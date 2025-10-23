ETV Bharat / state

ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল কোকৰাঝাৰ; সন্দেহযুক্ত বিস্ফোৰণত ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ ক্ষতিসাধন

কোকৰাঝাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগৰ পূব দিশৰ শিঙিমাৰী গাঁৱত উজনিমুৱা ৰে'লৱে ট্ৰেকত সন্দেহজনক বিস্ফোৰণ ।

Suspected Blast in kokrajhar
কোকৰাঝাৰত ৰে'লৱে ট্ৰেকত সন্দেহজনক বিস্ফোৰণ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 12:30 PM IST

কোকৰাঝাৰ : এক ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰিল কোকৰাঝাৰ । বুধবাৰে মাজনিশা সন্দেহযুক্ত আই ই ডি বিস্ফোৰণত কঁপি উঠে কোকৰাঝাৰ । কোকৰাঝাৰ ৰে'ল ষ্টেচনৰ পৰা প্ৰায় তিনি কিলোমিটাৰ নিলগৰ পূব দিশৰ শিঙিমাৰী গাঁৱত উজনিমুৱা ৰে'লৱে ট্ৰেকত সংঘটিত হয় এই সন্দেহজনক আই ই ডি বিস্ফোৰণৰ ঘটনা ।

বিস্ফোৰণৰ ফলত ছিটিকি পৰে ৰে'লৰ ট্ৰেক । আনহাতে, ছিন্নভিন্ন হৈ পৰে ৰে'লৰ বৈদ্যুতিক সংযোগৰ তাঁৰ ৷ উজনিমুৱা মালবাহী ৰে'লগাড়ী এখন পাৰ হৈ যোৱাৰ ঠিক পাছতেই সংঘটিত হয় এই বিস্ফোৰণ ।

এই ঘটনাৰ পিছতেই কোকৰাঝাৰৰ বিস্ফোৰণস্থলীত উপস্থিত হয় আই জি পি বিবেক ৰাজ সিং, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ আৰক্ষী অধীক্ষক পুষ্পৰাজ সিং আদিকে ধৰি শীৰ্ষ বিষয়াসকল । তেওঁলোকে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ বিস্ফোৰণস্থলী পৰ্যবেক্ষণ কৰে ।

ইয়াৰ উপৰি ঘটনাস্থলীলৈ স্নিফাৰ ডগ অনাৰ লগতে ক'ৰ পৰা বিস্ফোৰণ ঘটোৱা হৈছে সেয়াও পৰ্যবেক্ষণ কৰে আই জি পিয়ে । ইতিমধ্যে এই ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ হৈছে । আৰক্ষীয়ে জনোৱা মতে, তদন্তৰ অন্ততহে ক'ব পৰা যাব এই ঘটনা ক'ৰ পৰা কেনেদৰে সংঘটিত হৈছে ।

ইফালে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হয় কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী ।

জানিব পৰা মতে, বুধবাৰে মাজনিশা গধুৰ জোকাৰণিৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত যেতিয়া মালবাহী ৰে’লখন ৰখাই দিয়া হয়, তেতিয়া ৰে’লৱেৰ কৰ্মীসকলে ট্ৰেক আৰু শ্লীপাৰৰ ক্ষতিসাধন হোৱা প্ৰত্যক্ষ কৰে ।

এই সন্দেহযুক্ত বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত কোকৰঝাৰ আৰু চালাকাটি ৰে'ল ষ্টেচনৰ মাজৰ ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ এটা অংশ ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । ইয়াৰ ফলত ৰে'ল সেৱা ব্যাহত হোৱাৰ লগতে যাত্ৰীসকলৰ মাজত আতংক বিয়পি পৰে ।

বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰায় ১ বজাত উত্তৰ-পূব সীমান্ত ৰে’লৱেৰ আলিপুৰদুৱাৰ ডিভিজনৰ চালাকাটি আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজেৰে উজনিমুৱা আজাৰা ছুগাৰ নামৰ মালবাহী ৰে’লখন পাৰ হৈ গৈ থকাৰ সময়তে ৰে’লখনৰ চালকে তীব্ৰ জোকাৰণি অনুভৱ কৰাত লগে লগে ৰে’লখন ৰখাই দিয়ে । ইয়াৰ পিছত পৰিদৰ্শনৰ অন্তত ৰে’লৱে কৰ্মচাৰীয়ে ট্ৰেক আৰু শ্লীপাৰৰ ক্ষতি হোৱা দেখা পায় ।

আৰক্ষী সূত্ৰই জনোৱা মতে, সন্দেহজনক বোমা বিস্ফোৰণৰ ফলত ক্ষতিসাধন হৈছে । ইয়াৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে ৰে’লৱে সুৰক্ষা বাহিনী (আৰ পি এফ) আৰু চোৰাংচোৱা সংস্থাৰ সৈতে উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰে ।

একে সময়তে পথছোৱাত ৰে’ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবে যুদ্ধগতিত মেৰামতিৰ কাম আৰম্ভ কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰে পুৱা ৫.২৫ বজাৰ ভিতৰত ট্ৰেকৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ কৰা হয় আৰু তাৰ পিছত পুনৰ স্বাভাৱিক ৰে'ল চলাচল আৰম্ভ হয় । বিস্ফোৰণৰ ঘটনা আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী পৰীক্ষাৰ ফলত এই অংশটোত ৮ খন ৰে’লৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে বুলি বিষয়াসকলে জনায় ।

ইফালে, অঞ্চলটোত নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা সুনিশ্চিত কৰাৰ লগতে ভৱিষ্যতে এনেধৰণৰ ঘটনা ৰোধৰ বাবে পথছোৱাত টহল তীব্ৰতৰ কৰি তোলা হৈছে ।

ঘটনা সন্দৰ্ভত এন এফ ৰে'লৱেৰ চি পি আৰ অ'ৱে জনোৱা মতে, "নিশা প্ৰায় ১ বজাত যেতিয়া চালাকাটি আৰু কোকৰাঝাৰৰ মাজেৰে উজনিমুৱা আজাৰা ছুগাৰ নামৰ মালবাহী ৰে'লখন পাৰ হৈ গৈ আছিল, তেতিয়া ৰে'ল পৰিচালকে এক তীব্ৰ জোকাৰণিৰ খবৰ দিয়ে । তাৰ পিছত ৰে'লখন ৰখাই দিয়া হয় । পৰীক্ষা কৰাৰ সময়ত দেখা যায় যে সন্দেহজনক বোমা বিস্ফোৰণৰ বাবে ট্ৰেক আৰু শ্লীপাৰত ক্ষতি হৈছে । ৰাজ্যিক আৰক্ষী, আৰ পি এফ আৰু চোৰাংচোৱা কৰ্তৃপক্ষই বিষয়টোৰ তদন্ত কৰি আছে । পুৱা ৫.২৫ বজাৰ ভিতৰত ৰে'লৱে ট্ৰেকৰ মেৰামতি সম্পূৰ্ণ হয় আৰু পথছোৱাত ৰে'ল সেৱা পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে । ঘটনাটোৰ বাবে প্ৰায় ৮ খন ৰে'লৰ চলাচল ব্যাহত হয় । অংশটোত পেট্ৰোলিং বৃদ্ধি কৰা হৈছে ।

KOKRAJHAR RAILWAY TRACK BLAST
KOKRAJHAR IED BLAST
কোকৰাঝাৰত বিস্ফোৰণ
ইটিভি ভাৰত অসম
SUSPECTED BLAST IN KOKRAJHAR

