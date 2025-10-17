কাকপথাৰত মাজৰাতি সেনাৰ শিবিৰলৈ বোমা: ট্ৰাকেৰে আহি আক্ৰমণ কৰি থৈ গ'ল আলফা(স্বা)ই
এঘণ্টা ধৰি প্ৰচণ্ড গুলীয়াগুলী ৷ সেনা-আৰক্ষীৰ আভিযান আৰম্ভ ৷
তিনিচুকীয়া : তিনিচুকীয়া জিলাৰ কাকপথাৰস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ ১৯ গ্ৰেণেডিয়াৰ শিবিৰত মাজনিশা ভয়ংকৰ আক্ৰমণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে । উক্ত ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ পাছতে কাকপথাৰ অঞ্চলত তীব্ৰ চাঞ্চল্যই বিৰাজ কৰে ।
স্থানীয় লোকৰ ভাষ্য অনুসৰি নিশা প্ৰায় ১২.৩০ মান বজাত প্ৰথমে হঠাৎ বোমা বিস্ফোৰণৰ দৰে শব্দ হয় । তাৰ পাছতে ক্ৰমান্বয়ে কেবাটাও বিস্ফোৰণৰ দৰে ভয়ংকৰ শব্দ শুনা পাই স্থানীয় লোকে ।
স্থানীয় লোকে জনোৱা মতে প্ৰায় ১ ঘণ্টা ধৰি তেওঁলোকে শ শ গুলীৰ শব্দও শুনিছিল । এজন যুৱকে কয়, "প্ৰথমে আমি কি হৈছে বুজিয়েই পোৱা নাছিলোঁ । পাছত জানিব পাৰো যে সেনাৰ শিবিৰলৈ লক্ষ্য কৰি আক্ৰমণ কৰা হৈছে । আক্ৰমণত কি হৈছে আমি একো জানিব পৰা নাই । আমাক সেনাই আশ্বাস দিছে চিন্তা কৰিবলগীয়া একো নাই বুলি ।"
ইফালে উক্ত আক্ৰমণত আলফা (স্বাধীন) জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে । আক্ৰমণটোত ভাৰতীয় সেনাৰ ৩ গৰাকী জোৱান আহত হোৱাৰো খবৰ পোৱা গৈছে । সূত্ৰৰ মতে আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে এখন ট্ৰাক ব্যৱহাৰ কৰিছিল ৷ দলটোৱে ট্ৰাকত আহি পুনৰ ট্ৰাকখনেৰে অৰুণাচল প্ৰদেশ অভিমুখে পলায়ন কৰিছিল ।
ঘটনাটোক লৈ চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে পুৱা অৰুণাচল প্ৰদেশৰ টেঙাপানীত আক্ৰমণকাৰীয়ে ব্যৱহাৰ কৰা সন্দেহজনক এখন ট্ৰাক আৰক্ষীয়ে উদ্ধাৰ কৰে । ট্ৰাকখনৰ নম্বৰ AS-25-EC- 2359 ৷
একেদৰে কালিও অৰুণাচল প্ৰদেশৰ চাংলাং জিলাৰ আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰতো সন্দেহজনক এন এছ চি এন-কে ৱাই (এ) বিদ্ৰোহী সংগঠনটোৱে নিৰ্বিচাৰ গুলীচালনা কৰে ৷ এই আক্ৰমণত দুজনকৈ আছাম ৰাইফলছৰ জোৱান গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় । আঘাতপ্ৰাপ্ত দুই জোৱান হৰিচৰণ আৰু ৰাহুল বৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে ।
পৰৱৰ্তী সময়ত আঘাতপ্ৰাপ্ত দুই জোৱানক ততাতৈয়াকৈ হেলিকপ্টাৰেৰে যোৰহাটলৈ চিকিৎসাৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰে । সমান্তৰালভাৱে আছাম ৰাইফলছৰ তৰফৰ পৰাও প্ৰত্যাক্ৰমণ কৰে যদিও উগ্ৰপন্থীৰ হতাহতৰ কোনো খবৰ লাভ কৰা হোৱা নাই ।
সন্দেহ কৰা হৈছে যে আছাম ৰাইফলছৰ শিবিৰত আক্ৰমণ কৰি ঘন জংঘলৰ মাজেৰে পুনৰ ম্যানমাৰত প্ৰৱেশ কৰে আক্ৰমণকাৰী দলটোৱে ।
