যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৰ পূৰ্বৰ ভিডিঅ’ পোহৰলৈ, নতুন দিশ উন্মোচিত
ঘৰৰ পৰা বজাৰলৈ যাম বুলি সুস্থ শৰীৰে ওলাই যোৱা যুৱতীগৰাকীৰ সৈতে কি হৈছিল ? যোৰহাট হত্য়াকাণ্ড সন্দৰ্ভত ইটিভি ভাৰতৰ দ্বিতীয় প্ৰতিবেদন...
Published : August 18, 2026 at 2:55 PM IST
যোৰহাট: এগৰাকী যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যুৱে সমগ্ৰ যোৰহাট জিলাত তোলপাৰ লগাব ধৰিছে ৷ ঘৰৰ পৰা বান্ধৱীৰ সৈতে বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যোৱা এগৰাকী যুৱতী কেনেকৈ নিথৰ দেহ হৈ চিকিৎসালয় পালে, সেই কথা এতিয়াও ৰহস্যৰ আৱৰ্তত ৷ নিতৌ নতুন নতুন তথ্য় উদঘাটন হৈছে ৷
যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ অনা লোকসকলে তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত তাতে এৰি পলায়ন কৰে ৷ অৱশ্যে এজনী যুৱতীক চিকিৎসালয়ৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীয়ে আটক কৰি ৰাখিবলৈ সক্ষম হয় ৷ লাহে-ধীৰে ঘটনাৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা দিছে ৷
যুৱতীগৰাকীৰ ৰহস্যজনক মৃত্য়ুৰ পূৰ্বৰ এটি ভিডিঅ’ ইতিমধ্যে পোহৰলৈ আহিছে ৷ এই ভিডিঅ’টোত শইকীয়া উপাধিৰ যুৱতীগৰাকীক আন এজন যুৱক আৰু এগৰাকী যুৱতীয়ে মুমুৰ্ষ অৱস্থাত দাঙি নিয়াৰ চেষ্টা চলোৱাটো স্পষ্টভাৱে দেখা গৈছে ৷ এই ভিডিঅ’টো ভাইৰেল হৈ পৰাৰ পিছতে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে কেইবাটাও নতুন দিশ উন্মোচিত হৈছে ৷
এই অভিযোগসমূহ কি কি ?
যুৱতীগৰাকীৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰা অনুসৰি, যুৱতীগৰাকীক ধৰ্ষণ কৰাৰ পিছত হত্যা কৰা হৈছে ৷ চিকিৎসালয়ত নিথৰ দেহ হৈ পৰি ৰোৱা যুৱতীগৰাকীৰ শৰীৰত কেইবাটাও দাগ অথবা আঁচোৰ থকা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে ইতিপূৰ্বে অভিযোগ কৰিছে ৷
তথ্য অনুসৰি, যোৰহাটৰ দহাবৰা চুকৰ গৌৰী এপাৰ্টমেণ্টত স্বাধীনতা দিৱসৰ নিশা অৰ্থাৎ ১৫ আগষ্টৰ নিশা পাৰ্টী চলাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে ৷ ঝৰ্ণা গোস্বামী নামৰ এগৰাকী মহিলা এই এপাৰ্টমেণ্টটোৰ গৰাকী ৷ প্ৰায় এটা বছৰ ধৰি মাতৃ-পুত্ৰই এই ঘৰটোতে বাস কৰি আহিছে ৷
জানিব পৰা মতে মাতৃৰ অনুপস্থিতিত পুত্ৰ অয়নে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে প্ৰায়ে এপাৰ্টমেণ্টটোত পাৰ্টী কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল, এই অভিযোগ এপাৰ্টমেন্টৰ অন্য় আবাসীৰ ৷
স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত ঝৰ্ণা গোস্বামী ঘৰত উপস্থিত নাছিল ৷ তেওঁ মাতৃৰ অসুখৰ খবৰ ল’বলৈ যোৰহাটৰ সোণাৰী গাঁৱলৈ গৈছিল ৷
আনহাতে, পূৰ্বৰ দৰে মাতৃৰ অনুপস্থিতিৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰি ঝৰ্ণা গোস্বামীৰ পুত্ৰ অয়নে স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত দুপৰ নিশালৈকে বন্ধুবৰ্গৰ সৈতে পাৰ্টী কৰে ৷ স্বাধীনতা দিৱসৰ দিনটোত গৌৰী এপাৰ্টমেণ্টৰ B2ত হোৱা পাৰ্টীত অংশগ্ৰহণৰ বাবে শইকীয়া উপাধিৰ যুৱতীগৰাকীও অহা বুলি ইতিমধ্যে আৱাসিক অট্টালিকাটোত বাস কৰা আন লোকে সংবাদ মাধ্যমক জানিবলৈ দিয়ে ৷
কিন্তু তাৰ পিছতে ঘটে এক অঘটন, যি অঘটনৰ কথা এতিয়াও স্পষ্ট হোৱা নাই ৷ মাথোঁ এই সন্দৰ্ভত শইকীয়া উপাধিৰ যুৱতীগৰাকীয়ে ঘৰলৈ ফোন কৰাৰ পিছতে মুমুৰ্ষ অৱস্থা হোৱা বুলি পৰিয়ালৰ লোকে জানিব পাৰে আৰু তেওঁলোক চিকিৎসালয়ত উপস্থিত হয় ৷ তেতিয়ালৈ যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু ঘটিছিল ৷
এই ঘটনাৰ পিছৰে পৰা গৌৰী এপাৰ্টমেণ্টৰ B2ৰ গৰাকী ঝৰ্ণা গোস্বামী আৰু পুত্ৰ অয়নৰ কোনো সম্ভেদ পোৱা নাই ৷ দুয়ো সম্প্ৰতি পলাতক ৷ আনকি যুৱতীগৰাকীক চিকিৎসালয়লৈ লৈ যোৱা যুৱক-যুৱতীসকলো সম্প্ৰতি পলাতক অৱস্থাত আছে ৷
ইতিমধ্যে পৰিয়াল লোকে এই ঘটনাৰে জড়িত থকাৰ অভিযোগত দুগৰাকী মহিলা আৰু পুৰুষৰ নাম উল্লেখ কৰি ৰৰৈয়া আৰক্ষী চকীত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে । ইতিমধ্যে এই গোচৰ যোৰহাট সদৰ থানালৈ হস্তান্তৰ কৰা হৈছে । অভিযুক্তক বিচাৰি আৰক্ষীয়ে অভিযান আৰম্ভ কৰিছে যদিও এই মুহূৰ্তলৈ আৰক্ষীয়ে অভিযুক্তৰ কোনো সন্ধান লাভ কৰা নাই ৷
শেহতীয়াকৈ ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ’টোৱে প্ৰকৃত দোষী আৰু যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যুৰ আঁৰৰ প্ৰকৃত সত্য পোহৰলৈ অহাত সহায় কৰিব বুলি আৰক্ষীয়ে জানিবলৈ দিছে ৷
ঘটনাটোৰ অধিক তথ্য়ৰ বাবে তলৰ প্ৰতিবেদন কেইখন পঢ়কঃ
বজাৰ কৰিবলৈ ওলাই যোৱা যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; যোৰহাটত তীব্ৰ চাঞ্চল্য
যোৰহাটৰ যুৱতীৰ ৰহস্যজনক মৃত্যু; ঘটনা সৈতে জড়িত কিশোৰীসহ তিনিজনক আটক