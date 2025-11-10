ETV Bharat / state

জনজাতিকৰণৰ দাবীত অটল টাই আহোম, মাৰ্ঘেৰিটাত বিশাল জোঁৰ সমদল

জনজাতিকৰণৰ দাবীত টাই আহোমসকলৰ কেইবাটাও সংগঠনে কঁপালে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজপথ ।

Tai Ahom community hold torch rally in Margherita
জনজাতিকৰণৰ দাবীত টাই আহোমসকলৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2025 at 7:30 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তিনিচুকীয়া : জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি ৬ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত টাই আহোম, মৰাণ আৰু মটকসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । দেওবাৰে পুনৰ তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথ কঁপালে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে । জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনে ।

টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু টাই আহোমৰ ৬ টাকৈ সংগঠনৰ সহযোগত মাৰ্ঘেৰিটাস্থিত চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীৰ পৰা ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ১০ সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে বিশাল জোঁৰ সমদলত অংশ লয় । টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, আহোম সভা, পয় ফুৰালুং, টাই আহোম মহিলা পৰিষদ, পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাসহ মাৰ্ঘেৰিটাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।

মাৰ্ঘেৰিটাত টাই আহোমৰ জোঁৰ সমদল (ETV Bharat)

প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জোঁৰ সমদলৰ অন্তত উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰঙ্গমঞ্চত এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে টাই আহোমসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী জনায় । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই দাবী পূৰণ নকৰিলে অনাগত দিনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকিব লাগিব বুলিও হুংকাৰ দিয় ।

মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ লগতে ডিগবৈ, শদিয়া, কাকপথাৰ, লক্ষীপথাৰ আদি অঞ্চলৰ পৰাও লোকসকলে এই জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলা পৰিলক্ষিত হয় ।

Tai Ahom community hold torch rally in Margherita
জনজাতিকৰণৰ দাবীত টাই আহোমসকলৰ প্ৰতিবাদ (ETV Bharat)

প্ৰতিবাদত অংশ লৈ এগৰাকী মহিলাই কয়,"এইটো আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ । আমাৰ নিজা ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে, আমাৰ নিজৰ পৰিচয় আছে, আমি চ্যুকাফাৰ নাতি-পুতি । সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছো ।"

টাই আহোম সংগঠনৰ এগৰাকী নেতাই কয়,"জনজাতিকৰণ আমাৰ কাম্য, জনজাতি আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ । গতিকে আমাৰ অধিকাৰ আমাক দিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি দাবী জনাইছো । যদিহে তেওঁ আমাৰ দাবী পূৰণ নকৰে অহা নিৰ্বাচনত তেওঁক বিদায় দিবলৈ আমি আজি সাজু ।"

লগতে পঢ়ক :জনজাতিকৰণৰ দাবীত বঙাইগাঁৱত বিশাল গণ সমাৱেশ কোচ ৰাজবংশীৰ

TAGGED:

ST STATUS DEMAND
TORCH RALLY
TINSUKIA
ইটিভি ভাৰত অসম
TAI AHOM PROTEST

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.