গাহৰিৰ বেমাৰ মানুহলৈ বিয়পিল, চামগুৰিৰ পুৰণিগুদামত ছোৱাইন ফ্লুৰ আতংক

গাহৰিৰ বেমাৰ মানুহলৈ বিয়পিল, চামগুৰিৰ পুৰণিগুদামত ছোৱাইন ফ্লুৰ আতংক
ছোৱাইন ফ্লু ৰোগত আক্ৰান্ত পুৰণিগুদামৰ এগৰাকী মহিলা ৷ নগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগৰ সতৰ্কতা জাৰি ৷
Published : June 23, 2026 at 6:30 PM IST
চামগুৰি : ৰাজ্যত ডেংগী, জাপানীজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰাদূৰ্ভাব আনফালে ছোৱাইন ফ্লুৰ ৰোগীৰ সংখ্যা ক্ৰমান্বয়ে বৃদ্ধি পোৱাত স্বাস্থ্য বিভাগৰ চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিছে ৷ শেহতীয়াকৈ নগাঁও জিলাৰ পুৰণিগুদামত ছোৱাইনফ্লু চুমকৈ H1 N1 ৰোগে আতংকৰ সৃষ্টি কৰিছে।
ছোৱাইন ফ্লু (Flu) ৰোগত আক্ৰান্ত হৈছে পুৰণিগুদাম ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ৰ অন্তৰ্গত পাঠেকৰচুকৰ এগৰাকী মহিলা ।
জানিব পৰা মতে, অসুস্থ হোৱাৰ বাবে মহিলাগৰাকী গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ আছিল ৷ যেতিয়া মহিলা গৰাকীৰ দেহত H1N1ৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিল তেতিয়াই চিকিৎসকে ৰোগী গৰাকীক ততাতৈয়াকৈ জিএমচিএইছলৈ প্ৰেৰণ কৰে ৷
বৰ্তমান মহিলাগৰাকীক জিএমচিএইছতে চিকিৎসাধীন হৈ থকা বুলিও পৰিয়ালৰ লোকে জানিবলৈ দিছে ৷
উল্লেখ্য যে, পুৰণিগুদাম পাঠেকৰচুক অঞ্চলটোত আছে কেইবাখনো গাহৰি ফাৰ্ম । যিহেতু গাহৰিৰ পৰা ছোৱাইনফ্লু বা H1 N1 মানুহৰ শৰীৰত প্ৰৱেশ কৰে সেই বাবে অঞ্চলবাসী আতংকত দিন কটাইছে ৷
ছোৱাইন ফ্লুত এগৰাকী মহিলা আক্ৰান্ত হোৱা বুলি খবৰ পোৱাৰ পাছতে বিশেষ তৎপৰতা গ্ৰহণ কৰিছে নগাঁও জিলা স্বাস্থ্য বিভাগে । অঞ্চলটোত ইতিমধ্যেই স্বাস্থ্য বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হৈ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা আৰম্ভ কৰা বুলিও জানিব পৰা গৈছে ।
পুৰণিগুদামত এগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত ছোৱাইনফ্লুৰ ধৰা পৰা সন্দৰ্ভত চিকিৎসকে কয়,"গুৱাহাটীৰ এখন ব্যক্তিগত চিকিৎসালয়ত চিকিৎসাধীন হৈ থকা এগৰাকী মহিলাৰ শৰীৰত ছোৱাইনফ্লুৰ উপস্থিতি ধৰা পৰিছে ৷
ৰোগী গৰাকীক ইতিমধ্যে জিএমচিএইছত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে ৷ যিহেতু পুৰণিগুদামৰ পাঠেকৰচুকত বহু কেইটা গাহৰি ফাৰ্ম আছে ৷ সেয়ে পশু চিকিৎসকক লগত লৈ আমাৰ দল এটাই পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা চলাই আছে ৷ সেই অঞ্চলৰ বাসিন্দাৰ জ্বৰৰ লক্ষণ হ'লে তাৎক্ষণিকভাবে চিকিৎসকৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ কোৱা হৈছে ৷"
লগতে পঢ়ক:জাপানীজ এনকেফেলাইটিছ কেনেকৈ হয় স্বাস্থ্য় মন্ত্ৰীয়ে বুজালে