছিল ।
তেওঁ আবেদনকাৰীক ২০২৪ আইনৰ অধীনত ন্যায়িক বিবাহ আৰু বিবাহ বিচ্ছেদ পঞ্জীয়কৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । পঞ্জীয়কে বিবাহ বিচ্ছেদ আবেদনকাৰীৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে নে নাই পৰীক্ষা কৰিব লাগিব আৰু আইনখনৰ ১২ নং ধাৰাত পঞ্জীয়নৰ প্ৰয়োজন আছে নে নাই সেইটো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে তেওঁৰ পৰিচয় পৰীক্ষা কৰিব লাগিব ।
যদি পঞ্জীয়ন অস্বীকাৰ কৰা হয় তেন্তে আবেদনকাৰীয়ে ২০২৪ চনৰ আইনৰ ১৭ নং ধাৰাত আবেদন কৰিব পাৰে । ন্যায়াধীশগৰাকীয়ে লগতে কয় যে জাননী লাভ কৰাৰ পাছতো আদালতত উপস্থিত নথকা পত্নীয়ে কোনো উপযুক্ত মঞ্চ (আদালত বা প্ৰতিষ্ঠান)ৰ আগত ‘তালাক-ই-হাছান’ক প্ৰত্যাহ্বান জনাবলৈ স্বাধীন হৈ আছে। আদালতে ৰিট আবেদনখন নিষ্পত্তি কৰে ।