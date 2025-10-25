কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত সন্দেহযুক্ত নাছলা উগ্ৰপন্থী; উদ্ধাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ
আৰক্ষীৰ অভিযানত আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাছলাৰ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী নিহত । ৰে'ল লাইনত আই ই ডি বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ সন্দেহ ।
Published : October 25, 2025 at 11:43 AM IST
কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত নিহত আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠন 'নাছলা’ৰ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী । কোকৰাঝাৰত ২৩ অক্টোবৰত সংঘটিত ৰে'ল লাইনত আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ লগত নিহত উগ্ৰপন্থীটো জড়িত থকাৰ সন্দেহ । আনহাতে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটা পিষ্টল আৰু এটা গ্ৰেনেড ।
এই এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে কোকৰাঝাৰৰ ৰে'লপথত বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত উগ্ৰবাদীৰ সন্ধানত নাদাংগুৰিত অভিযান চলোৱা হৈছে । আৰক্ষীৰ এই অভিযানত নিহত উগ্ৰপন্থীজনক এপিল মুৰ্মু ওৰফে ৰোহিত মুৰ্মু (৪০) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ৰে'লপথত বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে তেওঁ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।
ইয়াৰপূৰ্বে ঝাৰখণ্ডতো তেওঁ বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিঙে । যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত ঝাৰখণ্ডৰ ৰে'লপথত বোমা বিস্ফোৰণ কৰি তেওঁ অসমলৈ পলাই আহিছিল । ঝাৰখণ্ডত তেওঁ ৰোহিত মুৰ্মু বুলি পৰিচিত । আনহাতে, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কচুগাঁও গ্ৰাহামপুৰৰ বাসিন্দা হিচাপে তেওঁ এপিল মুৰ্মু নামেৰে পৰিচিত ।
তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰো বাসিন্দা আছিল আৰু অসমৰো বাসিন্দা । পূৰ্বতে তেওঁ নাছলা নামৰ উগ্ৰবাদী সংগঠনটোৰ সদস্য আছিল । নাছলাই আত্মসমৰ্পণ কৰাত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ নকৰি ঝাৰখণ্ডলৈ পলাই যায় আৰু তাতে নাছলা গোট খুলি কমাডেণ্ট হয় । পিছত তেওঁ মাওবাদীৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে ।
আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৰোহিত মুৰ্মুক বিচাৰি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এটা আৰক্ষীৰ দল অসমলৈ আহিছিল । ২০১৫ চনৰ পৰা ঝাৰখণ্ডত তেওঁ কূটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰিছিল । আনহাতে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা এটা পিষ্টল, গ্ৰেণেড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ঝাৰখণ্ডৰ আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অভিযান অদ্যপি অব্যাহত আছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।
সংবাদমেলত আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিঙে কয়, "যোৱাৰাতি আমি এটা খবৰ পাইছিলো যে এটা সশস্ত্ৰ দলে নাদাংগুৰি পাহাৰত লুকাই আছে আৰু ডাঙৰ ঘটনা এটা কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰি আছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেই খবৰ লাভ কৰি আমাৰ এডিচনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ, এছ ডি পি অ', ডি এছ পি আৰু আৰক্ষী বাহিনীয়ে এটা অপাৰেচনৰ পৰিকল্পনা কৰোঁ । তেওঁলোকে তালৈ গৈ অভিযান চলাই থকাৰ সময়ত পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত গুলীয়াগুলী হয় । তাৰ পিছত অনুসন্ধান চলাওঁতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহ এজনক উদ্ধাৰ কৰে । তাৰ পিছত হাস্পতাললৈ নিয়া হয় যদিও হাস্পতালত মৃত ঘোষণা কৰা হয় ।"
উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "তাত আমি অনুসন্ধান কৰোতে পিষ্টল এটা, দুটা গ্ৰেণেড আৰু বাকীখিনি বস্তুখিনি পাইছো । তাত এখন ব্লেংকেট আছিল, তাত দুখন আইকাৰ্ড পাইছো । এখন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এপিল মুৰ্মুৰ নামত কচুগাঁও ঠিকনা লিখা আছে আৰু এখন এ টি এম কাৰ্ড তাত ৰোহিত মুৰ্মু লিখা আছে ঝাৰখণ্ড ঠিকনা ।"