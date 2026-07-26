ETV Bharat / state

কবি, অধ্যাপক কিনফাম চিং নংকিনৰিহকলৈ 'অধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ সোঁৱৰণী সাহিত্য বঁটা-২০২৬'

টাবুৰাম টাইদ স্মৃতি ন্যাসৰক্ষী সমিতিয়ে পাঁচ গৰাকী সাহিত্যিকক প্ৰদান কৰিব বিশেষ বঁটা ৷

TABU TAID
ধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ মিচিং অনুবাদ সাহিত্য বঁটা-২০২৬ ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুলৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 2:29 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

জোনাই : দেওবাৰে এই বৰ্ষৰ অধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ সোঁৱৰণী সাহিত্য বঁটা, টাবুৰাম টাইদ সাহিত্য বঁটা, অধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ মিচিং অনুবাদ সাহিত্য বঁটা, উপন্যাস সম্রাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ সমন্বয় সাহিত্য বঁটা প্ৰাপকৰ নাম ঘোষণা কৰিছে টাবুৰাম টাইদ স্মৃতি ন্যাসৰক্ষী সমিতিয়ে ৷

অধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ সোঁৱৰণী সাহিত্য বঁটা-২০২৬ :

এই বৰ্ষৰ অধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ সাহিত্য বঁটা প্ৰদান কৰিব কবি-উপন্যাসিক,অধ্যাপক কিনফাম চিং নংকিনৰিহক ৷ 'ফিউনেৰেল নাইট' (Funeral Nights) নামৰ উপন্যাসৰ বাবে কবি-উপন্যাসিক, অধ্যাপক কিনফাম চিং নংকিনৰিহক এই বঁটা প্ৰদান কৰিব ৷ নংকিনৰিহ হৈছে খাচী আৰু ইংৰাজী ভাষাৰ লেখক, শ্বিলংস্থিত উত্তৰ-পূর্ব পার্বত্য বিশ্ববিদ্যালয় চমুকৈ এনইএইছইউৰ অধ্যাপক ৷

TABU TAID
টাবুৰাম টাইদ স্মৃতি ন্যাসৰক্ষী সমিতি (ETV Bharat Assam)

উপন্যাস সম্রাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ সমন্বয় সাহিত্য বঁটা-২০২৬ :

একেদৰে প্রথিতযশা সাহিত্যিক, সাহিত্য অকাডেমী বঁটাপ্রাপক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰীক 'উপন্যাস সম্রাট ৰজনীকান্ত বৰদলৈ সমন্বয় সাহিত্য বঁটা-২০২৬' প্ৰদান কৰিব ৷ সাহিত্য অকাডেমী বঁটাপ্রাপক অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী লৈ তেখেতৰ 'মেৰেং' নামৰ উপন্যাসখনৰ বাবে এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ৷

টাবুৰাম টাইদ সাহিত্য বঁটা-২০২৬ :

মিচিং ভাষালৈ আগবঢ়োৱা বিশিষ্ট বৰঙণিৰ বাবে মিচিং ভাষাৰ একনিষ্ঠ সেৱক, বিশিষ্ট লেখক, মিচিং আগম কেবাঙৰ বহুকেইটা পদবীত নিষ্ঠাৰে দায়িত্বভাৰ পালন কৰোতা, অসম চৰকাৰৰ সাহিত্যিক পেঞ্চনাৰ মিগাং কালিনাথ পাংগিঙলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ।

অধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ মিচিং অনুবাদ সাহিত্য বঁটা-২০২৬ :

মিচিং ভাষাৰ বিশিষ্ট লেখক তথা বহুতো সাংস্কৃতিক কৰ্মৰাজিৰে মিচিং সংস্কৃতিলৈ উল্লেখযোগ্য বৰঙণি আগবঢ়োৱা আৰু সদৌ অসম মিৰি হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী স্কুলৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগুলৈ এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে ৷ বিশ্বকবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰৰ 'গীতাঞ্জলী' কাব্যগ্রন্থখনি মিচিং ভাষালৈ অনুবাদ কৰাৰ বাবে পেগুলৈ এই বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে ।

টাবুৰাম টাইদৰ সম্পৰ্কে :

মিচিং সমাজৰ পুৰোধা ব্যক্তি, সমাজ সংস্কাৰক, প্ৰশাসনিক বিষয়া, শিক্ষাবিদ তথা সাহিত্যিক আছিল টাবুৰাম টাইদ ৷ ১৯৪২ চনৰ ১ আগষ্টত লখিমপুৰ জিলাৰ ঘূণাসুঁতিত জন্মগ্রহণ কৰা প্ৰয়াত শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্ৰশাসক তথা ভাষাতত্ববিদ টাবুৰাম টাইদে মিচিং ভাষাৰ সংৰক্ষণ আৰু উন্নয়নৰ হকে কাম কৰিছিল ৷ লগতে মিচিং লোকবাদ্য, নৃত্য আদিক ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ লৈ যোৱাত তেওঁ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল ।

উল্লেখ্য যে, টাবুৰাম টাইদ স্মৃতি ন্যাসৰক্ষী সমিতিয়ে ভাষা সাহিত্যৰ লগত জড়িত উত্তৰ-পূবৰ লেখকলৈ বিগত ২০২৫ বৰ্ষৰ পৰা পাঁচটাকৈ বঁটা প্ৰদান কৰি আহিছে ।

লগতে পঢ়ক: অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰতিনিধি দলৰ বান বিধ্বস্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন-সাহাৰ্য বিতৰণ

TAGGED:

টাবুৰাম টাইদ সোঁৱৰণী সাহিত্য বঁটা
অধ্যাপক টাবুৰাম টাইদ
অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী
ইন্দ্ৰেশ্বৰ পেগু
TABU TAID

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.