কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত সন্দেহযুক্ত নাছলা উগ্ৰপন্থী; উদ্ধাৰ অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ

আৰক্ষীৰ অভিযানত আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠন নাছলাৰ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী নিহত । ৰে'ল লাইনত আই ই ডি বিস্ফোৰণত জড়িত থকাৰ সন্দেহ ।

কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত সন্দেহযুক্ত নাছলা উগ্ৰপন্থী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 25, 2025 at 11:43 AM IST

3 Min Read
কোকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ অভিযানত নিহত আদিবাসী উগ্ৰপন্থী সংগঠন 'নাছলা’ৰ দুৰ্ধৰ্ষ উগ্ৰপন্থী । কোকৰাঝাৰত ২৩ অক্টোবৰত সংঘটিত ৰে'ল লাইনত আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ লগত নিহত উগ্ৰপন্থীটো জড়িত থকাৰ সন্দেহ । আনহাতে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে দুটা পিষ্টল আৰু এটা গ্ৰেনেড ।

এই এনকাউণ্টাৰ সন্দৰ্ভত কোকৰাঝাৰ জিলা আৰক্ষী অধীক্ষকে এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে । সংবাদমেলত তেওঁ কয় যে কোকৰাঝাৰৰ ৰে'লপথত বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত উগ্ৰবাদীৰ সন্ধানত নাদাংগুৰিত অভিযান চলোৱা হৈছে । আৰক্ষীৰ এই অভিযানত নিহত উগ্ৰপন্থীজনক এপিল মুৰ্মু ওৰফে ৰোহিত মুৰ্মু (৪০) বুলি চিনাক্ত কৰা হৈছে । ৰে'লপথত বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে তেওঁ জড়িত থকাৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ।

কোকৰাঝাৰত আৰক্ষীৰ এনকাউণ্টাৰত নিহত সন্দেহযুক্ত নাছলা উগ্ৰপন্থী (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰপূৰ্বে ঝাৰখণ্ডতো তেওঁ বোমা বিস্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত আছিল বুলি উল্লেখ কৰে আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিঙে । যোৱা বছৰ অক্টোবৰ মাহত ঝাৰখণ্ডৰ ৰে'লপথত বোমা বিস্ফোৰণ কৰি তেওঁ অসমলৈ পলাই আহিছিল । ঝাৰখণ্ডত তেওঁ ৰোহিত মুৰ্মু বুলি পৰিচিত । আনহাতে, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ কচুগাঁও গ্ৰাহামপুৰৰ বাসিন্দা হিচাপে তেওঁ এপিল মুৰ্মু নামেৰে পৰিচিত ।

উদ্ধাৰ হোৱা আধাৰ কাৰ্ড (ETV Bharat Assam)

তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰো বাসিন্দা আছিল আৰু অসমৰো বাসিন্দা । পূৰ্বতে তেওঁ নাছলা নামৰ উগ্ৰবাদী সংগঠনটোৰ সদস্য আছিল । নাছলাই আত্মসমৰ্পণ কৰাত তেওঁ আত্মসমৰ্পণ নকৰি ঝাৰখণ্ডলৈ পলাই যায় আৰু তাতে নাছলা গোট খুলি কমাডেণ্ট হয় । পিছত তেওঁ মাওবাদীৰে সম্পৰ্ক গঢ়ি তোলে ।

উদ্ধাৰ হোৱা গ্ৰেণেড (ETV Bharat Assam)

আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে লগতে কয় যে ৰোহিত মুৰ্মুক বিচাৰি ঝাৰখণ্ডৰ পৰা এটা আৰক্ষীৰ দল অসমলৈ আহিছিল । ২০১৫ চনৰ পৰা ঝাৰখণ্ডত তেওঁ কূটাঘাতমূলক কাৰ্য কৰিছিল । আনহাতে, ঘটনাস্থলীৰ পৰা এটা পিষ্টল, গ্ৰেণেড, ভোটাৰ কাৰ্ড, ঝাৰখণ্ডৰ আধাৰ কাৰ্ড উদ্ধাৰ কৰাৰ লগতে অভিযান অদ্যপি অব্যাহত আছে বুলি আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰে ।

উদ্ধাৰ হোৱা পিষ্টল (ETV Bharat Assam)

সংবাদমেলত আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিঙে কয়, "যোৱাৰাতি আমি এটা খবৰ পাইছিলো যে এটা সশস্ত্ৰ দলে নাদাংগুৰি পাহাৰত লুকাই আছে আৰু ডাঙৰ ঘটনা এটা কৰিবৰ কাৰণে পৰিকল্পনা কৰি আছে ।"

উদ্ধাৰ হোৱা ভোটাৰ পৰিচয় পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সেই খবৰ লাভ কৰি আমাৰ এডিচনেল এছ পি হেডকোৱাৰ্টাৰ, এছ ডি পি অ', ডি এছ পি আৰু আৰক্ষী বাহিনীয়ে এটা অপাৰেচনৰ পৰিকল্পনা কৰোঁ । তেওঁলোকে তালৈ গৈ অভিযান চলাই থকাৰ সময়ত পুৱা প্ৰায় ৬ বজাত গুলীয়াগুলী হয় । তাৰ পিছত অনুসন্ধান চলাওঁতে আঘাতপ্ৰাপ্ত মানুহ এজনক উদ্ধাৰ কৰে । তাৰ পিছত হাস্পতাললৈ নিয়া হয় যদিও হাস্পতালত মৃত ঘোষণা কৰা হয় ।"

উদ্ধাৰ হোৱা আইডি কাৰ্ড (ETV Bharat Assam)

উদ্ধাৰ হোৱা অস্ত্ৰ-শস্ত্ৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "তাত আমি অনুসন্ধান কৰোতে পিষ্টল এটা, দুটা গ্ৰেণেড আৰু বাকীখিনি বস্তুখিনি পাইছো । তাত এখন ব্লেংকেট আছিল, তাত দুখন আইকাৰ্ড পাইছো । এখন ভোটাৰ আইডি কাৰ্ড এপিল মুৰ্মুৰ নামত কচুগাঁও ঠিকনা লিখা আছে আৰু এখন এ টি এম কাৰ্ড তাত ৰোহিত মুৰ্মু লিখা আছে ঝাৰখণ্ড ঠিকনা ।"

NSLA MILITANT KILLED
KOKRAJHAR BLAST
কোকৰাঝাৰত এনকাউণ্টাৰ
ইটিভি ভাৰত অসম
ENCOUNTER IN KOKRAJHAR

