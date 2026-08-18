বিশিষ্ট লেখক ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুক অধ্যাপক টাবুৰাম টাইড সোঁৱৰণী সাহিত্য বঁটা প্ৰদান
বিশিষ্ট লেখক ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৱে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট দিনটোত উপস্থিত হ’ব পৰা নাছিল ৷ তেওঁক শেহতীয়াকৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হয় ৷
Published : August 18, 2026 at 4:37 PM IST
জোনাই: মিচিং সমাজৰ পুৰোধা, সমাজ সংস্কাৰক, প্ৰশাসনিক বিষয়া তথা সাহিত্যিক হিচাপে পৰিচিত এগৰাকী ব্যক্তি আছিল প্ৰয়াত টাবুৰাম টাইড ৷ ১৯৪২ চনৰ ১ আগষ্টত ঘূণাসুঁতিত জন্মগ্রহণ কৰা প্ৰয়াত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্ৰশাসক তথা ভাষাতত্ববিদ টাবুৰাম টাইডে মিচিং ভাষাৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ হকে কাম কৰাৰ লগতে মিচিং লোকবাদ্য, নৃত্য আদিক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।
অধ্যাপক টাবুৰাম টাইডৰ ৮৪ সংখ্যক জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে যোৱা ১ আগষ্টত কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত টাবুৰাম টাইড স্মৃতি ন্যাসে এক গাম্ভীর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰিছিল ৷ এই অনুষ্ঠানত মিচিং ভাষাৰ বিশিষ্ট লেখক ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুক অধ্যাপক টাবুৰাম টাইড সোঁৱৰণী সাহিত্য বঁটা প্রদান কৰা হয় ৷
কিন্তু বিশিষ্ট লেখক ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৱে স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বঁটা গ্ৰহণ কৰিবলৈ নিৰ্দিষ্ট দিনটোত উপস্থিত হ’ব পৰা নাছিল ৷ পেগুৰ হৈ ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু ন্যাসৰ সভাপতি ডঃ পবিত্ৰ কুমাৰ পেগুৱে এই বঁটা গ্ৰহণ কৰে ৷
উল্লেখ্য যে, মিচিং ভাষাৰ বিশিষ্ট লেখক তথা বহু সাংস্কৃতিক কৰ্মৰাজিৰে মিচিং সংস্কৃতিলৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা আৰু অল আছাম মিৰি উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত অধ্যক্ষ ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৱে বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থখনি মিচিং ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ বাবে পেগুলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ৷ ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু ন্যাসে জোনাইৰ আগম দঃলুংস্থিত বাসগৃহত শনিবাৰে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে লেখকগৰাকীক আনুষ্ঠানিকভাৱে এই বঁটা প্ৰদান কৰে ৷ এই বঁটাত আছে ৫০ হাজাৰ টকাৰ এখন চেক ৷
সংগীত শিল্পী, লেখক ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৰ জন্ম আৰু শিক্ষা
লখিমপুৰ জিলাৰ ঢকুৱাখনা মৌজাৰ আৰ্কেপ গাঁৱৰ এটা দুখীয়া কৃষিজীৱি পৰিয়ালত ১৯৪৯ চনৰ ২৪ আগষ্টত ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৰ জন্ম হয়(অৱশ্যে এডমিট কার্ড, চার্টিফিকেট মতে তেওঁৰ জন্ম ১৯৫১ চনৰ ১ মাৰ্চত) । তেওঁৰ পিতৃৰ নাম স্বর্গীয় আলিধৰ পেগু আৰু মাতৃ নাম স্বর্গীয়া য়াপন্তী পেগু ।
আর্কেপ-বালিগাঁও প্রাথমিক বিদ্যালয়ত পেগুৰ শিক্ষাৰম্ভ হৈছিল । ইয়াৰ পৰা উত্তীৰ্ণ হৈ অল আছাম মিৰি হাইস্কুলত ভর্তি হয় আৰু ১৯৬৭ চনত এই বিদ্যালয়ৰ পৰাই হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত উত্তীৰ্ণ হয় । ১৯৬৮ চনত শিৱসাগৰ কলেজৰ পৰা বিজ্ঞানত প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় পৰীক্ষাত উত্তীর্ণ হয় । শিৱসাগৰ কলেজৰ পৰা বিএছচি প্রথম খণ্ড আৰু উত্তৰ লখিমপুৰ কলেজৰ পৰা ১৯৭৩ চনত দ্বিতীয় খণ্ড অর্থাৎ বিএছচি ডিগ্রী লাভ কৰে ।
আনহাতে, ১৯৮৪ চনত যোৰহাট পিজিটিচিৰ পৰা তেওঁ বিএড ডিগ্রী লাভ কৰে । একেটা বছৰতে বিএড পৰীক্ষাত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত পেগুৱে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ প্ৰথম স্থান লাভ কৰে ।
ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৰ কর্মজীৱন
বান-খহনীয়া আৰু দৰিদ্ৰতাৰ বাবে ১৯৭৩ চনত আনুষ্ঠানিক শিক্ষা সমাপ্ত কৰা ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৱে ঢকুৱাখনাৰ অল আছাম মিৰি হাইস্কুলত গণিত আৰু বিজ্ঞান শিক্ষকৰ পদত যোগদান কৰে । ১৯৭৩ চনৰ পৰা ১৯৯৫ চনলৈ সহকাৰী শিক্ষকৰূপে আৰু ১৯৯৫-২০১১ চনলৈ অৱসৰ লোৱালৈকে অল আছাম মিৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলত অধ্যক্ষ হিচাপে দায়িত্ব পালন কৰে ।
মিচিং ভাষা আৰু সংস্কৃতিৰ প্ৰতি তেওঁৰ অৱদান
ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৱে মিচিং আগম কৌবাং(MAK, মিচিং ভাষা সাহিত্যৰ সংগঠন) ৰ সৈতে ১৯৭৭-৭৮ চনৰ পৰাই জড়িত হৈ পৰিছিল । খেৰকটামুখ মিচিং বাংকে আগম কৌবাঙকে ধৰি চিচিমুখৰ পৰা ৰতনপুৰ কেকুৰীলৈকে প্রায় সকলোবোৰ শাখা বা মিচিং বাংকে আগম কৌবাং গঠনৰ ক্ষেত্ৰত পেগুৱে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ কৰিছিল ।
সেইসূত্রে তেওঁ ১৯৮০ চনত খেৰকটামুখৰ অল আছাম মিৰি হাইস্কুল চৌহদত অনুষ্ঠিত মিচিং আগম-কৌবাঙৰ 'চতুৰ্থ অধিৱেশন'ৰ অভ্যর্থনা সমিতিৰ সম্পাদকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । খেৰকটামুখৰ অধিৱেশনত সমগ্র মিচিং অধ্যুষিত অঞ্চলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত হোৱাৰ উপৰিও অগণন লোকৰ সমাগম হৈছিল । প্ৰকৃতাৰ্থত এই অধিৱেশনৰ পৰাহে মিচিং আগম কৌবাঙে পূর্ণ পর্যায় লাভ কৰে ।
ইয়াৰোপৰি ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুৱে ১৯৭৩ চনত শিক্ষক হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰিয়েই তেতিয়াৰ ধেমাজি জিলা হাইস্কুল শিক্ষক সন্থাৰ সক্রিয় সদস্য হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে ৷ এই সন্থাৰ অধীনত তেতিয়া মাত্র আঠখনহে বিদ্যালয় আছিল । পিছলৈ তেওঁ ২০০০-২০০৪ চনলৈ ঢকুৱাখনা জিলা মাধ্যমিক শিক্ষক আৰু কৰ্মচাৰী সন্থাৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল ।
আনহাতে, একেগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তিয়ে ২০০৬-২০১০ চনলৈ ঢকুৱাখনা টেষ্ট ব’ৰ্ডৰ সভাপতিৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল । পূর্বে ১৯৭৬-১৯৮০ চনলৈ খেৰকটা আঞ্চলিক হাইস্কুল পৰীক্ষা ব’ৰ্ড(KAHSEB) ৰো প্ৰতিষ্ঠাপক সম্পাদক হিচাপে কার্যনির্বাহ কৰিছিল । ১৯৯৫ চনত অল আছাম মিৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী স্কুলৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্ব গ্রহণ কৰাৰে পৰাই তেওঁ লখিমপুৰ জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদ (Academic Council) ৰ সক্ৰিয় সদস্য হৈ পৰিছিল । ২০১০ চনত লখিমপুৰ জিলা অধিবিদ্যা পৰিষদৰ মুখপত্র 'শিক্ষা প্রদীপন'ৰ সম্পাদক হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰে । ২০০৭ চনত ঢকুৱাখনাত অনুষ্ঠিত হোৱা পৰিষদৰ দশম বার্ষিক অধিৱেশনৰ স্মৃতিগ্রন্থ 'অধীৰথ'ৰ সম্পাদকৰ দায়িত্বও তেওঁৰ ওপৰতে ন্যস্ত কৰা হৈছিল ৷
প্ৰকাশিত গ্রন্থসমূহ
- মিবু (অসমীয়া উপন্যাস), ১৯৯২ চন
- খেৰকটা পাৰৰ গান (স্বৰচিত কবিতাৰ সংকলন), ১৯৯৫ চন
- শব্দবোৰ (স্বৰচিত কবিতাৰ সংকলন), ২০০২ চন
- মাতমৰাৰ কা:বান (স্বৰচিত কবিতাৰ সংকলন), ২০০৯ চন
- মিচিং সমাজ আৰু সংস্কৃতি (মিচিং সমাজ আৰু সংস্কৃতিৰ ওপৰত গৱেষণামূলক গ্রন্থ), ২০০৩ চন
- পৰিৱৰ্তনৰ আলি-দোমোজাত মিচিং সমাজ (স্বৰচিত বাছকবনীয়া প্ৰৱন্ধৰ সংকলন)
- লক্ষ্যত উপনীত নোহোৱালৈকে (স্বৰচিত বাছকবনীয়া প্ৰৱন্ধৰ সংকলন), ২০০৯ চন
- জীৱনৰ কথা সকলোকে ক'ব পাৰি (স্বৰচিত বাছকবনীয়া প্ৰৱন্ধৰ সংকলন), ২০১৫ চন
- Lubisuyé Ngo (স্বৰচিত মিছিংগীতৰ সংকলন), ২০০৪ চন
- কবিগুৰু ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ গীতাঞ্জলিৰ অনুবাদ
লগতে পঢ়ক: পানীত ওপঙি বিশ্ব জয় কৰিব ওলাইছে লখিমপুৰৰ মৃদুলে: দিনে-নিশাই ওপঙি থাকিব পাৰে পানীত