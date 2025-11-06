আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ : কি কৰিব লাগিব গাহৰি পালকসকলে ?
আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ ভয়ংকৰ সংক্ৰমণৰ সময়তে এগৰাকী পশু চিকিৎসকে গাহৰি পালকলৈ জনাইছে বিশেষ আহ্বান ।
Published : November 6, 2025 at 9:18 AM IST
কাজিৰঙা : সম্প্ৰতি ৰাজ্যত আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে । উজনি অসমৰ গোলাঘাট, শিৱসাগৰকে ধৰি কেইবাখনো জিলা গুৰুতৰভাৱে প্ৰভাৱিত হৈছে । এনে পৰিস্থিতিত গাহৰি পালকসকল শংকিত হৈ পৰিছে ।
কিন্তু ছোৱাইন ফিভাৰ আচলতে কি ? ছোৱাইন ফ্লু আৰু ছোৱাইন ফিভাৰ একেই নেকি ? ইয়াৰ চিকিৎসা আছেনে ? এই সকলো দিশ সামৰি আমাৰ এই বিশেষ প্ৰতিবেদন । য'ত কাজিৰঙাৰ কঁহৰা ৰাজ্যিক পশু চিকিৎসালয়ৰ চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ বৰুৱাই সকলো কথা বিৱৰি কৈছে ।
ছোৱাইন ফ্লু আৰু ছোৱাইন ফিভাৰ একে নেকি ?
পশু চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ বৰুৱাই এই সন্দৰ্ভত কয়,"ছোৱাইন ফ্লু আৰু ছোৱাইন ফিভাৰ দুয়োটা বেলেগ ৷ বৰ্তমান অসমত যি ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা দিছে সেয়া আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ ।" তেওঁ কয়, "ছোৱাইন ফ্লু গাহৰিৰ পৰা মানুহৰ দেহলৈ সংক্ৰমিত হয় ৷ ইয়াৰ কাৰক হ'ল 'ইনফ্লুৱেঞ্জা ভাইৰাছ' ৷ আনহাতে ছোৱাইন ফিভাৰ বা আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ কেৱল গাহৰিৰ পৰা গাহৰিলৈ সংক্ৰমিত হয়, ই গাহৰিৰ প্ৰজাতিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ আৰু মানুহলৈ সংক্ৰমিত নহয় ।" পশু চিকিৎসকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰা মতে ইয়াৰ কাৰক হ'ল এ এছ এফ ভি (ASFV) অথবা আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰ ভাইৰাছ ৷
কেতিয়াৰ পৰা অসমত ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হৈছিল ?
২০১৯-২০ বৰ্ষৰ পৰা আফ্ৰিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে ডাঃ বিশ্বজিৎ বৰুৱাই । তেওঁ কয় যে প্ৰায় ১৯০০ চন মানতে এই ছোৱাইন ফিভাৰ ভাইৰাছ চিহ্নিত হৈছিল আৰু বিগত ১০০ বছৰ মান ধৰি এই বেমাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ নাছিল ৷ বিগত ক'ভিড মহামাৰীৰ সময়ত অসমত এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা পোৱা যায় । তেওঁ কয়, "দক্ষিণ এছিয়াৰ দেশবোৰত প্ৰথমতে ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছিল আৰু অৰুণাচলত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গ'ল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত অৰুণাচলৰ সীমাৱৰ্তী অসমৰ লখিমপুৰ জিলা আৰু পাছলৈ ডিব্ৰুগড়কে ধৰি বিভিন্ন ঠাইত এই ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গ'ল ।" ৰোগৰ 'নেটৱ'ৰ্ক' বৃদ্ধি পোৱা দেখা গ'ল বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে ৷
ভেকচিন বা চিকিৎসা আছেনে ?
অতি সোনকালে এই ছোৱাইন ফিভাৰ গাহৰিৰ মাজত সংক্ৰমিত হয় বুলি জানিবলৈ দি ডাঃ বৰুৱাই কয়, "এই ৰোগ গাহৰিৰ বাবে খুবেই 'ফেটেল' ৷ এই ৰোগত আক্ৰান্ত গাহৰিৰ মৃত্যুৰ সম্ভাৱনা ১০০ শতাংশ ।" তেওঁ লগতে কয় যে এই ৰোগৰ কোনো ভেকচিন বৰ্তমানলৈকে নাই ৷ আনহাতে চিকিৎসা কৰিলেও আক্ৰান্ত গাহৰি সুস্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা অতি কম ।
ইয়াৰ লক্ষণসমূহ কি ?
এনে ৰোগত আক্ৰান্ত গাহৰিৰ লক্ষণ সন্দৰ্ভত ডাঃ বৰুৱাই কয়, "খুব বেছি জ্বৰ হ'ব ৷ আমি ১০৫, ১০৬, ১০৭ ডিগ্ৰী ছেলছিয়াচলৈকে পাইছো ৷ চালৰ তলত তেজৰ চেকুৰা বান্ধিব, ৰঙা ৰঙা দেখা পোৱা যায় ৷ বমি, তেজ বমি বা 'ব্লাড ডায়েৰিয়া' হ'ব পাৰে ৷ 'এপেটাইট লছ' হ'ব, খাবলৈ মন নকৰা হ'ব ৷ গাভিনী হ'লে 'মিছকাৰেজ'(গৰ্ভপাত) হ'ব ৷" এনে লক্ষণৰ ২৪ ৰ পৰা ৩৬ ঘণ্টাৰ ভিতৰত ৰোগাক্ৰান্ত গাহৰিৰ মৃত্যুমুখত পৰে বুলিও প্ৰকাশ কৰে পশু চিকিৎসকগৰাকীয়ে । তেওঁ লগতে কয়, "ই অতি সংক্ৰামক ৰোগ । সেয়ে চিকিৎসা কৰি বিশেষ কোনো ফল দেখা নাযায় ৷ আমি যথেষ্ট উন্নতমানৰ চিকিৎসা কৰি চাইছো যদিও এতিয়লৈকে কোনো ফল দেখিবলৈ পোৱা নাই ।"
গোলাঘাটত ছোৱাইন ফিভাৰৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ কেনে ?
গোলাঘাট জিলাত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে বুলিও জানিবলৈ দিয়ে পশু চিকিৎসকগৰাকীয়ে । তেওঁ কয়, "এতিয়ালৈকে কাজিৰঙাত তেনে কোনো ৰিপ'ৰ্ট পোৱা নাই ৷ ইফালে গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ আৰু মৰঙী অঞ্চলত ইয়াৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ দেখা গৈছে । 'ষ্টেট ডিজিজ ডায়গ্ন'টষ্টিক লেবৰেটৰী'য়ে এই অঞ্চলত এ এছ এফ ভাইৰাছ পজিটিভ পাইছে ।"
কালিং প্ৰক্ৰিয়া (গাহৰি নিধন) আৰম্ভ
ডাঃ বৰুৱাই লগতে কয় যে গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰ আৰু মৰঙীত কালিং প্ৰক্ৰিয়া ইতিমধ্যে আৰম্ভ হৈছে ৷ যিহেতু এই ৰোগৰ কোনো ভেকচিন নাই, চিকিৎসা ফলপ্ৰসূ দেখা নাযায়, সেয়ে সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবলৈ উক্ত এলেকাৰ পৰা (যাক 'এপি চেণ্টাৰ' বুলি ধৰা হয়) ১ কি:মি: ব্যাসাৰ্দ্ধত থকা গাহৰিসমূহ বিভাগৰ তৰফৰ পৰা কালিং কৰা হয় অথবা নিধন কৰা হয় ৷ এই প্ৰক্ৰিয়াক 'হিউমেনী কালিং' বুলিও কোৱা হয় । নিধন কৰা গাহৰিৰ বাবে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা নিশ্চয় এক ক্ষতিপূৰণৰ ব্যৱস্থা আছে বুলিও তেওঁ সদৰি কৰে ।
গাহৰি পালকলৈ কি আহ্বান ?
গাহৰি পালকসকলক উদ্দেশ্যি তেওঁ কয়,"গাহৰি পালকসকলক 'বায়' চিকিউৰিটী মিজাৰ'(জৈৱ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা) ভালকৈ ল'লে ইয়াৰ সংক্ৰমণৰ হাৰ বহুখিনি কমি থাকে । ফাৰ্মৰ ভিতৰত বীজাণুনাশক চটিওৱা, ব্লিচিং পাউদাৰ, পটাচ আদি ব্যৱহাৰ কৰা, ফাৰ্মত পিন্ধা আৰু বাহিৰত পিন্ধা কাপোৰ পৃথক ৰখাৰ ব্যৱস্থা, ফাৰ্মৰ ভিতৰলৈ পিন্ধি যোৱা চেণ্ডেল বীজাণুনাশক কৰি লোৱা আদিৰ লগতে বাহিৰৰ দানা ব্যৱহাৰ নকৰা আদি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে ৷ যিকোনো মাধ্যমৰ জৰিয়তে ক'ভিডৰ দৰে ই বিয়পিব পাৰে । আমাৰ হাত, পিন্ধি অহা চেণ্ডেল, গাড়ীৰ টায়াৰ, দানা আদিৰ জৰিয়তে বীজাণু আহিব পাৰে ৷ সংক্ৰমিত গাহৰি কোনোবাই যদি কাটে তেন্তে তাৰ জৰিয়তেও বিয়পিব পাৰে । মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি কোনো ভাবুকি নাই কিন্তু মানুহ এই ৰোগৰ বাহক হ'ব পাৰে ৷"
গাহৰি পালন উদ্যোগৰ প্ৰতি ভাবুকি নেকি ?
ডাঃ বৰুৱাই কয়, "এই ৰোগে গাহৰি পালন উদ্যোগটোলৈ এক ভাবুকি হিচাপেও দেখা দিছে ৷ এক কিলো গাহৰি মাংসৰ মূল্য বৰ্তমান ৪০০/৪৫০ টকা । একোজন পালকৰ ১০/১২ টা গাহৰি এই ৰোগত আক্ৰান্ত হোৱা মানেই লক্ষাধিক টকাৰ লোকচান ৷ এক বৃহৎ অৰ্থনৈতিক লোকচান ৷
গোলাঘাটত প্ৰভাৱিত গাহৰি পালক
ডাঃ বৰুৱাই প্ৰকাশ কৰে যে গোলাঘাটৰ সৰুপথাৰত প্ৰায় ৬৮ টা গাহৰি ৰোগাক্ৰান্ত হৈ মৃত্যুমুখত পৰাৰ বিপৰীতে সংলগ্ন এলেকাৰ ৭০ টা মান গাহৰি কালিং কৰাকে ধৰি মুঠ প্ৰায় ১২৭ টা গাহৰিৰ মৃত্যু হৈছে ৷ আনহাতে মৰঙীত প্ৰায় ১০০ টা মান গাহৰি আক্ৰান্ত হৈছে আৰু তাতো কালিং প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছে ।"
কাজিৰঙাৰ বনৰীয়া গাহৰিলৈ সংক্ৰমিত হ'ব পাৰে নেকি ?
এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "কাজিৰঙাত পোহনীয়া গাহৰিৰ দ্বাৰা বনৰীয়া গাহৰিলৈ সংক্ৰমিত হোৱাৰ ১০০ শতাংশই সম্ভাৱনা আছে । তেওঁ কয়, "কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ দাঁতিকাষৰীয়া কিছুমান গাঁও আছে, ইয়াৰ ভিতৰতে জনজাতীয় অধ্যুষিত গাঁও কিছুমানো আছে ৷ য'ত গাহৰিৰ সংখ্যা বহুত বেছি ৷ তেওঁলোকে গাহৰি পালন কৰি জীৱিকা নিৰ্বাহ কৰে । এই এলেকাৰ গাহৰিসমূহ সততে বনৰীয়া গাহৰিৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা দেখা যায় । গতিকে সংক্ৰমণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত ৷"
সেই কাৰণে দাঁতিকাষৰীয়া ৰাইজৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "পোহনীয়া গাহৰিবোৰ যাতে ঘৰৰ ভিতৰতে আবদ্ধ কৰি ৰাখে, মুকলিকৈ যাতে এৰি নিদিয়ে ৷ সেইটোৱেই এটা উপায় আছে । তাৰ লগতে জৈৱ সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অৰ্থাৎ গঁড়াল চাফ-চিকুণকৈ ৰখা, বীজাণুনাশক ব্যৱহাৰ কৰা আৰু অন্য ঠাইৰ পৰা বা অন্য জিলাৰ পৰা পোৱালি আমদানি নকৰিলে ইয়াৰ সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পৰা যায় ৷" বিশেষকৈ আক্ৰান্ত ঠাইৰ পৰা যাতে পোৱালি, দানা ক্ৰয় নকৰে সেই ক্ষেত্ৰত সজাগ হ'বলৈও কাজিৰঙাৰ আশে-পাশে থকা গাহৰি পালকসকলক আহ্বান জনাই পশু চিকিৎসক ডাঃ বিশ্বজিৎ বৰুৱাই ৷
লগতে পঢ়ক :আফ্রিকান ছোৱাইন ফিভাৰৰ মহামাৰী ৰূপ: গাহৰি পালকৰ হাহাকাৰ