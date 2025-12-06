ETV Bharat / state

ডুবাইৰ পৰা সন্দেহজনক ধন লেনদেন ! তেজপুৰত মহিলাসহ চাৰিজনক আটক

সন্দেহজনক লোককেইজনৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰা আৰক্ষীয়ে ৪৪ খন এ টি এম কাৰ্ড, ১৭ টা বেংক পাছবুক, চেকবুক আৰু এজনৰ পাছপ’ৰ্ট উদ্ধাৰ কৰে ।

Tezpur Suspicious money transaction
৪৪ খন এ টি এম কাৰ্ড, ১৭ খন পাছবুক, চেকবুক আৰু এজনৰ পাছপ’ৰ্ট উদ্ধাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 6, 2025 at 8:15 AM IST

তেজপুৰ : সুদূৰ ডুবাইৰ পৰা অসমৰ শোণিতপুৰ জিলাৰ তেজপুৰৰ লগত এক সম্পৰ্ক । কিন্তু কি এই সম্পৰ্ক ? এই সম্পৰ্কৰ বাবেই তেজপুৰৰ পৰা চাৰিজন লোকক আটক আৰক্ষীৰ ।

ডুবাইৰ পৰা তেজপুৰৰ কেইবাজনো লোকৰ বেংক একাউণ্টলৈ বিপুল পৰিমাণৰ ধন প্ৰৱাহিত হোৱাৰ সন্দেহজনক তথ্যানুসন্ধানৰ অংশ স্বৰূপে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে এগৰাকী মহিলাসহ চাৰিজনক লোকক কৰায়ত্ত কৰে । আৰক্ষী সূত্ৰে জানিব পৰা মতে, তেজপুৰৰ বৰঝাৰগাঁও অঞ্চলত চলোৱা এক বিশেষ অভিযানত জুতিকা কলিতা, জিতু কলিতা, চিমু দাস আৰু অভিজিৎ দাস নামৰ লোককেইজনক আটক কৰা হয় ।

ডুবাইৰ পৰা সন্দেহজনক ধন লেনদেন : তেজপুৰত মহিলাসহ চাৰিজনক আটক (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সন্দেহজনক লোককেইজনৰ নিজৰ ঘৰৰ পৰাই আৰক্ষীয়ে ৪৪ খন এ টি এম কাৰ্ড, ১৭ খন বেংক পাছবুক, চেকবুক আৰু এজনৰ পাছপ’ৰ্ট উদ্ধাৰ কৰে ।

আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, একেটা পৰিয়ালৰ সদস্য এইসকল লোকৰ একাউণ্টত বিদেশৰ পৰা ধন লেনদেনৰ গোপন তথ্য লাভ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে তদন্ত তীব্ৰ কৰে আৰু বৃহস্পতিবাৰে নিশা অভিযান চলাই চাৰিজনক লোকক আটক কৰে । অৱশ্যে তদন্তৰ খাতিৰত আৰক্ষীয়ে এই পৰ্যন্ত সঠিক কিমান ধনৰ লেনদেন হৈছিল আৰু ইয়াৰ উৎস কি সেই বিষয়ে এতিয়াও প্ৰকাশ কৰা নাই ।

Tezpur Suspicious money transaction
জব্দ কৰা সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

ইফালে আটকাধীন জুতিকা কলিতাই কেইবাবাৰো ডুবাই ভ্ৰমণ কৰিছিল বুলি আৰক্ষীৰ সন্দেহ । আনহাতে, ধনৰ উৎস, উদ্দেশ্য আৰু সম্ভাৱ্য জালিয়তিত কাৰ হাত আছে সেই বিষয়ত অনুসন্ধান অব্যাহত ৰাখিছে তেজপুৰ আৰক্ষীয়ে । শোণিতপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষকে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়া মতে, বিদেশৰ সৈতে সংযোগ থকা এই ধন লেনদেনৰ আঁৰত গুৰুত্বপূর্ণ ৰহস্য লুকাই থকাৰ অনুমান কৰা হৈছে । ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্ত এতিয়াও অব্যাহত আছে ।

Tezpur Suspicious money transaction
জব্দ কৰা সামগ্ৰী (ETV Bharat Assam)

এই সন্দৰ্ভত অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক অংকুৰজ্যোতি বৰাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "আমাৰ এছ এছ পি ছাৰৰ এটা বিশেষ নিৰ্ভৰযোগ্য তথ্যৰ ভিত্তিত আমি কিছুমান খবৰ পালোঁ যে আমাৰ তেজপুৰৰ কেইজনমান বাসিন্দা, তেওঁলোকৰ যিখিনি বেংক একাউণ্ট তাৰ লগত বাহিৰৰ পৰা যথেষ্টখিনি বিদেশী ধনৰ লেনদেন হৈ আছে । সেই খবৰৰ ভিত্তিত আমি যিজনক মুখ্য অভিযুক্ত বুলি সন্দেহ কৰিছিলোঁ, তেখেতৰ ঘৰত যাওঁ । তেখেতৰ ঘৰত আমি যথেষ্টখিনি এ টি এম কাৰ্ড, চেকবুক, পাছবুক আৰু পাছপ'ৰ্ট জব্দ কৰোঁ । তেওঁ ডুবাইলৈ অহা-যোৱা কৰে আৰু ডুবাইত কাম কৰে বুলি আমাক জনাইছে । বাকী আমাৰ তদন্ত চলি আছে । সবিশেষ তদন্তৰ পিছতহে ক'ব পাৰিম । এতিয়ালৈকে চাৰিজন লোকক আটক কৰা হৈছে । তেওঁলোক হৈছে জুতিকা কলিতা, জিতু কলিতা, চিমু দাস আৰু অভিজিৎ দাস ।"

