টাই আহোমৰ মাজত বিভাজনৰ প্ৰয়াস ! মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টীকৰণ দিয়াৰ আহ্বান
বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনে বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে ।
Published : November 20, 2026 at 4:41 PM IST
শিৱসাগৰ : শেহতীয়াকৈ মৰাণৰ জজলিত অনুষ্ঠিত এখন অভিৱৰ্তনত মহন, দেওধাই আৰু বাইলুংসকলৰ টাই ম' নামৰ এক সুকীয়া জাতি আৰু জনজাতিকৰণ সুকীয়াকৈ বিচাৰি প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰাৰ পাছতেই সমগ্ৰ ৰাজ্যত বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ।
এই বিতৰ্কত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহনৰো নাম সাঙোৰ খাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শমতে সুকীয়া অভিৱৰ্তন অনুষ্ঠিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হোৱাৰ পিছতে আহোমসকলক ভাগ ভাগ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰয়াস কৰিছে বুলি একাংশই অভিযোগ কৰিছে । আনহাতে উক্ত বিতৰ্কিত অভিৱৰ্তনত সাংসদ যোগেন মহন উপস্থিত থকাৰ লগে লগে বিষয়টো অধিক জটিল হৈ পৰিছে ।
বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনে বিষয়টো সন্দৰ্ভত নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । শিৱসাগৰত মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলন আৰু মহন-দেওধাই-বাইলুং পৰিষদে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিষয়টোত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ।
শিৱসাগৰস্থিত ঐক্যৰ কাৰ্যালয়ত মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনৰ সভাপতি মনোৰঞ্জন বৰুৱা আৰু সমন্বয়ক হেমজিৎ দেওধাই ফুকনে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি স্পষ্ট কৰি দিয়ে যে সন্মিলন এনে জাতিদ্ৰোহী কাৰ্যৰ সৈতে কোনোধৰণে জড়িত নহয় ।
মহন-দেওধাই-বাইলুং বংশাৱলী পৰিষদে টাই ম' বুলি সুকীয়া জনগোষ্ঠী আৰু জনজাতিকৰণ বিচৰা কাৰ্য সম্পূৰ্ণ অদ্ভুত বুলি তেওঁলোকে যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰে । আনহাতে মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনে মৰাণত অনুষ্ঠিত অভিৱৰ্তনত বংশাৱলী পৰিষদে সুকীয়া পৰিচয় আৰু জনজাতিকৰণ বিচৰা সন্দৰ্ভত অৱগত নহয় বা তাক সমৰ্থন নকৰে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে টাই ম' বুলি নামকৰণ কৰা সংগঠনটো ২০২৫ চনত গঠন হৈছিল । এই সংগঠনটো সম্পূৰ্ণ নতুন আৰু তেওঁলোকে কি ধৰণে আগবাঢ়িছে বা কি নীতি আদৰ্শ গ্ৰহণ কৰিছে সেই বিষয়ে মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলন অৱগত নহয় বুলিও সংবাদমেলত উল্লেখ কৰিছে ।
সংবাদমেলত সমন্বয়ক হেমজিৎ দেওধাই ফুকনে কয় যে মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনৰ তৰফৰ পৰা কোনো জাতি ভঙা বা পতা কাৰ্য আজি পৰ্যন্ত কৰা হোৱা নাই । তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে কি কাৰণত সুকীয়া পৰিচয় বিচাৰিছে সেই বিষয়ে আমি অজ্ঞ । সম্ভৱতঃ তেওঁলোকৰ উচ্চাকাংক্ষা নাইবা লোভৰ বাবেই তেওঁলোকে এনে ধৰণৰ জাতিক খণ্ডিত কৰা কাৰ্যত লিপ্ত হৈছে । সুকীয়া পৰিচয়ৰ জৰিয়তে সংখ্যাত তেওঁলোক কম বুলি বিবেচিত হ'ব আৰু তেতিয়া অধিক চৰকাৰী আৰু সাংবিধানিক সুবিধা লাভ কৰিম বুলি এনে ধৰণৰ এজেণ্ডা গ্ৰহণ কৰিছে ।"
টাই ম' নামৰ নতুনকৈ গঠন হোৱা সংগঠনটোলৈ মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনে অনুৰোধ জনাই কয় যে তেওঁলোকে সুকীয়া ফ'ৰাম গঠনৰ প্ৰয়োজন নাই আৰু সকলো একেলগে আগবাঢ়িব লাগে ।
সংবাদমেলত সন্মিলনে কয় যে চৰকাৰে যদি মহন-দেওধাই-বাইলুংসকলক কিবা সুবিধা দিব বিচাৰে তাক গ্ৰহণ কৰাত আপত্তি নাই, কিন্তু জাতি দ্বিখণ্ডিত হোৱা কোনো প্ৰস্তাৱক তেওঁলোকে মানি নলয় আৰু তেনে সুবিধাও গ্ৰহণ নকৰে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীক স্পষ্টীকৰণৰ আহ্বান মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনৰ
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰামৰ্শত উক্ত অভিৱৰ্তন হৈছিল বুলি সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ পোৱাৰ পাছতে বিষয়টো অধিক জটিল হৈ পৰিছে । এই সন্দৰ্ভত সন্মিলনৰ সমন্বয়ক হেমজিৎ দেওধাই ফুকনে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনে কাৰ্যক সমৰ্থন নকৰে বুলি আমাৰ বিশ্বাস আছে । কিন্তু যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম ওলাইছে গতিকে তেওঁ এটা স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো এই সময়ত অতি জৰুৰী ।"
সন্মিলনৰ মতে টাই ম' নামৰ সংগঠনটোৰ এই অভিৱৰ্তনৰ জৰিয়তে বা এনে জাতিদ্ৰোহী সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰি টাই আহোমসকলৰ হৃদপিণ্ডত আঘাত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । অৱশ্যে মহন-দেওধাই-বাইলুং সন্মিলনে ইয়াৰ আঁৰত কোনো ৰাজনৈতিক অভিসন্ধি থকাৰো সন্দেহ কৰিছে । নাজিৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ বিধায়কে এইক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হৈ স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিছে যদিও এই জাতিদ্ৰোহী ভয়ংকৰ কাণ্ডৰ অন্ত পেলাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ স্পষ্টীকৰণ অতি প্ৰয়োজন বুলি সন্মিলনে দাবী কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক :