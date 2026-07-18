নিউ হাফলং ৰে’লৱে ষ্টেচনত ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ’ইনসহ আটক তিনি যুৱকক
শনিবাৰে নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷
Published : July 18, 2026 at 3:44 PM IST
হাফলং : ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী সদৈৱ সষ্টম হৈ আহিছে ৷ য’তেই, যেতিয়াই খবৰ পাইছে, তাতেই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে ৷ জানিব পৰা মতে, শনিবাৰে পুৱা ডিমা হাছাও জিলাৰ নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ৷
ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানত ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ'ইনসহ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ধৃত অভিযুক্তকেইটাই শিলচৰৰ পৰা নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীমুখী এখন ৰে'লত উঠিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছিল ।
গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত, নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ গতিবিধিৰ ওপৰত কটকটীয়া নজৰ ৰাখে ৷ পাছত সন্দেহৰ ভিত্তিত তালাচী চলোৱাৰ সময়ত ধৃত অভিযুক্তকেইটাৰ পৰা ১৮টা প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত বিশেষ কৌশলে লুকুৱাই ৰখা মুঠ ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ'ইন উদ্ধাৰ কৰে ৷ এই অভিযানৰ সময়ত অভিযুক্তকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তিনিটা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰে ৷
ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয়, ‘‘ধৃত অভিযুক্তকেইটাক বৰ্তমান সোধ-পোছ কৰি থকা হৈছে ৷ এই সৰবৰাহ চক্ৰৰ সৈতে আৰু কোন কোন ব্যক্তি জড়িত, লগতে ইয়াৰ উৎস আৰু সম্ভাৱ্য গন্তব্যস্থল সম্পৰ্কে তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত আছে । প্ৰয়োজন অনুসৰি এনডিপিএছ আইনৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’
শেহতীয়া সময়ছোৱাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মাদক সৰবৰাহ ৰোধৰ লক্ষ্যৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলাই অহা ধাৰাবাহিক অভিযানৰ মাজত নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনত সংঘটিত এই জব্দ অভিযানক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।