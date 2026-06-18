দৰঙত চিকিৎসকৰ অভাৱ; স্বাস্থ্য বিভাগে জাৰি কৰিলে সেৱা বন্ধৰ জাননী
দুনী মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়ত নাই পৰ্যাপ্ত চিকিৎসক ৷ সেয়ে উপায়ন্তৰ হৈ চিকিৎসা সেৱা বন্ধৰ জাননী আঁৰি দিলে স্বাস্থ্য বিভাগে ৷
Published : June 18, 2026 at 12:19 PM IST
দৰং : পৰিৱৰ্তনৰ প্ৰতিশ্রুতি দি ঢাক-ঢোল বজাই ৰাজ্য চৰকাৰখনে স্বাস্থ্যখণ্ডৰ আমূল পৰিৱৰ্তনৰ কথা কৈ জিলাই জিলাই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় স্থাপনৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । দৰং জিলাৰ সদৰত দৰং চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ হৈ আছে ৷
কিন্তু এনে সময়তে চিকিৎসকৰ অভাৱৰ বাবে দৰঙৰ দুনীত অৱস্থিত দুনী মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়ত ১৫ জুনৰ পৰা সাময়িকভাৱে নৈশ চিকিৎসা সেৱা বন্ধ থাকিব বুলি স্বাস্থ্য বিভাগে এক জাননী আঁৰি দিয়ে । চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, চিকিৎসালয় কেৱলমাত্ৰ একোটা প্ৰকল্প নে স্বাস্থ্যসেৱা সেয়াও এতিয়া জনসাধাৰণৰ মনত প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে ।
৬০ হাজাৰ জনসংখ্যা থকা এই অঞ্চলৰ একমাত্ৰ চিকিৎসালয়খন চিকিৎসকৰ অভাৱৰ বাবেই দুনী মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়ত সান্ধিয়াত বহিঃ বিভাগ আৰু জৰুৰী সেৱা বন্ধ কৰা হ'ল । স্বাস্থ্য বিভাগৰ এই সিদ্ধান্তৰ বিৰুদ্ধে ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে পশ্চিম দৰংবাসীৰ লগতে বিভিন্ন দল-সংগঠন ।
উল্লেখ্য যে, দৰং জিলাৰ পশ্চিম প্রান্তৰ চিকিৎসা সেৱাৰ প্রাথমিক চিকিৎসালয়খনক ২০১৩ চনত দুনী মহাত্মা গান্ধী আদর্শ চিকিৎসালয়লৈ উন্নীত কৰাৰ পাছত চিকিৎসালয়খনত ২৪ ঘণ্টাই চিকিৎসেৱা উপলব্ধ হোৱাত অঞ্চলবাসী ৰাইজৰ চিকিৎসাৰ ক্ষেত্রত যথেষ্ট সহায়ক হৈ পৰিছিল । আনকি স্ত্রী ৰোগ আৰু প্রসূতি বিভাগটোৰ জৰিয়তে বিশেষকৈ প্রসূতিসকলৰ কষ্ট লাঘৱ হৈ পৰিছিল । কিন্তু ১৫ জুনৰ সন্ধিয়া ৮.৩০ বজাৰ পৰা পুৱা ৮.৩০ বজালৈ অর্থাৎ নৈশ চিকিৎসা সেৱা সাময়িকভাৱে বন্ধ থাকিব বুলি সিদ্ধান্ত গ্রহণ কৰাত স্তম্ভিত হৈ পৰিছে পশ্চিম দৰং অঞ্চলবাসী ।
জানিব পৰা মতে, চিকিৎসালয়খনত কাগজে-পত্ৰই সাতগৰাকী চিকিৎসক নিযুক্ত হৈ আছে যদিও মাথোঁ তিনিগৰাকীয়েহে চিকিৎসা সেৱা প্রদান কৰি আছে । যাৰ বাবে চিকিৎসালয়খনত ৰোগীসকলে যি ধৰণে চিকিৎসা সেৱা লাভৰ ক্ষেত্ৰত অনেক অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে । অভিযোগ অনুসৰি ৪ গৰাকী চিকিৎসকে চিকিৎসালয়খনৰ পৰা দৰমহা লৈ আছে যদিও অন্য চিকিৎসালয়ত সেৱা আগবঢ়াই আছে ৷
এই সম্পৰ্কত জিলা যুটীয়া স্বাস্থ্য সঞ্চালক ডাঃ দিল্লী ৰাম অধিকাৰীয়ে কয়, "বৰ্তমান আমাৰ তিনিজন ডক্টৰে তাত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছে । আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে আৰু কেইদিনমান তেখেতসকলে মেনেজ কৰি চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই নিয়ক ৷ কিয়নো আৰু কেইদিনমান পাছতে আমাৰ ঠিকা ল ডাক্টৰসকল আহিব । তাৰ প্ৰস্তুতি প্ৰায় সম্পূৰ্ণ হৈছে ৷ তেওঁলোকে জইন কৰাৰ পাছত সকলো নিয়াৰিকৈ চলি থাকিব ।’’
‘‘মেনেজমেণ্ট কমিটীৰ মিটিঙৰ প্ৰস্তাৱৰ কপি এটাও মই পাইছিলো, তেওঁলোকেও দুনী চিকিৎসালয়ৰ ডক্টৰসকলক অনুৰোধ কৰিছে আৰু নিয়াৰিকৈ কামসমূহ কেইদিনমান চলাই দিবলৈ । মই চিঠি পাইছো, তেওঁলোকৰ কষ্ট হৈছে বুজি পাইছো, তথাপি মই তেওঁলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ মানৱীয়তাৰ দৃষ্টিৰে নতুন ডক্টৰ আহি নোপোৱালৈকে আমাৰ সংকটৰ সময়ত সহায় কৰক ।"