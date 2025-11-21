ETV Bharat / state

অসমীয়া জাতিক যদি দুৰ্যোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়ে তেন্তে ইয়াৰ পৰিণাম ভুগিব '২৬ৰ নিৰ্বাচনত: আটাছুৰ হুংকাৰ

'মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত' পৰিৱেশন কৰি ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ বাবে নিশা ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় লোক ।

Tai-Ahom people organised rally demanding tribalization in Jorhat
জনজাতিকৰণৰ দাবীত প্ৰতিবাদ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 21, 2025 at 9:32 AM IST

যোৰহাট: ২৫ নৱেম্বৰত অসম বিধানসভাত মন্ত্ৰীগোটে ছয় জনগোষ্ঠী তথা টাই আহোম, মৰাণ, মটক, কোচ ৰাজবংশী, চাহ জনগোষ্ঠী আৰু চুতীয়াক জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব । কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ দাবীত আৰু চৰকাৰে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পালন কৰাৰ বাবে ছয় জনগোষ্ঠীয় দল-সংগঠনসমূহে ধাৰাবাহিকভাৱে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ আৰু আন্দোলন অব্যাহত ৰাখিছে ৷ ফলত ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনৰ যুজঁখনো ক্ৰমাৎ তীব্ৰতৰ হৈ পৰিছে ।

ইয়াৰ অংশ হিচাপে বৃহস্পতিবাৰে নিশা টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থা, যোৰহাট জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত মৰিয়নীত এক বৃহৎ জোঁৰ সমদল উলিওৱা হয় ৷ এই জোঁৰ সমদলত হাজাৰ হাজাৰ টাই আহোম জনগোষ্ঠীয় লোকে অংশগ্ৰহণ কৰে । জনজাতিকৰণৰ দাবীত কঁপি উঠে মৰিয়নীৰ ৰাজপথ । সকলোৰে মুখত এটাই শ্ল'গান- ছয় জনগোষ্ঠীক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে জনজাতিৰ স্বীকৃতি দিব লাগিব ।

অসমৰ হিয়াৰ আমঠু, উজ্জ্বল নক্ষত্ৰ মহানায়ক জুবিন গাৰ্গলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাই আৰু ম'বাইলৰ ফ্লাছ অন কৰি হাজাৰ হাজাৰ লোকে 'মায়াবিনী ৰাতি' শীৰ্ষক গীত গাই জনজাতিকৰণৰ সংগ্ৰামখনত অংশগ্ৰহণ কৰে ।

মৰিয়নীৰ পুখুৰীয়া ৰাজহুৱা খেলপথাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰা এই জোঁৰ সমদল মৰিয়নীৰ থানা তিনিআলিত শান্তিপূৰ্ণভাৱে সমাপ্ত হয় ৷ এই প্ৰতিবাদী আন্দোলনত অংশগ্ৰহণ কৰি টাই আহোম ছাত্র সন্থাৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে কয়, "চৰকাৰক নিজৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব, জাতীয় দায়িত্ব, চৰকাৰে অসমৰ থলগিৰি খিলঞ্জীয়াক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি সোঁৱৰাই দিবৰ কাৰণে ৰাজপথত এই আন্দোলন হৈছে ।"

তেওঁ লগতে কয়, "অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ ৰাইজ একত্ৰিত হৈ এটা কথাই কৈছে অসম আৰু অসমীয়াক ৰক্ষা কৰা স্বাৰ্থত, নৱপ্ৰজন্মৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত, অসমৰ সম্পদ, ভাষা, ৰাজনীতি, সমাজনীতি, অৰ্থনীতি আদি সুৰক্ষিত কৰিবলৈ ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিকৰণৰ মাধ্যমেৰে অসম অসমীয়াৰ হৈ থাকিব লাগিব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ দাবীত ৰাজপথলৈ সকলো ওলাই আহিছে ।"

গগৈয়ে লগতে কয়, "যদি ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি পাহৰি পেলায়, জাতিটোক যদি দুৰ্যোগৰ মাজলৈ ঠেলি দিয়ে আৰু বাংলাদেশীৰ চৰণীয়া পথাৰ কৰিব বিচাৰে তেন্তে জাতিক কৰা প্ৰতাৰণা ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত জাতিয়ে দিব । দল, চৰকাৰৰ জাতিৰ প্ৰতি থকা দায়িত্ব পাহৰি যোৱাৰ কাৰণে অসমখন বাংলাদেশীৰ ৰম্যভূমি হোৱাৰ লগতে বহিৰাগতৰ আগ্ৰাসন চলিছে আৰু সম্পদ তেওঁলোকৰ হাতলৈ গৈছে, অসম আৰু অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষিত ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত ছয় জনগোষ্ঠীক জনজাতিৰ স্বীকৃতি দিবই লাগিব । আমাৰ এই আন্দোলন কোনো জনগোষ্ঠী বা জনজাতিৰ বিৰুদ্ধে হোৱা নাই ।"

