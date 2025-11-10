জনজাতিকৰণৰ দাবীত অটল টাই আহোম, মাৰ্ঘেৰিটাত বিশাল জোঁৰ সমদল
জনজাতিকৰণৰ দাবীত টাই আহোমসকলৰ কেইবাটাও সংগঠনে কঁপালে মাৰ্ঘেৰিটাৰ ৰাজপথ ।
Published : November 10, 2025 at 7:30 AM IST
তিনিচুকীয়া : জনজাতিকৰণৰ দাবীত ৰাজ্যজুৰি ৬ জনগোষ্ঠীৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত আছে । বিশেষকৈ উজনি অসমৰ তিনিচুকীয়া জিলাত টাই আহোম, মৰাণ আৰু মটকসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ অব্যাহত ৰাখিছে । দেওবাৰে পুনৰ তিনিচুকীয়াৰ ৰাজপথ কঁপালে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলে । জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰিটাত এক উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ কেইবাটাও সংগঠনে ।
টাই আহোম যুৱ পৰিষদৰ উদ্যোগত আৰু টাই আহোমৰ ৬ টাকৈ সংগঠনৰ সহযোগত মাৰ্ঘেৰিটাস্থিত চ্যুকাফাৰ প্ৰতিমূৰ্তিস্থলীৰ পৰা ৩১৫ নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে ১০ সহস্ৰাধিক প্ৰতিবাদকাৰীয়ে টাই আহোমসকলক জনজাতিকৰণৰ দাবীৰে বিশাল জোঁৰ সমদলত অংশ লয় । টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, আহোম সভা, পয় ফুৰালুং, টাই আহোম মহিলা পৰিষদ, পূৰ্বাঞ্চল টাই সাহিত্য সভা, টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাসহ মাৰ্ঘেৰিটাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা হয় ।
প্ৰতিবাদকাৰীসকলে জোঁৰ সমদলৰ অন্তত উত্তৰ মাৰ্ঘেৰিটা ৰঙ্গমঞ্চত এখন প্ৰতিবাদী সভা অনুষ্ঠিত কৰি ৰাজ্য চৰকাৰ তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক শীঘ্ৰে টাই আহোমসকলক জনজাতিৰ মৰ্যাদা প্ৰদানৰ দাবী জনায় । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে এই দাবী পূৰণ নকৰিলে অনাগত দিনত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে তীব্ৰ বিৰোধিতাৰ সন্মুখীন হ'বলৈ সাজু থাকিব লাগিব বুলিও হুংকাৰ দিয় ।
মাৰ্ঘেৰিটা সমষ্টিৰ লগতে ডিগবৈ, শদিয়া, কাকপথাৰ, লক্ষীপথাৰ আদি অঞ্চলৰ পৰাও লোকসকলে এই জোঁৰ সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰে । প্ৰতিবাদকাৰীসকলে চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে বিভিন্ন শ্ল'গানেৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ আকাশ বতাহ কঁপাই তোলা পৰিলক্ষিত হয় ।
প্ৰতিবাদত অংশ লৈ এগৰাকী মহিলাই কয়,"এইটো আমাৰ জন্মগত অধিকাৰ । আমাৰ নিজা ভাষা আছে, সংস্কৃতি আছে, আমাৰ নিজৰ পৰিচয় আছে, আমি চ্যুকাফাৰ নাতি-পুতি । সেইকাৰণে আমি ওলাই আহিছো ।"
টাই আহোম সংগঠনৰ এগৰাকী নেতাই কয়,"জনজাতিকৰণ আমাৰ কাম্য, জনজাতি আমাৰ জন্মস্বত্ব অধিকাৰ । গতিকে আমাৰ অধিকাৰ আমাক দিবলৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমি দাবী জনাইছো । যদিহে তেওঁ আমাৰ দাবী পূৰণ নকৰে অহা নিৰ্বাচনত তেওঁক বিদায় দিবলৈ আমি আজি সাজু ।"
