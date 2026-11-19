টাই-আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিভাজনক লৈ উজনিত উত্তেজনা
যোগেন মহনৰ উপস্থিতিত টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিভিন্ন সংগঠনৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক । সাংসদগৰাকীয়ে দিলে স্পষ্টীকৰণ ।
Published : November 19, 2026 at 6:41 PM IST
মৰাণ/শিৱসাগৰ : টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজনৰ প্ৰচেষ্টাক লৈ উজনি অসমৰ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে । অসমৰ আহোমকে ধৰি ৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবী দীৰ্ঘদিন ধৰি চলি থকাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ মাহমৰাৰ জজলিত অনুষ্ঠিত মহন-দেওধাই-বাইলুঙৰ বংশাৱলীৰ সভাত টাই-ম'সকলৰ সুকীয়া জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ প্ৰস্তাৱক কেন্দ্ৰ কৰি নতুন বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে । এই বিষয়টোৱে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজনৰ আশংকা বৃদ্ধি কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে ।
এই বিতৰ্ক চলি থকাৰ মাজতে বৃহস্পতিবাৰে মৰাণৰ মিলিত শিল্পী সমাজৰ নাট্যমন্দিৰত ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ যোগেন মহনৰ সৈতে টাই আহোম জনগোষ্ঠীৰ ৭ টাকৈ অধিক দল-সংগঠনৰ প্ৰতিনিধি এক আলোচনাত মিলিত হয় । বৈঠকত মহন দেওধাই বাইলুং পৰিষদ, পূৰ্বাঞ্চল টাই আহোম যুৱ পৰিষদ, আহোম জাতীয় গণ মঞ্চ, ফুৰালুং সমাজ আৰু মহন দেওধাই পণ্ডিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।
এই বৈঠকত জজলিৰ বংশাৱলীৰ সভাত উত্থাপিত টাই-ম'সকলৰ সুকীয়া জনজাতিকৰণ আৰু স্বায়ত্তশাসনৰ প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভতো বিস্তৃত আলোচনা কৰা হয় । এই সভাতে উপস্থিত থকা সাংসদ যোগেন মহনে আহোম জনগোষ্ঠীৰ বিভাজনৰ বিতৰ্ক সন্দৰ্ভত স্থিতি স্পষ্ট কৰে ।
বৈঠকৰ অন্তত আহোম দল-সংগঠনসমূহে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই বিতৰ্কৰ মাজলৈ সাংসদ যোগেন মহনক টানি অনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক বুলি উল্লেখ কৰে ।
এই সন্দৰ্ভত টাইপাৰ সভাপতি বিজয় কোঁৱৰে কয়, "টাই আহোম জনগোষ্ঠীটোক আগতেও ভাগ ভাগ বা দুৰ্বল হ'বলৈ দিয়া নাছিলোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও কোনোবাই যদি এনেধৰণৰ চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত, ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্যত তেনেহ'লে শ শ বছৰলৈ এই জনগোষ্ঠীটোক ভাগ ভাগ হ'বলৈ দিয়া নহ'ব । মহন-দেওধাই-বাইলুঙৰ বংশাৱলীৰ অভিৱৰ্তনত ৩ টা প্ৰস্তাৱ লৈছিল আৰু তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে মুখ্যমন্ত্ৰীক লগ কৰাৰ পাছত তেওঁ তেওঁলোকক অভিৱৰ্তনৰ পৰামৰ্শ দিছে । এই ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা আমি স্পষ্টীকৰণ বিচাৰিছোঁ ।"
ইফালে উক্ত অভিৱৰ্তনত উপস্থিত থকা সাংসদ যোগেন মহনক তলব কৰাৰ কথাও কৈছে বিজয় কোঁৱৰে । সংগঠনসমূহে তেওঁৰ পৰা স্পষ্টীকৰণ বিচৰাত যোগেন মহনে সেই কাম কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰিছে বুলিও বিজয় কোঁৱৰে কৈছে । সাংসদগৰাকী নিৰ্দোষী ঘোষণা কৰি আহোম জনগোষ্ঠীৰ মাজত কোনো কাৰণতে বিভাজনৰ বীজ সিঁচিবলৈ দিয়া নহ'ব বুলি সংগঠনকেইটাই সকীয়াই দিছে ।
ইফালে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সাংসদ যোগেন মহনেও নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰিছে । আহোম জনগোষ্ঠীৰ মাজত বিভাজন সৃষ্টি কৰিব পৰা কাম তেওঁ আজিলৈকে কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতে নকৰে বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে ।
আনহাতে শিৱসাগৰত এই প্ৰসংগত আটাছুৱে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি টাই আহোম জনগোষ্ঠীক বিভাজিত কৰিব বিচৰা ব্যক্তিসকলক তীব্ৰ সকীয়নি প্ৰদান কৰে । এই ক্ষেত্ৰত আটাছুৰ সভাপতি বসন্ত গগৈয়ে পোনপটীয়াকৈ ড৹ গিৰিণ ফুকন আৰু শৰৎ বৰুৱাক লক্ষ্য কৰি লয় । বসন্ত গগৈয়ে তেওঁলোকক বৌদ্ধিক সন্ত্ৰাসবাদী আখ্যা দি তেওঁলোকে চ্যুকাফাৰ আদৰ্শ আৰু আহোম সংস্কৃতিক অৱমাননা কৰি জনগোষ্ঠীটোক বিভাজিত কৰাৰ চেষ্টা চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰে । মহন-দেওধাই-বাইলুঙৰ বংশাৱলীৰ সভাত সাংসদ যোগেন মহনৰ উপস্থিতিক লৈও তেওঁ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । এই ক্ষেত্ৰত সাংসদগৰাকী যদি নিৰ্দোষী তেনেহ'লে আটাছুৱে তেওঁক আইনৰ দ্বাৰস্থ হ'বলৈ আহ্বান জনাইছে ।
উক্ত সংবাদমেলত যমুনা জলাশয় বেদখলমুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আটাছুৰ অভিযান অব্যাহত থাকিব বুলি তেওঁ দাবী কৰে । বসন্ত গগৈয়ে কয়, "যমুনাৰ সম্পূৰ্ণ বেদখল হোৱাৰ লগে লগে আমি তলাতল ঘৰত যি বেদখল আৰু ১৭৬ বিঘা মাটিত যি বেআইনীভাৱে পট্টা দিয়াৰ কাম ইতিমধ্যে চৰকাৰে কৰিলে সেয়া বাতিল কৰি আৰু তলাতল ঘৰৰ সম্পূৰ্ণ বেদখলমুক্ত কৰাৰ বাবে আমি সংগ্ৰাম অব্যাহত ৰাখিম ।"
লগতে পঢ়ক :