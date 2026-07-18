ETV Bharat / state

নিউ হাফলং ৰে’লৱে ষ্টেচনত ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ’ইনসহ আটক তিনি যুৱকক

শনিবাৰে নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনৰ পৰা ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে বুজন পৰিমাণৰ নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ কৰে ৷

Suspected drugs paddler apprehended with huge amount of drugs in Haflong
নিউ হাফলং ৰে’লৱে ষ্টেচনত ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ’ইনসহ আটক তিনি যুৱকক (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 18, 2026 at 3:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাফলং : ড্ৰাগছ তথা নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষী সদৈৱ সষ্টম হৈ আহিছে ৷ য’তেই, যেতিয়াই খবৰ পাইছে, তাতেই নিচাজাতীয় সামগ্ৰীৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই আহিছে ৷ জানিব পৰা মতে, শনিবাৰে পুৱা ডিমা হাছাও জিলাৰ নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনত আৰক্ষীয়ে অভিযান চলায় ৷

ডিমা হাছাও আৰক্ষীয়ে চলোৱা এই অভিযানত ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ'ইনসহ তিনি সৰবৰাহকাৰীক আটক কৰা হয় । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, ধৃত অভিযুক্তকেইটাই শিলচৰৰ পৰা নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীমুখী এখন ৰে'লত উঠিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছিল ।

গোপন সূত্ৰৰ পৰা লাভ কৰা তথ্যৰ ভিত্তিত, নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে তেওঁলোকৰ গতিবিধিৰ ওপৰত কটকটীয়া নজৰ ৰাখে ৷ পাছত সন্দেহৰ ভিত্তিত তালাচী চলোৱাৰ সময়ত ধৃত অভিযুক্তকেইটাৰ পৰা ১৮টা প্লাষ্টিকৰ চাবোনৰ বাকচৰ ভিতৰত বিশেষ কৌশলে লুকুৱাই ৰখা মুঠ ২২০.৬ গ্ৰাম সন্দেহজনক হেৰ'ইন উদ্ধাৰ কৰে ৷ এই অভিযানৰ সময়ত অভিযুক্তকেইটাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে তিনিটা মোবাইল ফোনো জব্দ কৰে ৷

ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে কয়, ‘‘ধৃত অভিযুক্তকেইটাক বৰ্তমান সোধ-পোছ কৰি থকা হৈছে ৷ এই সৰবৰাহ চক্ৰৰ সৈতে আৰু কোন কোন ব্যক্তি জড়িত, লগতে ইয়াৰ উৎস আৰু সম্ভাৱ্য গন্তব্যস্থল সম্পৰ্কে তথ্য সংগ্ৰহৰ বাবে তদন্ত অব্যাহত আছে । প্ৰয়োজন অনুসৰি এনডিপিএছ আইনৰ প্ৰাসংগিক ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰি পৰৱৰ্তী আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।’’

শেহতীয়া সময়ছোৱাত উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলত মাদক সৰবৰাহ ৰোধৰ লক্ষ্যৰে নিৰাপত্তা বাহিনীয়ে চলাই অহা ধাৰাবাহিক অভিযানৰ মাজত নিউ হাফলং ৰে'লৱে ষ্টেচনত সংঘটিত এই জব্দ অভিযানক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ সফলতা হিচাপে গণ্য কৰা হৈছে ।

TAGGED:

নিচাজাতীয় সামগ্ৰী জব্দ
নিউ হাফলং ৰে’লৱে ষ্টেচন
হেৰ’ইন জব্দ
DRUGS SEIZED
SUSPECTED DRUGS PADDLER

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.